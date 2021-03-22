Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG, Nisan ayında cep telefonu pazarından çekilebilir: Lansmanlar askıya alındı

    Bloomberg'in yeni raporuna göre Güney Koreli teknoloji üreticilerinden LG, cep telefonu işini devretmek yerine, tamamen kapatmayı planlıyor. Şirketin kaderi Nisan ayında netleşecek.
    22 Mart 2021, 15:00 (4 sa.)
    534
    18
    12
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    LG, Nisan ayında cep telefonu pazarından çekilebilir: Lansmanlar askıya alındı
    Tam Boyutta Gör

    LG Electronics'in, kâr getirmeyen mobil bölümünün kaderini Ocak ayı sonuna kadar belirleyeceğine inanılıyordu. Ancak Nisan yaklaşıyor ve bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şimdi Kore medyası, şirketin akıllı telefon üretimini yeni sahiplerine satmak yerine kapatmayı etmeyi tercih edeceğini bildiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti"

    Kesin karar Nisan ayında açıklanacak

    Bloomberg tarafından bildirildiği üzere bu bilgiler, Güney Koreli yayın DongA Ilbo tarafından şirket içindeki kaynaklara atıfta bulunularak yayıldı. LG kâr getirmeyen bu bölümü satmak için Vietnamlı holding Vingroup ve Avrupalı ??otomobil üreticisi Volkswagen AG ile görüşmeler yapmış ancak bir sonuç alamamıştı. 2015'ten bu yana, LG'nin ana faaliyetindeki kayıp 4,5 milyar doları aştı ve şimdi şirket yönetimi bunu tasfiye etmekten başka seçenek görmüyor.

    LG, Nisan ayında cep telefonu pazarından çekilebilir: Lansmanlar askıya alındı
    Tam Boyutta Gör

    Koreli kaynaklara göre LG, yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan tüm yeni akıllı telefonların lansmanına ilişkin çalışmaları askıya aldı. DongA Ilbo'nun haberine göre, LG Electronics çalışanları, mobil bölümün kaderiyle ilgili yönetim kararının Nisan ayı başına kadar açıklanmasını bekliyorlar.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-21/lg-electronics-may-close-down-mobile-phone-business-donga
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 18 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ***Leopard*** 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    G2'den sonra dikiş tutturamadılar. Daha geçen seneye kadar kullanıyordum G2'yi, yavaşlığı ve ram azlığı dışında bir sorunu yoktu. Dönemine göre yüksek batarya, performanslı chipset, OIS ve güzel ekranıyla tam bir F/P amiral cihazdı.



    Sonrasında çıkarttıkları her cihazda boot loop sorunları, dış malzeme soyulması/dandikliği gibi sorunları bir türlü çözemediler , üstüne üstlük F/P oranları da düşmüştü. Şaşırmamak lazım kâr edemeyişine.
    G2'den sonra dikiş tutturamadılar. Daha geçen seneye kadar kullanıyordum G2'yi, yavaşlığı ve ram azlığı dışında bir sorunu yoktu. Dönemine göre yüksek batarya, ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A alprkrkmz (alper korkmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Saçma sapan fiyat politikası ve tasarım hataları ve bir sürü benzer uygulama ile çok bile dayandı. G2 ile nerdeyse piyasayı ele geçirebilecek konumdaydı. Ama sonrasında g3 faciası, modüler tasarım çabaları vs derken kendi kendini batırdı maalesef. Diğer markalar 1600 1700 tl ile çıkış yapmışken g2 ile 1300 den giriş yapıp süpürüyordu neredeyse piyasayı. Ve o tasarım güzelliğini g3 ve sonrasında devam ettiremediler. O ince çerçeve tasarımını zamanında yapmışlardı çoğu firmadan çok önce.
    Saçma sapan fiyat politikası ve tasarım hataları ve bir sürü benzer uygulama ile çok bile dayandı. G2 ile nerdeyse piyasayı ele geçirebilecek konumdaydı. Ama so...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hatalı Ürünler, Uzun tamir süreleri ve yüksek maliyetli bakımlar, satış sonrası hizmet çok kötüydü bir daha kimse bu markaya dönmek istemedi. TV lerine bile bakmiom.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Dkoroglu (D K) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    G3 kullanıcısı olarak LG gayet güzeldi ama adamlar müthiş tasarladıkları(!) üst üste yerleştirdikleri çip tasarımı yüzünden cihazlar max 2 yıl kullanım ömrüne sahip ki bu durum 3-4-5 te devam etti diye biliyorum bu çok can sıkıcı bir durum düşünsene aldığın şey 2 yıl içerisinde hatası yüzünden herhangi bir yetmemezlik nedeniyle değil, kendi kendini öldürüyor ki o zamanlar zaten anakartlar telefonun yarısı kadar fiyata sahipti yaptırmaya değmeyecek bir fiyattı yani. O sorunlardan sonra zaten duramadılar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sultanneb 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece 2-3 telefonu parlamıştı zaten. Doğru karar olmuş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    El_domingo 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala lg g2 kullanıyorum....hakkaten efsane cihaz...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheMuyu (Murat Y.) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zamanında G2 ve G3 kullandım efsane telefonlardi benim için.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TearsForFears 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lg kısa vadede kar düşünüyor herhalde. Bu sebeple gereksiz pahalı telefonlar üretiyorlar. Xiaominin 150 dolara ürettiğini sen 400 e satmaya kalkarsan tabi satamazsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mamileite (Muhammed Karabulut) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk akıllı telefonum LG G2 olmuştu. Sanırım 2014 yılının Nisan ayında almıştım üniversiteye hazırlanırken. O zamanlar ekrana çift tıklayarak kilit açılan ya da güç ve ses butonları telefonun arka kısmına konumlandırılan herhangi bir cihaz yoktu. Aradan neredeyse 7 yıl geçmiş. O zamanlar o kadar popüler olan bir cihazın ve firmanın şimdi esamesi bile okunmuyor. Zaten G2'den sonra çıkan modellerde de hep sorun çıktı diye biliyorum. Şu an iPhone kullanıyorum. Bunun tek sebebi de Android pazarının tamamen çöpe dönmesi ve her sene yüzlerce farklı ama birbirinin aynısı modeller çıkması.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Oktanzeynep 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Lg mi kaldı artık. Yeniliği yaklayamayanlar gitsin zaten piyasadan
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nokia, Sony, Lg, Htc gibi markalar bir zamanlar pazarın liderleriydi, nereden nereye.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ***Leopard*** 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    G2'den sonra dikiş tutturamadılar. Daha geçen seneye kadar kullanıyordum G2'yi, yavaşlığı ve ram azlığı dışında bir sorunu yoktu. Dönemine göre yüksek batarya, performanslı chipset, OIS ve güzel ekranıyla tam bir F/P amiral cihazdı.



