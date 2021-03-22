LG, Nisan ayında cep telefonu pazarından çekilebilir: Lansmanlar askıya alındı

Tam Boyutta Gör

LG Electronics'in, kâr getirmeyen mobil bölümünün kaderini Ocak ayı sonuna kadar belirleyeceğine inanılıyordu. Ancak Nisan yaklaşıyor ve bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi Kore medyası, şirketin akıllı telefon üretimini yeni sahiplerine satmak yerine kapatmayı etmeyi tercih edeceğini bildiriyor.

Ayrıca Bkz. "Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti"

Kesin karar Nisan ayında açıklanacak

Bloomberg tarafından bildirildiği üzere bu bilgiler, Güney Koreli yayın DongA Ilbo tarafından şirket içindeki kaynaklara atıfta bulunularak yayıldı. LG kâr getirmeyen bu bölümü satmak için Vietnamlı holding Vingroup ve Avrupalı ??otomobil üreticisi Volkswagen AG ile görüşmeler yapmış ancak bir sonuç alamamıştı. 2015'ten bu yana, LG'nin ana faaliyetindeki kayıp 4,5 milyar doları aştı ve şimdi şirket yönetimi bunu tasfiye etmekten başka seçenek görmüyor.

Tam Boyutta Gör

Koreli kaynaklara göre LG, yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan tüm yeni akıllı telefonların lansmanına ilişkin çalışmaları askıya aldı. DongA Ilbo'nun haberine göre, LG Electronics çalışanları, mobil bölümün kaderiyle ilgili yönetim kararının Nisan ayı başına kadar açıklanmasını bekliyorlar.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-21/lg-electronics-may-close-down-mobile-phone-business-donga

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.