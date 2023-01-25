Yeni Samsung Galaxy Book'lar, yerleşik dokunma sensörlü OLED ekranla gelecek

Samsung Display, OCTA teknolojisine sahip panellerin 16:10 oranında, 120Hz yenileme hızında, 3K çözünürlükte olacağını söylüyor. OCTA, dokunmatik ekran özelliğini sağlamak için doğrudan panelin içindeki dokunmatik sensörleri kullanıyor. Bu da panelin daha ince olmasını sağlıyor.
Bugün Samsung ve Apple’ın akıllı telefonlarının panellerinin ince olmasının altında Samsung Display’in bu teknolojisi yatıyor. Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, akıllı telefon sektöründeki büyümenin yavaşlaması sebebiyle tablet ve dizüstü bilgisayarlar için de OLED paneller üretiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?