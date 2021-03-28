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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütçe dostu akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekledi. Galaxy F02s adlı cihaz Hindistan'ın ardından Avrupa'da da raflara çıkacak.
    28 Mart 2021, 19:00 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu
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    Samsung, bütçe dostu akıllı telefon pazarındaki konumunu mümkün olduğunca pekiştirmeye kararlı. Şirket bugün, 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleğe sahip olan uygun fiyatlı Samsung Galaxy F02s akıllı telefonu Hindistan'da satışa sundu. Cihazın maliyeti sadece 124 dolar.

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    Avrupa'da da satılacak

    Ayrıca Galaxy F02s'in, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip biraz daha geliştirilmiş bir modeli daha var. Geliştirilmiş versiyon ise 138 dolara satış fiyatına sahip. Akıllı telefon 720p çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik bir ekran, Snapdragon 450 işlemci ve 15W'a kadar şarj desteği sunan 5.000 mAh pil ile geliyor.

    Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu

    Akıllı telefondaki kamera, 13 megapiksel ve 2 megapiksellik iki modül kullanıyor. Birincisi ana, ikincisi ise derinlik sensörü ve makro fotoğrafçılık için kullanılabilecek.  Samsung Galaxy F02s, One UI arayüzü ile Android 10 çalıştırıyor. Bu modelin Avrupa pazarına ne zaman ulaşacağı bilinmemekle birlikte biraz daha pahalı olması bekleniyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye de uygun fiyat olmayacağına göre sorun yok.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Pc.programcı (Ramazan PARLAK) 13 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar 1 gunluk calisma parasına telefon aliyor biz 30 gün. Olaya bak...
    Yanıtla
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    türk kullanıcılar için uygun fiyat olamayabiliyor
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    D dodofran 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    vergiler+kdv+ötv+trt payı+pudra şekeri payı ile tr de 2500 tl yeni fp cihazımız. hayırlı olsun
    Yanıtla +1
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Türkiye de uygun fiyat olmayacağına göre sorun yok.
    Yanıtla +7
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