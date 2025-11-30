Giriş
    Samsung, HBM bellek üretiminde vitesi yükseltiyor

    HBM bellekler üretiminde rakiplerinin gerisinde kalan ve pazar payı kaybeden Samsung, HBM4 belleklerde aynı hatayı tekrarlamak istemiyor. Şirket, üretimi arttırmak için gaza bastı.

    Samsung, HBM bellek üretiminde vitesi yükseltiyor Tam Boyutta Gör
    Son on yıldır dünyanın en büyük bellek üreticisi olan Samsung, 2022’de yapay zeka patlaması başladığında yüksek bant genişlikli bellek (HBM) alanında geri kaldı. Bu boşluğu SK Hynix ve Micron doldurdu ve pazarda büyük pay aldı. Samsung bu hatayı tekrarlamamak için HBM performansını hızla artırmaya odaklandı. Şirketin öncelikli hedefi, HBM4 ürünlerinin hem performansını hem de üretim verimini yükseltmek.

    Samsung, HBM4 üretiminde daha gelişmiş bir teknoloji kullanıyor

    Samsung’un HBM3E çipleri aşırı ısınma sorunları yaşadı ve Nvidia’nın kalite testlerinden geçemedi. Samsung bu sorunları çözene kadar SK Hynix pazarın çoğunu ele geçirdi, Micron da ikinci sıraya yerleşti. Yenilenen HBM3E çipleri Nvidia’dan onay alsa da Samsung rakiplerine göre fiyatı %30 aşağı çekmek zorunda kaldı.

    Bunun ardından Samsung, HBM4 geliştirmesine ciddi yatırım yaptı. SK Hynix ve Micron, HBM4 için 1b DRAM kullanırken Samsung daha ileri seviye olan 1c DRAM teknolojisini tercih etti. 10nm sınıfı 6. nesil üretim süreciyle hazırlanan bu DRAM'ler üst üste dizilerek HBM4 paketini oluşturuyor. 1c teknolojisinin daha ince devre yapısı, 1b’ye göre hem hız hem enerji verimliliğinde avantaj sağlıyor. Bu nedenle Samsung'un HBM4 çiplerinin rakiplerinden daha güçlü olması bekleniyor.

    SK Hynix’in 12 katmanlı HBM3E'si yaklaşık 300 dolarken, aynı katman sayısına sahip HBM4 çipleri 500 dolar seviyesinde. Yani HBM4’e geçiş yaklaşık %50 fiyat artışı anlamına geliyor. Samsung'un, HBM4 yongaları için SK Hynix'in fiyatlandırma politikasına uymayı hedeflediği bildiriliyor. Nvidia’nın ise artan ihtiyaç nedeniyle Samsung’dan bu çipleri yüksek fiyata da olsa almak zorunda kalacağı aktarılıyor. İki şirket arasındaki pazarlıkların son aşamada olduğu söyleniyor.

    Üretim kapasitesini arttırıyor

    Samsung, 1c DRAM üretim kapasitesini ayda 20.000 plaka (wafer) seviyesinden 2026’ya doğru 150.000 plakaya çıkarmayı planlıyor. Bunu başarmak için bazı eski DRAM hatlarını 1c DRAM üretimine dönüştürmeyi hedefliyor.

    Şu an Samsung’un HBM4 verim oranı yaklaşık %50. Ancak HBM pazarında verimlilik, performanstan bile önemli. Bu nedenle Samsung’un seri üretime geçmeden önce verimi ciddi şekilde artırması gerekiyor.

    Nvidia’nın Samsung'un HBM4 yongaları için kalite değerlendirme sonuçlarının birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Ardından Samsung, Nvidia’ya seri üretim öncesi numuneleri gönderecek ve onay süreci 2026’nın başlarında tamamlanacak. Her şey yolunda giderse Samsung, 2026’nın ikinci veya üçüncü çeyreğinde HBM4 sevkiyatına başlayabilir.

    Samsung’un daha gelişmiş teknoloji kullanması ve büyük yatırım gücü sayesinde SK Hynix’e yakın bir pazar payı elde etmesi bekleniyor. HBM4’ün yüksek fiyatı ve son dönemde genel DRAM fiyatlarının artması, şirketin önümüzdeki yıllarda bellek satışlarından milyarlarca dolar gelir elde etmesine olanak tanıyacak.

