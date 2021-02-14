Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor

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Microsoft ile uzun süreli bir dostluğu olan Samsung’un buna yönelik hamleleri devam ediyor. Firma Microsoft’un uygulamalarını Galaxy cihazlarına entegre ettikten sonra kendi uygulamalarını da Windows 10’a sunacak.

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3 farklı uygulama geliyor

Gelen bilgilere göre Quick Share, Samsung Free ve Samsung O şeklinde sıralanan 3 uygulama yakın dönemde Windows 10 kullanıcılarını bekliyor olacak. Samsung uygulamalarını mağaza üzerinden dağıtacak.

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Quick Share bilindiği üzere Samsung’un paylaşım uygulaması. WiFi Direct, Bluetooth ve SmartThings teknolojileri üzerinden Samsung cihazları arasında dosya paylaşımı yapılabiliyor. One UI 2.0 ve üzeri Galaxy cihazlarının erişebildiği yeni uygulama bazı bölgelerde Microsoft Store üzerinde görünmeye başladı.

Samsung Free ise haberler, TV ve müzik konusunda derlemeler sunan bir alış veriş uygulaması. Samsung TV Plus uygulamasında yer alan özel içeriklerin Windows uygulamasında da gösterileceği belirtiliyor. Samsung O için henüz bir bilgi yok ve kısa süre içerisinde mağazada yer alacağı ifade ediliyor.

https://www.gizmochina.com/2021/02/13/samsung-quick-share-samsungfree-o-coming-windows-10/

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