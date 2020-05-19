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    Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı

    Samsung beklendiği üzere, akıllı telefon kameraları için yeni 50 megapiksellik görüntü sensörünü duyurdu. ISOCELL GN1 adı verilen ürün birçok yenilik barındırıyor.
    10 sa.
    1,4b
    10
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı
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    Güney Koreli dev şirket Samsung, şirketin ilk 1,2 mikrometre (µm) piksel 50 megapiksel sensörü olan ISOCELL GN1'i duyurdu. ISOCELL GN1 aynı zamanda Samsung'un hem Dual Pixel hem de Tetracell teknolojilerini sunan ilk görüntü sensörü.

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    Daha dinamik fotoğraf çekme deneyimleri için optimize edilmiş üstün düşük ışıklı fotoğraflar ve DSLR düzeyinde otomatik odaklama hızları vaat eden sensörün, çeşitlilik gösteren pazar ihtiyaçlarına çözüm olacağı belirtilmiş.

    50MP ISOCELL GN1 sensörünün öne çıkan özellikleri

    • 100 milyon faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) ile sınıfının en iyi otomatik odaklaması
    • Dual Pixel teknolojisi, faz tespiti için farklı açılardan ışık alabilen tek bir pikselin içine iki fotodiyotu yan yana yerleştiriyor. Düşük ışık koşullarında bile istenen bir hareketsiz nesneye, her köşeden odaklanabiliyor. Görüntüleri çekerken, piksel içindeki iki fotodiyottan gelen çıktıların birleştirilmesi ile tek bir piksel çıkışı oluşturuluyor.
    • Ek olarak, yazılım algoritması 100Mp ile karşılaştırılabilir görüntü çözünürlükleri üretmek için her fotodiyottan ışık bilgisi alıyor.
    • Tetracell teknolojisinde, piksellerin daha fazla ışık yakalama ve işleme kapasitesini artıran bir piksel birleştirme tekniği kullanılıyor. Dört piksel sinyalini bir araya getiren Tetracell, görüntü sensörünün piksel boyutunu 2,4µm'ye yani iki katına çıkararak, daha parlak 12.5MP fotoğraflar çekmek için ışık hassasiyetini dört kat artırmış oluyor.
    • Güçlü otomatik odaklama çözümüyle birleştirilmiş gelişmiş ışık hassasiyeti ile GN1, hem daha aydınlık hem de daha keskin sonuçlar elde etmek için aşırı düşük ışıklı ortamlarda bile bir nesneye hızlı bir şekilde odaklanabiliyor.
    • Smart-ISO ile hareket halindeyken bile keskin görüntüler yakalanabiliyor.
    • Sensör, Jiroskop tabanlı elektronik görüntü sabitleme teknolojisi EIS'e de sahip.
    • Saniyede 30 kare (fps) hızında 8K çözünürlüğe kadar video kaydını destekliyor.

    Samsung, 8K video kaydı yapabilen 50MP'lik ISOCELL GN1 sensörünü tanıttı
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    Seri üretimine başlandı

    Samsung, bu ay ISOCELL GN1'in seri üretimine başlandığını belirtti. Bu nedenle yeni sensörü, yakın bir zamanda akıllı telefonlarda göreceğimizi söylemek mümkün. Yeni ürün hakkında yorum yapan Samsung'un sensör bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Yongin Park şunları söyledi:

    "Yenilikçi piksel teknolojileri ile Samsung, giderek çeşitlenen pazar ihtiyaçlarını yakından karşılayan yüksek performanslı görüntü sensörleri sunmanın ön saflarında yer aldı. ISOCELL GN1, her ortamda tüketicilere çarpıcı görüntüler sunma taahhüdünün bir parçasıdır. Mobil fotoğrafçılıkta bir sonraki trendlere öncülük edecek en yeni görüntü sensörü çözümlerini sunmaya devam edeceğiz."



    https://www.gsmarena.com/samsung_announces_50_mp_isocell_gn1_camera_sensor-news-43281.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    koyunsayar 9 sa. en beğenilen smart1978
    Eee yani başkası yapmasın mı sensör?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 5 sa. koyunsayar
    Yapsin ama hep 2. oluyor Samsung. Birinci olacak baskasi var mi peki ?

    Sony kendini ispatlamistir... Bilen bilir ... Naif naif baskasi yapsin diye sevindin mi ?
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guaire (Tayfun ) 9 sa.
    Gayet iyi olmuş. Mi 10'daki 108MP ve S20 Ultra'daki 108MP sensörlerle aynı büyüklükte.

    Piyasadaki 48, 64 ve 108MP sensörlerin piksel büyüklüğü 0.8mikron olduğu için tam çözünürlükte kötü sonuçlar çıkıyordu.

    Sadece bir sene önce amiral gemilerinde standart 1.4 mikron kullanıldığını düşünürsek tam çözünürlükte bile işe yarar fotoğraflar üretecektir. Pixel 4 ve iPhone 11 şu anda hala 1.4 mikronluk sensörler kullanıyor.

    Diğer bir artısı ise Dual Pixel otofokus özelliği. Yüksek çözünürlüklü yeni nesil sensörlerin hepsinin kanayan yarasıydı.

    108MP sensörlerde 8K video çekerken mecburen 0.8 mikron olarak kullanılacağından hem kalite düşecek, hem de sensörün çoğu kullanılamadan ziyan olacaktı. Nasıl ki 4K video için 12MP sensör ideal ise, 8K için de bu çözünürlük ideale yakın.

    Buna yakın sadece Omnivision'a ait bir sensör vardı. Onda da Dual Pixel otofokus yoktu.

    Bu senenin ikinci yarısında ve gelecek sene amiral gemilerinde göreceğimiz başlıca sensör bu olacaktır.

    Çözünürlük savaşı durulduğunda uzun yıllar 12MP olarak standartlaşan çözünürlük 48MP olur.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Onurmsq (--- ----) 7 sa. Guaire
    Sony IMX700ün rakibi bu. IMX700de 50MP 1/1.28" Huawei P40larda kullanılıyor.
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    smart1978 (X Y) 9 sa.
    Sony i bu islerde lider...
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    koyunsayar 9 sa. smart1978
    Eee yani başkası yapmasın mı sensör?
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