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    Yeni Samsung Galaxy Book'lar, yerleşik dokunma sensörlü OLED ekranla gelecek

    Samsung, dokunmatik sensörleri doğrudan panele entegre eden OLED laptop ekranlarının seri üretimine başladı. Bu teknolojinin yeni Galaxy Book modellerinde kullanıldığı söyleniyor.
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    samsung display oled dokunmatik ekran Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, dizüstü bilgisayarları hedefleyen, dokunmatik özelliği doğrudan panele entegre eden OLED panellerin seri üretimine başladığını açıkladı. Ekran paneli üreticisi, OCTA veya on-cell dokunmatik AMOLED teknolojisine sahip panellerin ilk olarak Galaxy S23 serisi ile birlikte tanıtılacak Galaxy Book laptoplarında yer alacağını söyledi.

    Samsung Display, OCTA teknolojisine sahip panellerin 16:10 oranında, 120Hz yenileme hızında, 3K çözünürlükte olacağını söylüyor. OCTA, dokunmatik ekran özelliğini sağlamak için doğrudan panelin içindeki dokunmatik sensörleri kullanıyor. Bu da panelin daha ince olmasını sağlıyor.

    Bugün Samsung ve Apple’ın akıllı telefonlarının panellerinin ince olmasının altında Samsung Display’in bu teknolojisi yatıyor. Dünyanın en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, akıllı telefon sektöründeki büyümenin yavaşlaması sebebiyle tablet ve dizüstü bilgisayarlar için de OLED paneller üretiyor.

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    MaDMaxiBo 11 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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