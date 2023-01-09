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    Samsung, yeni soundbar ses sistemlerini tanıttı: Oyunculara özel model de var

    Samsung, CES fuarında HW-Q990C, HW-S800B ve HW-G60C olmak üzere üç farklı soundbar ses sistemi tanıttı. 2023 Samsung soundbar modelleri neler sunuyor bakalım.   
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    samsung soundbar ses sistemleri ces 2023 Tam Boyutta Gör
    CES 2023’te tanıtılan Samsung soundbar ses sistemlerinden HW-Q990C, tepe model olmakla birlikte, 2022’de çıkan HW-Q990B’nin halefi. HW-S800A’nın yerini alan HW-S800B inceliğiyle öne çıkarken, HW-G60C oyun odaklı soundbar olarak karşımıza çıkıyor. 2023 Samsung soundbar modellerinin öne çıkan özellikleri neler bakalım.

    HW-Q990C: Dolby Atmos özellikli 11.1.4 kanallı soundbar

    Samsung HW-Q990C soundbar Tam Boyutta Gör
    Samsung HW-Q990C soundbar, geçen yılki modelle aynı 11.1.4 kanallı ses özelliğine sahip ancak yeni ve geliştirilmiş ses sürücüleriyle daha iyi ses kalitesi sunacağı tahmin ediliyor.

    Soundbarda 9 ses kanalı var; 3 önden, 4 yanlardan, 2 de üstten. Soundbar, Q-Symphony 3.0 ile geliyor. Ayrıca seslerin net olmasına, çevresel seslerle kuşatılmanıza ve her bileşenin doğru sesi sağlamasına yardımcı olması açısından her bir ses objesini yeniden düzenleyen yapay zekadan faydalanan AI Sound Remastering, yerleşik olarak bulunuyor.

    HW-Q800B (2023)

    Samsung’un basın açıklamasına göre, CES 2023’te duyurulan üç yeni soundbardan biri HW-Q800B. Ancak bu model Türkiye dahil birçok ülkede hali hazırda satışta. Markanın 2021 için A, 2022 için B olarak ilerlediğini varsayarsak yeni modelin adının aslında HW-Q800C olması gerekiyor. Tabii ki şirket isim değişikliğine gitmemiş de olabilir. Örneğin; Samsung’un akıllı monitörü M8 de yenilendi ancak aynı isimle tanıtıldı.

    HW-Q800B (2023), geçen yılın modeliyle aynı 3.1.2 kanallı ses kurulumunu taşıyor. Samsung, 40mm uzunluk, 38mm derinlik ile soundbarın oldukça ince olduğunu belirtiyor. Üst seviye model HW-Q990C’nin Q-Symphony 3.0 ve AI Sound Remastering özelliklerine sahip.

    HW-G60C: Samsung’un ilk oyun odaklı soundbarı

    Oyun oynayanlar için ideal soundbard modellerinden Samsung HW-G60C, PC ile kullanılmak üzere tasarlanmış ancak HDMI/ARC, USB, AirPlay 2 bağlantısı sayesinde TV’lerde de kullanılabiliyor. Soundbar, yankı önleme özelliğine sahip mikrofonlar barındırıyor. LED aydınlatma ile gelen soundbarın ses kanalları hakkında bilgi yok ancak HW-S60B modelini temel aldığı düşünüldüğünde 5.0 kanallı ses kurulumuna sahip olabilir.

    Fiyatlar açıklanmadı

    Samsung, üç soundbar modelinin de fiyatını açıklamadı. HW-Q990C, 2023’ün ilk çeyreğinde Avustralya’da satışa çıkacak. HW-800B satışa çıkmış durumda. HW-G60C’nin çıkış tarihi hakkında bilgi paylaşılmadı.

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    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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