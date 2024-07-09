Samsung, 2nm için ilk müşterisini Japonya'da buldu: AI çipleri üretecek

Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı
PFN, Samsung'un 2nm dökümhane sürecini ve gelişmiş çip paketleme hizmetini kullanarak AI yani yapay zeka uygulamaları için çip üretme siparişi aldığını duyurdu. Bu gelişme oldukça önemli zira Samsung, ilk defa 2nm süreci için sipariş alıyor. Öte yandan Samsung siparişin büyüklüğü hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Samsung Foundry tarafından üretilecek çipler ise yarı iletken çip tasarım firması olan GAONCHIPS tarafından tasarlanıyor.
PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firmalar arasında kabul ediliyor. Firmanın Samsung ile üreteceği AI çipleri de bu amaçlara hitap edecek. Samsung, daha önce 2nm çipler için seri üretime 2025'in ikinci yarısında başlayacağını açıklamıştı. Muhtemelen PFN için üretim de bu aralıkta başlayacak.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/samsung-electronics-wins-cutting-edge-ai-chip-order-japans-preferred-networks-2024-07-09/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-provide-turnkey-semiconductor-solutions-with-2nm-gaa-process-and-2-5d-package-to-preferred-networks Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.