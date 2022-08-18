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    Corsair yeni SSD sürücüsü ile 10000MB/s hızlarına ulaşıyor

    Corsair MP700 SSD modeli PCIe Gen 5 standardı ile 10000MB/s veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Ryzen 7000 ile birlikte pek çok yeni SSD ürününü görebileceğiz. 
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    Corsair MP700 SSD
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    PCIe Gen 5 standardının duyurulması sonrasında üreticilerin çalışmaları da hız kazandı. İlk PCIe Gen 5 tabanlı SSD sürücüler ortaya çıkmaya başlarken performans tarafında da kıyasıya bir rekabet yaşanıyor.

    Corsair MP700 SSD neler sunuyor?

    Corsair tarafından tanıtımı yapılan MP700 SSD sürücüsü PCIe Gen 5 temelinde geliştirildi. M.2 standardını kullanan ve x4 NVMe 2.0 arayüzüne sahip olan sürücü okuma hızlarında 10000MB/s, yazma hızlarında da 9500MB/s seviyesine ulaşabiliyor. Firmanın MP600 PRO XT sürücüsüne göre yüzde 60 oranında artışlar elde etmek mümkün.

    Phison’un en iyi Gen 5 kontrolcüsünden yararlanan sürücü muhtemelen PS5026-E26 modelini kullanıyor. Bu kontrolcü 12GB/s hızlarına kadar kontrol edebilme kapasitesine sahip. Sürücü ayrıca Microsoft DirectStorage API ve AMD Smart Access Storage (SAS) teknolojilerine de tam uyumlu.

    AMD’nin Ryzen 7000 lansmanı ile birlikte yeni nesil SSD modellerinin de sahneye çıkması bekleniyor. PCIe Gen 5 SSD konusunda hali hazırda 14000MB/s hızlarına erişilmiş durumda. Muhtemelen farklı segmentlere yönelik farklı performanslar göreceğiz.

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