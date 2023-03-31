Sahte Papa ve Trump görsellerinin üretildiği Midjourney'nin kullanımı durduruldu

Olağanüstü kötüye kullanım
CEO David Holz, Discord'da şirketin "olağanüstü talep ve kötüye kullanım" nedeniyle ücretsiz denemeleri sonlandırdığını söyledi. Holz, mevcut önlemlerin kötüye kullanımı engellemek için yeterli olmadığını sözleri ekledi. Şimdilik, Midjourney’yi kullanabilmek için ayda en az 10 dolar ödemek gerekecek.
Üretken yapay zeka endişelendiriyor
Kullanıcılarla çarşamba günü yaptığı bir sohbette Holz, yapay zeka her zamankinden daha gerçekçi görüntüler sağladığından içerik ilkelerini belirlemekte güçlük çektiklerini aktardı. CEO aynı zamanda Midjourney’nin kötüye kullanımını tespit eden bir yapay zeka denetçisi geliştirmeyi umduklarını ifade etti.
Daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz gibi Elon Musk, Steve Wozniak ve daha binlerce alanında uzman kişiler yapay zeka çalışmalarına derhal ara verilmesi gerektiğini açık bir mektupla taraflara iletmişti. Görünüşe göre yapay zeka çıktılarını tespit eden yapay zekalara ciddi bir ihtiyaç bulunuyor. Özellikle bir görselin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu ayırt edebilecek sistemlerin sosyal medya platformlarına entegre edilmesi infiali engelleyebilir. Sadece sosyal medya değil, üretken yapay zekalar sınavlarda, ödevlerde hatta bilimsel makalelerde bile kullanılmaya başlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı