Samanyolu Galaksisi'nin en en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu

500 terabayt veri toplandı
İnceleme, 2010 yılında başlayan ve 2023 yılının ilk yarısında sona eren gözlemleri içeriyor. Bilim insanları 13 yıl boyunca 420 gece boyunca gökyüzünün her bölümünü tekrar tekrar gözlemledi. Teleskop toplamda 200.000 görüntü çekti ve 500 TB veri topladı. Görüntüler işlendi ve nesneleri kataloglamak için birleştirildi.
Bilim insanları gökyüzünün her bir bölümünü defalarca gözlemleyerek sadece nesnelerin yerlerini belirlemekle kalmadılar, aynı zamanda nasıl hareket ettiklerini ve parlaklıklarının değişip değişmediğini de takip ettiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu