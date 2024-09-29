Samanyolu Galaksisi'nin en en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler Samanyolu Galaksisi'nin 1,5 milyardan fazla nesneyi içeren dev bir kızılötesi haritasını derlediler. Harita, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin kızılötesi dalga boylarında çalışan bir araştırma teleskopu olan VISTA temelinde oluşturuldu.

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500 terabayt veri toplandı

İnceleme, 2010 yılında başlayan ve 2023 yılının ilk yarısında sona eren gözlemleri içeriyor. Bilim insanları 13 yıl boyunca 420 gece boyunca gökyüzünün her bölümünü tekrar tekrar gözlemledi. Teleskop toplamda 200.000 görüntü çekti ve 500 TB veri topladı. Görüntüler işlendi ve nesneleri kataloglamak için birleştirildi.

Tam Boyutta Gör Bilim insanları toplamda 1,5 milyar farklı nesne tespit etti. Harita gökyüzünde 8.600 dolunaya eşdeğer bir alanı kapsıyor, bu nedenle tek bir görüntüde sunmak mümkün değil. Ancak işlenmiş veriler ve nesnelerin kataloğu Avrupa Güney Gözlemevi'nin bilimsel portalında mevcut.

Bilim insanları gökyüzünün her bir bölümünü defalarca gözlemleyerek sadece nesnelerin yerlerini belirlemekle kalmadılar, aynı zamanda nasıl hareket ettiklerini ve parlaklıklarının değişip değişmediğini de takip ettiler.

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Samanyolu'nun en detaylı kızılötesi haritası oluşturuldu