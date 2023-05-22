Snapdragon 8 Gen 2'nin daha hızlı versiyonu artık Samsung'a özel değil

Daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 versiyonu diğer markalara geliyor
Aktarılanlara göre Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin daha yüksek saat hızına sahip versiyonu artık Samsung telefonlara özel olmayacak. Söylentiye göre çip, bu yılın ikinci yarısında çeşitli Çinli akıllı telefon markalarına sunulacak. Şimdilik daha hızlı Snapdragon 8 Gen 2 yongasını kullanacak firmaların isimleri belli değil ancak OnePlus ve Xiaomi’nin bu alanda öne çıktığı söylenebilir.
Galaxy S23, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin varyantı, standart Snapdragon 8 Gen 2'den yüzde 5 daha hızlı CPU ve yüzde 5,7 daha hızlı GPU'ya sahipti. Yapay zeka işleme özelliğinin de biraz daha hızlı olduğu söyleniyor. Bu sayede Galaxy S23 ailesi tek çekirdekli CPU performansında ve görüntü işlemede rakiplerine kıyasla hatırı sayılır bir üstünlük elde etit.
Gelecek yıl Samsung, Galaxy S24 ile Exynos yongalarını geri getirmeyi planlıyor. Bazı söylentilere göre, bazı Galaxy S24 üniteleri Exynos 2400 ile donatılmış olarak gelirken, diğerleri Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanacak. Exynos 2400'ün çok daha hızlı bir GPU'ya ve gelişmiş güç verimliliğine sahip olacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.