Snapdragon 8 Gen 2'nin daha hızlı versiyonu artık Samsung'a özel değil

Tam Boyutta Gör Samsung, tarihinde ilk kez dünya çapındaki tüm Galaxy S serisi telefonlarında Galaxy S23 ailesiyle birlikte Snapdragon işlemci kullandı. Uzmanlar ve kullanıcılar, yonganın daha iyi pil ömrü ve performans getirmesi nedeniyle şirketi bu adımını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Galaxy S23 ailesine özel olan daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy yongası bu ayrıcalığını yitirebilir.

Daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 versiyonu diğer markalara geliyor

Aktarılanlara göre Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin daha yüksek saat hızına sahip versiyonu artık Samsung telefonlara özel olmayacak. Söylentiye göre çip, bu yılın ikinci yarısında çeşitli Çinli akıllı telefon markalarına sunulacak. Şimdilik daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanacak firmaların isimleri belli değil ancak OnePlus ve Xiaomi’nin bu alanda öne çıktığı söylenebilir.

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Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin varyantı, standart Snapdragon 8 Gen 2'den yüzde 5 daha hızlı CPU ve yüzde 5,7 daha hızlı GPU'ya sahipti. Yapay zeka işleme özelliğinin de biraz daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu sayede Galaxy S23 ailesi tek çekirdekli CPU performansında ve görüntü işlemede rakiplerine kıyasla hatırı sayılır bir üstünlük elde etit.

Gelecek yıl Samsung, Galaxy S24 ile Exynos yongalarını geri getirmeyi planlıyor. Bazı söylentilere göre, bazı Galaxy S24 üniteleri Exynos 2400 ile donatılmış olarak gelirken, diğerleri Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanacak. Exynos 2400'ün çok daha hızlı bir GPU'ya ve gelişmiş güç verimliliğine sahip olacağı söyleniyor.

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Samsung'a özel olan Snapdragon 8 Gen 2 diğer telefonlara geliyor