Samsung akıllı telefonlarında, Çinli BOE'nin OLED ekranlarını kullanacak

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Sektöre yakın kaynakların bildirdiğine göre Samsung, bu yıl ilk kez akıllı telefonlarında Çinli BOE tarafından üretilen OLED ekranları kullanmaya başlayacak.

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Bu OLED panellerin esnek bir alt tabakaya sahip oldukları ifade edilirken, BOE yapımı ekranların Galaxy M ailesinin parçası olacak bir dizi orta sınıf Samsung akıllı telefon modelinde kullanılacağı söyleniyor. İşbirliği her iki taraf için de faydalı olacak.

Zira Çinli BOE, Güney Koreli deve, ekran tedarik ederek Huawei'den gelen siparişlerdeki düşüşle ilgili bazı kayıpları telafi edebilecek. Bildiğiniz üzere Huawei'nin akıllı telefon satışları ABD'nin sert yaptırımlarıyla bağlantılı olarak büyük ölçüde düşüş göstermişti.

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Galaxy M serisinde kullanılacak

Samsung ise bazı cihazlarını BOE ekranlara aktararak cihazların maliyetini ve nihai fiyatı düşürebilecek. Sonuç olarak, bu tür cihazlar son tüketiciler için de daha çekici hale gelecektir.

Başlangıçta BOE OLED panellerinin kapsamının birkaç Galaxy M modeliyle sınırlı olacağı kaydedildi. Söz konusu akıllı telefonların duyurusunun bu yılın ikinci yarısında yapılması bekleniyor. Diğer detaylar ise henüz açıklanmadı.

https://www.gizchina.com/2021/03/22/samsung-will-use-boe-oled-displays-on-its-smartphones-for-the-first-time/

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