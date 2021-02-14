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    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor

    Samsung tarafından hazırlanan Quick Share, Samsung Free ve Samsung O uygulamaları yakın zamanda Microsoft Store üzerinde boy gösterecek. Quick Share hali hazırda yayınlandı.
    14 Şubat 2021, 09:00 (3 gün)
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    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung; 3 yeni yazılımı Windows’a getiriyor
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    Microsoft ile uzun süreli bir dostluğu olan Samsung’un buna yönelik hamleleri devam ediyor. Firma Microsoft’un uygulamalarını Galaxy cihazlarına entegre ettikten sonra kendi uygulamalarını da Windows 10’a sunacak.

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    3 farklı uygulama geliyor

    Gelen bilgilere göre Quick Share, Samsung Free ve Samsung O şeklinde sıralanan 3 uygulama yakın dönemde Windows 10 kullanıcılarını bekliyor olacak. Samsung uygulamalarını mağaza üzerinden dağıtacak.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Mobil Oyun Önerisi 11: hocus 2"

    Quick Share bilindiği üzere Samsung’un paylaşım uygulaması. WiFi Direct, Bluetooth ve SmartThings teknolojileri üzerinden Samsung cihazları arasında dosya paylaşımı yapılabiliyor. One UI 2.0 ve üzeri Galaxy cihazlarının erişebildiği yeni uygulama bazı bölgelerde Microsoft Store üzerinde görünmeye başladı.

    Samsung Free ise haberler, TV ve müzik konusunda derlemeler sunan bir alış veriş uygulaması. Samsung TV Plus uygulamasında yer alan özel içeriklerin Windows uygulamasında da gösterileceği belirtiliyor. Samsung O için henüz bir bilgi yok ve kısa süre içerisinde mağazada yer alacağı ifade ediliyor.  



    https://www.gizmochina.com/2021/02/13/samsung-quick-share-samsungfree-o-coming-windows-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya android ve Windows ortak bir ecosystem oluştursa Apple ‘ın ecosystem’ini toz duman ederler. Sırf ecosysyem yüzünden her şeyimiz Apple
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ya android ve Windows ortak bir ecosystem oluştursa Apple ‘ın ecosystem’ini toz duman ederler. Sırf ecosysyem yüzünden her şeyimiz Apple
    1 Yanıt Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G GENÇ_EFENDİ 3 gün ( Mesaj Silindi ) 435
    Kesinlikle katılıyorum.Şu iphone'dan kurtulmayı o kadar çok istiyorum ki anlatamam ama maalesef macbook ve watch ile olan uyumu yüzünden değiştiremiyorum
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