    Sonrasında çıkarttıkları her cihazda boot loop sorunları, dış malzeme soyulması/dandikliği gibi sorunları bir türlü çözemediler , üstüne üstlük F/P oranları da düşmüştü. Şaşırmamak lazım kâr edemeyişine.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    funky soul +23 If you my star +21 The KsM +18 TheJudgé +18 CMFT +17 java +16 Omega Speedmaster +15 kbere +13 R-10 +11 Fenomenon +11
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Guhong01 4. kez +328 2 by__metallica ilk kez +272 3 Indomitablee ilk kez +258
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    18 Kişi Okuyor (5 Üye, 13 Misafir) 4 Masaüstü 14 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    534 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    lg, akıllı telefon ve
    3 etiket daha mobil cep telefonu Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası246,4b
    Twitter Profili99,6b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı317b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. Söylentiye göre Sony; PS3, PSP ve PS Vita'nın online mağazalarını yazın kapatacak 40 dk. 2D macera oyunu Jemeyah, Android için ücretsiz olarak yayınlandı 43 dk. The Witcher 2. sezonuna 7 yeni aktör katıldı: İşte karakterleri 1 sa. Dyson'ın yeni hava temizleyicisi artık formaldehiti tanımlayıp yok edebiliyor 1 sa. Poco F3 tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran, Snapdragon 870 işlemci ve 48 MP kamera 1 sa. Honor Pad 7 tanıtım tarihi belli oldu 1 sa. Heyecanla beklenen Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi başladı! 2 sa. Samsung akıllı telefonlarında, Çinli BOE'nin OLED ekranlarını kullanacak 2 sa. Poco X3 Pro performansa oynuyor 2 sa. Honor Band 6 tam ekran bileklik global pazara geliyor 3 sa. OnePlus Watch'un Avrupa fiyatı belli oldu 3 sa. Sony World fotoğraf ödülleri belli oldu, ülkemizden de dereceye giren var 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN LG, Nisan ayında cep telefonu pazarından çekilebilir: Lansmanlar askıya alındı Sonraki The Last of Us dizisi, birinci oyunun tamamını anlatacak; oyuna göre farklılıklar olacak 5 sa. Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor? 5 sa. Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı 6 sa. Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu 6 sa. Apple yine Samsung’a ekstra ödeme yapmak zorunda kalabilir 7 sa. Amazon’da Bahar Fırsatları başladı 7 sa. Qualcomm’un Apple M1 rakibi detaylanıyor 8 sa. Poco F3'ün tasarımı netleşti 8 sa. Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı 17 sa. Pentagon, savunma sanayine yönelik daha fazla mikroçipin ABD’de üretilmesi için Intel ile anlaştı 18 sa. Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak 19 sa. Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası 19 sa. Deniz yosunu katkılı beslenme ile hayvan kaynaklı metan gazı salınımı %82 oranında azaltıldı 20 sa. Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor 21 sa. Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score 21 sa. DRAM fiyatları %20 artabilir 22 sa. Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı 22 sa. Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor 23 sa. Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak 23 sa. Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız