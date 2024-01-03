Samsung, 2030'da insansız fabrikalara geçiş yapmayı planlıyor

Sistem insansız fabrikalar için önemli bir adım
Bunun başarılabilmesi için büyük miktarda veriyi yönetebilen ve ekipman performansını otomatik olarak optimize edebilen sistemlerin geliştirilmesini gerekiyor. Akıllı Algılama Sistemi bu planın önemli bir parçası, bu nedenle akıllı ve tam otomatik fabrikaları gerçeğe dönüştürmede çok önemli bir rol oynaması bekleniyor. Samsung şu anda akıllı sensörler gibi projelere milyonlarca dolar yatırım yapıyor ve yatırımlarının uzun vadede karşılığını alacağını umuyor.
Şu anda geliştirilmekte olan akıllı sensörler, plakalar üzerindeki plazmanın kusursuzluğunu ölçmek için tasarlandı. Yarı iletken üretiminde aşındırma, biriktirme ve temizleme gibi süreçlerin sonuçları plazma kusursuzluğundan önemli ölçüde etkilendiği için doğru ölçüm ve yönetim çok büyük önem taşıyor.
Bu yeni sensörlerin önemli bir özelliği de küçük boyutlara sahip olması. Bu sayede mevcut fabrikalara sığabiliyorlar ve temiz odalardaki değerli olan ekstra alana ihtiyaç duymuyorlar.
Diğer dikkat çekici detay, sensörlerin Güney Kore'de tasarlanıp üretilmiş olması. Samsung gibi Güney Koreli çip üreticileri, bu tür gelişmiş süreçler için büyük ölçüde yabancı araçları kullanıyor. Samsung'un kullandığı araçların çoğu ülke dışında üretilmeye devam etse de, kendi akıllı algılama sistemlerini geliştirmek, bağımlılığı bir miktar azalttığından önemli bir değişime işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.