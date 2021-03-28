Samsung, 124 dolarlık uygun fiyatıyla Galaxy F02s akıllı telefonu satışa sundu

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Samsung, bütçe dostu akıllı telefon pazarındaki konumunu mümkün olduğunca pekiştirmeye kararlı. Şirket bugün, 3 GB RAM ve 32 GB dahili belleğe sahip olan uygun fiyatlı Samsung Galaxy F02s akıllı telefonu Hindistan'da satışa sundu. Cihazın maliyeti sadece 124 dolar.

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Avrupa'da da satılacak

Ayrıca Galaxy F02s'in, 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip biraz daha geliştirilmiş bir modeli daha var. Geliştirilmiş versiyon ise 138 dolara satış fiyatına sahip. Akıllı telefon 720p çözünürlüğe sahip 6.5 inçlik bir ekran, Snapdragon 450 işlemci ve 15W'a kadar şarj desteği sunan 5.000 mAh pil ile geliyor.

Akıllı telefondaki kamera, 13 megapiksel ve 2 megapiksellik iki modül kullanıyor. Birincisi ana, ikincisi ise derinlik sensörü ve makro fotoğrafçılık için kullanılabilecek. Samsung Galaxy F02s, One UI arayüzü ile Android 10 çalıştırıyor. Bu modelin Avrupa pazarına ne zaman ulaşacağı bilinmemekle birlikte biraz daha pahalı olması bekleniyor.

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