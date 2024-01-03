Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, 2030'da insansız fabrikalara geçiş yapmayı planlıyor

    Samsung, çip üretim fabrikalarını 2030 yılına kadar tamamen otomatik hale getirip insan faktörünü ortadan kaldırmayı planlıyor. Şirket bu amaçla Akıllı Algılama Sistemi geliştiriyor.
    Samsung, 2030'da insansız fabrikalara geçiş yapmayı planlıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, verimi artırmak ve yarı iletken fabrikalarının çalışma biçimini değiştirmek için tasarlanan "Akıllı Algılama Sistemi"ni geliştirmeye başladı. Sistem öncelikli olarak üretim sürecini gerçek zamanlı olarak izlemek ve analiz etmek için tasarlandı. Sistem şu anda plazma kusursuzluğunu otomatik olarak yönetebiliyor. DigiTimes'ın ET News'e dayandırdığı haberine göre Samsung, fabrikalarını 2030 yılına kadar tamamen otomatik hale getirip insan faktörünü ortadan kaldırmayı planlıyor.

    Sistem insansız fabrikalar için önemli bir adım

    Bunun başarılabilmesi için büyük miktarda veriyi yönetebilen ve ekipman performansını otomatik olarak optimize edebilen sistemlerin geliştirilmesini gerekiyor. Akıllı Algılama Sistemi bu planın önemli bir parçası, bu nedenle akıllı ve tam otomatik fabrikaları gerçeğe dönüştürmede çok önemli bir rol oynaması bekleniyor. Samsung şu anda akıllı sensörler gibi projelere milyonlarca dolar yatırım yapıyor ve yatırımlarının uzun vadede karşılığını alacağını umuyor. 

    Şu anda geliştirilmekte olan akıllı sensörler, plakalar üzerindeki plazmanın kusursuzluğunu ölçmek için tasarlandı. Yarı iletken üretiminde aşındırma, biriktirme ve temizleme gibi süreçlerin sonuçları plazma kusursuzluğundan önemli ölçüde etkilendiği için doğru ölçüm ve yönetim çok büyük önem taşıyor. 

    Bu yeni sensörlerin önemli bir özelliği de küçük boyutlara sahip olması. Bu sayede mevcut fabrikalara sığabiliyorlar ve temiz odalardaki değerli olan ekstra alana ihtiyaç duymuyorlar.

    Diğer dikkat çekici detay, sensörlerin Güney Kore'de tasarlanıp üretilmiş olması. Samsung gibi Güney Koreli çip üreticileri, bu tür gelişmiş süreçler için büyük ölçüde yabancı araçları kullanıyor. Samsung'un kullandığı araçların çoğu ülke dışında üretilmeye devam etse de, kendi akıllı algılama sistemlerini geliştirmek, bağımlılığı bir miktar azalttığından önemli bir değişime işaret ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dizel tofaş kapalı cezaevinde yaşam nasıl gerçekte para kaybetmek neye işarettir ankara en iyi dil kursu passat 1.4 tsi bluemotion comfortline yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22S
    General Mobile GM22S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02
    Lenovo IdeaPad 1 82V7006NTX02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız