Samsung, 2nm için ilk müşterisini Japonya'da buldu: AI çipleri üretecek

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Tam Boyutta Gör Samsung tarafından yapılan açıklamada bundan birkaç ay önce ortaya çıkan rapor resmen doğrulandı. Samsung'un yarı iletken üretim kanadı olan Samsung Foundry, Japon yapay zeka şirketi Preferred Networks (PFN) ile 2nm üretim sürecini temel alan önemli bir anlaşmaya imza attığını duyurdu.

Samsung, 2nm için ilk siparişi aldı

PFN, Samsung'un 2nm dökümhane sürecini ve gelişmiş çip paketleme hizmetini kullanarak AI yani yapay zeka uygulamaları için çip üretme siparişi aldığını duyurdu. Bu gelişme oldukça önemli zira Samsung, ilk defa 2nm süreci için sipariş alıyor. Öte yandan Samsung siparişin büyüklüğü hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Samsung Foundry tarafından üretilecek çipler ise yarı iletken çip tasarım firması olan GAONCHIPS tarafından tasarlanıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süre önce müşterileri için gelişmiş çip paketleme çözümleri sunmaya başlamıştı. Dolayısıyla PFN, istediği çipleri tümüyle Samsung Foundry'den anahtar teslim olarak alacak. Samsung, 2nm çipler için Interposer-Cube S (I-Cube S) adı verilen gelişmiş 2.5D paketleme teknolojisini kullanacak. Böylelikle birden fazla çip tek bir pakette birleştirilecek. Güney Koreli şirket bu çiplerde Gate All Around (GAA) transistör mimarisini kullanacak. Samsung, bu teknolojiler sayesinde çipin enerji verimli ve yüksek performanslı olacağını söylüyor.

Japon ve ABD'li firmalar yarı iletkenler için konsorsiyum kuruyor 10 sa. önce eklendi

PFN, IoT uygulamaları için derin öğrenme araştırmalarında ve geliştirmelerinde öne çıkan bir firma. Özel yazılımlar ve çeşitli müşterilere süper bilgisayar tedarik etme konusunda sahip olduğu kaynaklar göz önüne alındığında PFN, Japonya'daki en gelişmiş firmalar arasında kabul ediliyor. Firmanın Samsung ile üreteceği AI çipleri de bu amaçlara hitap edecek. Samsung, daha önce 2nm çipler için seri üretime 2025'in ikinci yarısında başlayacağını açıklamıştı. Muhtemelen PFN için üretim de bu aralıkta başlayacak.

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