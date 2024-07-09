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    Samsung, 2nm için ilk müşterisini Japonya'da buldu: AI çipleri üretecek

    Samsung bir süredir 2nm sürecinde geliştirmeler yapıyor ve şirketin yarı iletken üretim kolu yeni nesil süreç teknolojisi için ilk siparişi Japon Preferred Networks'ten aldı.
    Samsung, 2nm için ilk müşterisini Japonya'da buldu Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından yapılan açıklamada bundan birkaç ay önce ortaya çıkan rapor resmen doğrulandı. Samsung'un yarı iletken üretim kanadı olan Samsung Foundry, Japon yapay zeka şirketi Preferred Networks (PFN) ile 2nm üretim sürecini temel alan önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

    Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı

    PFN, Samsung'un 2nm dökümhane sürecini ve gelişmiş çip paketleme hizmetini kullanarak AI yani yapay zeka uygulamaları için çip üretme siparişi aldığını duyurdu. Bu gelişme oldukça önemli zira Samsung, ilk defa 2nm süreci için sipariş alıyor. Öte yandan Samsung siparişin büyüklüğü hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Samsung Foundry tarafından üretilecek çipler ise yarı iletken çip tasarım firması olan GAONCHIPS tarafından tasarlanıyor.

    Samsung, 2nm için ilk müşterisini Japonya'da buldu Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir süre önce müşterileri için gelişmiş çip paketleme çözümleri sunmaya başlamıştı. Dolayısıyla PFN, istediği çipleri tümüyle Samsung Foundry'den anahtar teslim olarak alacak. Samsung, 2nm çipler için Interposer-Cube S (I-Cube S) adı verilen gelişmiş 2.5D paketleme teknolojisini kullanacak. Böylelikle birden fazla çip tek bir pakette birleştirilecek. Güney Koreli şirket bu çiplerde Gate All Around (GAA) transistör mimarisini kullanacak. Samsung, bu teknolojiler sayesinde çipin enerji verimli ve yüksek performanslı olacağını söylüyor.

    PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firmalar arasında kabul ediliyor. Firmanın Samsung ile üreteceği AI çipleri de bu amaçlara hitap edecek. Samsung, daha önce 2nm çipler için seri üretime 2025'in ikinci yarısında başlayacağını açıklamıştı. Muhtemelen PFN için üretim de bu aralıkta başlayacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/samsung-electronics-wins-cutting-edge-ai-chip-order-japans-preferred-networks-2024-07-09/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-to-provide-turnkey-semiconductor-solutions-with-2nm-gaa-process-and-2-5d-package-to-preferred-networks
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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