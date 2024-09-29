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    Anlık Bildirim

    Samanyolu Galaksisi'nin en en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu

    Gökbilimciler, Samanyolu'nun 1,5 milyardan fazla nesneyi içeren devasa bir kızılötesi haritasını yayınladılar. Bu şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı harita.    
    Samanyolu'nun en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu Tam Boyutta Gör
    Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin 1,5 milyardan fazla nesneyi içeren dev bir kızılötesi haritasını derlediler. Harita, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin kızılötesi dalga boylarında çalışan bir araştırma teleskopu olan VISTA temelinde oluşturuldu.

    500 terabayt veri toplandı

    İnceleme, 2010 yılında başlayan ve 2023 yılının ilk yarısında sona eren gözlemleri içeriyor. Bilim insanları 13 yıl boyunca 420 gece boyunca gökyüzünün her bölümünü tekrar tekrar gözlemledi. Teleskop toplamda 200.000 görüntü çekti ve 500 TB veri topladı. Görüntüler işlendi ve nesneleri kataloglamak için birleştirildi.

    Samanyolu'nun en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları toplamda 1,5 milyar farklı nesne tespit etti. Harita gökyüzünde 8.600 dolunaya eşdeğer bir alanı kapsıyor, bu nedenle tek bir görüntüde sunmak mümkün değil. Ancak işlenmiş veriler ve nesnelerin kataloğu Avrupa Güney Gözlemevi'nin bilimsel portalında mevcut.

    Bilim insanları gökyüzünün her bir bölümünü defalarca gözlemleyerek sadece nesnelerin yerlerini belirlemekle kalmadılar, aynı zamanda nasıl hareket ettiklerini ve parlaklıklarının değişip değişmediğini de takip ettiler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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