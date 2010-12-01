Şampiyonlar Yarışı'nda tamamen elektrikli Tesla Roadster kullanılıyor (Race of Champions)

Race of Champions'u daha önce duymuşsunuzdur.Dünyanın en iyi otomobil yarışçılarının katıldığı bu muhteşem yarış bu sene 'elektriklenecek'. Tamamen elektrikli Tesla Roadster'ların da kullanılacağı muhteşem yarış öncesi bu muhteşem otomobiller antrenman seanslarında kullanıldı. Resmi tur zamanları belli olmasa da videolardan görüleceği üzere yalnızca gösteri için kullanılmadığı kesin.

Tesla Roadster'ın teknik özelliklerine bakarsak;

--288 beygir ve 370 NM tork üretebilen elektrikli motor 14.000 devir/dakikaya kadar çıkabiliyor.

--Otomobilin maksimum torku olan 370 NM 0-5400 devir/dakika aralığında ayağınızın altında!

--Maksimum 200 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.

--0-96 kilometre/saat hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlıyor.

--Boş bataryalar 3.5 saatte şarj olabiliyor.

--Bu bataryalar sayesinde 392 kilometreye kadar yol alabiliyor.

Şimdi sizleri Race of Champions-Tesla Roadster videolarıyla baş başa bırakalım.