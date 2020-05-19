Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı

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Güney Koreli dev şirket Samsung, şirketin ilk 1,2 mikrometre (µm) piksel 50 megapiksel sensörü olan ISOCELL GN1'i duyurdu. ISOCELL GN1 aynı zamanda Samsung'un hem Dual Pixel hem de Tetracell teknolojilerini sunan ilk görüntü sensörü.

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Daha dinamik fotoğraf çekme deneyimleri için optimize edilmiş üstün düşük ışıklı fotoğraflar ve DSLR düzeyinde otomatik odaklama hızları vaat eden sensörün, çeşitlilik gösteren pazar ihtiyaçlarına çözüm olacağı belirtilmiş.

50MP ISOCELL GN1 sensörünün öne çıkan özellikleri

100 milyon faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ile sınıfının en iyi otomatik odaklaması

Dual Pixel teknolojisi, faz tespiti için farklı açılardan ışık alabilen tek bir pikselin içine iki fotodiyotu yan yana yerleştiriyor. Düşük ışık koşullarında bile istenen bir hareketsiz nesneye, her köşeden odaklanabiliyor. Görüntüleri çekerken, piksel içindeki iki fotodiyottan gelen çıktıların birleştirilmesi ile tek bir piksel çıkışı oluşturuluyor.

Ek olarak, yazılım algoritması 100Mp ile karşılaştırılabilir görüntü çözünürlükleri üretmek için her fotodiyottan ışık bilgisi alıyor.

Tetracell teknolojisinde, piksellerin daha fazla ışık yakalama ve işleme kapasitesini artıran bir piksel birleştirme tekniği kullanılıyor. Dört piksel sinyalini bir araya getiren Tetracell, görüntü sensörünün piksel boyutunu 2,4µm'ye yani iki katına çıkararak, daha parlak 12.5MP fotoğraflar çekmek için ışık hassasiyetini dört kat artırmış oluyor.

Güçlü otomatik odaklama çözümüyle birleştirilmiş gelişmiş ışık hassasiyeti ile GN1, hem daha aydınlık hem de daha keskin sonuçlar elde etmek için aşırı düşük ışıklı ortamlarda bile bir nesneye hızlı bir şekilde odaklanabiliyor.

Smart-ISO ile hareket halindeyken bile keskin görüntüler yakalanabiliyor.

Sensör, Jiroskop tabanlı elektronik görüntü sabitleme teknolojisi EIS'e de sahip.

Saniyede 30 kare (fps) hızında 8K çözünürlüğe kadar video kaydını destekliyor.

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Seri üretimine başlandı

Samsung, bu ay ISOCELL GN1'in seri üretimine başlandığını belirtti. Bu nedenle yeni sensörü, yakın bir zamanda akıllı telefonlarda göreceğimizi söylemek mümkün. Yeni ürün hakkında yorum yapan Samsung'un sensör bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yongin Park şunları söyledi:

"Yenilikçi piksel teknolojileri ile Samsung, giderek çeşitlenen pazar ihtiyaçlarını yakından karşılayan yüksek performanslı görüntü sensörleri sunmanın ön saflarında yer aldı. ISOCELL GN1, her ortamda tüketicilere çarpıcı görüntüler sunma taahhüdünün bir parçasıdır. Mobil fotoğrafçılıkta bir sonraki trendlere öncülük edecek en yeni görüntü sensörü çözümlerini sunmaya devam edeceğiz."

https://www.gsmarena.com/samsung_announces_50_mp_isocell_gn1_camera_sensor-news-43281.php

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