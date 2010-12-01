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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şampiyonlar Yarışı'nda tamamen elektrikli Tesla Roadster kullanılıyor (Race of Champions)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Race of Champions'u daha önce duymuşsunuzdur.Dünyanın en iyi otomobil yarışçılarının katıldığı bu muhteşem yarış bu sene 'elektriklenecek'. Tamamen elektrikli Tesla Roadster'ların da kullanılacağı muhteşem yarış öncesi bu muhteşem otomobiller antrenman seanslarında kullanıldı. Resmi tur zamanları belli olmasa da videolardan görüleceği üzere yalnızca gösteri için kullanılmadığı kesin.

Tesla Roadster'ın teknik özelliklerine bakarsak;

--288 beygir ve 370 NM tork üretebilen elektrikli motor 14.000 devir/dakikaya kadar çıkabiliyor.

--Otomobilin maksimum torku olan 370 NM 0-5400 devir/dakika aralığında ayağınızın altında!

--Maksimum 200 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

--0-96 kilometre/saat hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor.

--Boş bataryalar 3.5 saatte şarj olabiliyor.

--Bu bataryalar sayesinde 392 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Şimdi sizleri Race of Champions-Tesla Roadster videolarıyla baş başa bırakalım.


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B-veritas 9 yıl
Günlük yaşamda kullanılan araçlar için elektrikli motorların geliştirilmesi gayet güzel anlaşılabilir. Fakat motor sporlarında kullanılmasına karşıyım. Orada kullanılan araçlar spor ve performansa yönelik olmalarına rağmen izleyiciler motor sesi egzos dumanı ile adrenalini bu nedenle hissedemezler. Motor sporlarına bulaşmasın elektrikli motorlar biz içten yanmalı motorlar egzoslardan çıkan alevleri seviyoruz.
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prescott2400 9 yıl
yıl 2050 artık tüm otomobiller elektrikli.....
ve türkiyede bir sanayi sitesinde geçen diyalog..
-usta benim arabanın abarth eksos simülatörü hazır mı?
-amfiyi bağladıkmı hazır. sesi fazla açma akülerin fazla dayanmaz.
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Rock_Rage 9 yıl
Araba seside olmayınca cok garip olmus sanki oyuncak arabalar yarısıyor bi haz alamadım valla.
SAYGILARLA
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