Samsung, 5G akıllı telefon pazarında ezici bir üstünlüğe sahip

2019 yılın yeni nesil iletişim ağı 5G'nin yaygınlaşma yılı oldu diyebiliriz. Akıllı telefon şirketleri 5G özelliğine sahip cihazlarını birbiri ardına piyasaya sürerken, Güney Koreli teknoloji devi Samsung bu pazarda ezici bir üstünlük sağladı.

Güvenilir araştırma şirketlerinden IHS Markit'in yeni raporuna göre, Samsung, 5G akıllı telefon pazarında en büyük paya sahip şirket. IHS'nin açıkladığı verilere göre Samsung, 5G akıllı telefon satışlarının yüzde 74'ünü gerçekleştiriyor. Şirket küresel pazarlarda satılan 4.3 milyon 5G akıllı telefonun, 3.2 milyon adetini satmayı başardı.

Çinli şirketler atak yapabilir

Bu rakamlar, Samsung'un 1.5 milyon 5G akıllı telefon sattığı ikinci çeyreğe kıyasla büyük bir sıçrama olarak görülüyor. Ayrıca Güney Koreli şirketin rakiplerine kıyasla daha fazla 5G modelini stoklarında bulundurduğu ifade edilmiş. Şirketin en çok satan 5G akıllı telefon modelinin ise 1.6 milyon adetle Galaxy Note 10 5G olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör

LG'nin ikinci ve üçüncü çeyrekte 5G destkli akıllı telefon sevkiyatlarında 700 bin adete ulaştığı açıklanırken, Çinli üreticiler Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo ve ZTE tarafından yapılan teslimatlar toplam 5G sevkiyatın yüzde 17'sini oluşturduğu belirtiliyor. Sektöre yakın kaynaklara göre 5G hizmetinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Çinli şirketler bu pazarda atağa kalkabilir.

https://www.gizchina.com/2019/12/15/samsung-has-almost-75-of-5g-smartphone-market-share/