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    OpenAI CEO'su Sam Altman, kız kardeşi tarafından cinsel istismarla suçlanıyor

    ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, kız kardeşi tarafından cinsel istismarla suçlanıyor. Ann Altman, Sam'in kendisini yıllarca istismar ettiğini söylüyor.
    Sam Altman Tam Boyutta Gör
    OpenAI'ın kurucusu ve mevcut CEO'su olan Sam Altman, ChatGPT'nin yakaladığı başarı sayesinde bir anda dünyanın en önemli figürlerinden birine dönüştü. Dünyanın geleceğini şekillendirecek teknoloji olarak görülen yapay zekanın gelişimine yön veren isimlerden biri olan Altman, bu yönüyle oldukça kritik bir konuma geldi. Ne var ki kendisinin böyle bir konuma ve güce sahip olmaya uygun olmadığını düşünen ciddi bir kitle var.

    Gerek OpenAI'ı yönetme biçimiyle, gerekse beraber yola çıktığı iş arkadaşlarını zamanla şirketten uzaklaştırmasıyla kendisini kötü gösteren pek çok karara imza atan Sam Altman, şimdi de cinsel istismar suçlamalarıyla gündemde. Sam Altman'ın kız kardeşi Ann Altman, OpenAI CEO'sunu cinsel istismarla suçluyor. Ann Altman, çocukluk yıllarında neredeyse 10 yıl boyunca Sam'in cinsel saldırılarına maruz kaldığını öne sürerek Sam Altman'a karşı dava açtı.

    Sam Altman'ın Ailesi Kız Kardeşinin İddialarını Reddediyor

    Ann Altman tarafından açılan davada bu istismarın 1997 yılında, Ann 3, Sam ise 12 yaşındayken başladığı ve Sam'in 21 yaşında bir yetişkin olduğu 2006 yılına kadar devam ettiği iddia ediliyor. Ann Altman bu istismarın kendisini derinden yaraladığını ve bu yüzden hiçbir zaman normal bir hayat yaşayamadığını söylüyor.

    Ann Altman'ın şok etkisi yaratan bu suçlamalarının gündeme taşınması üzerine Sam Altman, annesi ve iki erkek kardeşiyle birlikte ortak bir açıklama yayınladı. Altman ailesinin bu dört üyesi, Ann Altman'ın suçlamalarının tamamen asılsız olduğunu ve Ann'in yıllardır muzdarip olduğu ruhsal sorunları yüzünden böyle bir hikâye uydurduğunu söylüyorlar. Ayrıca kendisinin daha önce ailenin başka üyelerine karşı da böyle iddialarda bulunduğu ve kendilerinden para koparmaya çalıştığı belirtiliyor. Ann Altman'ın avukatı ise cinsel istismar kurbanlarında travmaya bağlı psikolojik sorunlar ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ve Ann'in psikolojik sorunları olduğu için böyle bir suçlamada bulunmadığını, aksine böyle bir şey yaşadığı için psikolojik sorunları olduğunu söylüyor.

    Mahkeme süreci başladıktan sonra konunun detayları daha net anlaşılacaktır. Ancak zaten epey tartışmalı bir figür olan Sam Altman'ın şimdi kendi kız kardeşi tarafından böyle ciddi bir suçla itham ediliyor olması, Altman'a dair algıyı daha da karanlık bir yere çekecektir.

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