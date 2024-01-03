Samsung, 2030'da insansız fabrikalara geçiş yapmayı planlıyor

Tam Boyutta Gör Samsung, verimi artırmak ve yarı iletken fabrikalarının çalışma biçimini değiştirmek için tasarlanan "Akıllı Algılama Sistemi"ni geliştirmeye başladı. Sistem öncelikli olarak üretim sürecini gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz etmek için tasarlandı. Sistem şu anda plazma kusursuzluğunu otomatik olarak yönetebiliyor. DigiTimes'ın ET News'e dayandırdığı haberine göre Samsung, fabrikalarını 2030 yılına kadar tamamen otomatik hale getirip insan faktörünü ortadan kaldırmayı planlıyor.

Sistem insansız fabrikalar için önemli bir adım

Bunun başarılabilmesi için büyük miktarda veriyi yönetebilen ve ekipman performansını otomatik olarak optimize edebilen sistemlerin geliştirilmesini gerekiyor. Akıllı Algılama Sistemi bu planın önemli bir parçası, bu nedenle akıllı ve tam otomatik fabrikaları gerçeğe dönüştürmede çok önemli bir rol oynaması bekleniyor. Samsung şu anda akıllı sensörler gibi projelere milyonlarca dolar yatırım yapıyor ve yatırımlarının uzun vadede karşılığını alacağını umuyor.

Şu anda geliştirilmekte olan akıllı sensörler, plakalar üzerindeki plazmanın kusursuzluğunu ölçmek için tasarlandı. Yarı iletken üretiminde aşındırma, biriktirme ve temizleme gibi süreçlerin sonuçları plazma kusursuzluğundan önemli ölçüde etkilendiği için doğru ölçüm ve yönetim çok büyük önem taşıyor.

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Bu yeni sensörlerin önemli bir özelliği de küçük boyutlara sahip olması. Bu sayede mevcut fabrikalara sığabiliyorlar ve temiz odalardaki değerli olan ekstra alana ihtiyaç duymuyorlar.

Diğer dikkat çekici detay, sensörlerin Güney Kore'de tasarlanıp üretilmiş olması. Samsung gibi Güney Koreli çip üreticileri, bu tür gelişmiş süreçler için büyük ölçüde yabancı araçları kullanıyor. Samsung'un kullandığı araçların çoğu ülke dışında üretilmeye devam etse de, kendi akıllı algılama sistemlerini geliştirmek, bağımlılığı bir miktar azalttığından önemli bir değişime işaret ediyor.

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Samsung, 2030'da insansız fabrikalara geçiş yapmayı planlıyor