Samsung, amiral gemilerinde One UI 6.0 testlerine başladı

Tam Boyutta Gör Google'ın Android 14'ü resmen duyurmasına saatler kala, görünüşe göre Samsung birkaç amiral gemisi telefonunda One UI 6.0'ı test ediyor. Samsung, Android 13 ile birlikte hızlı bir şekilde One UI 5.0 sürümünü geliştirerek cihazlarına hızlı bir şekilde güncellemeleri vermişti. Bu sürümde de Samsung aynı şekilde süratli bir güncelleme dönemi geçirecek diyebiliriz.

Samsung, One UI 6.0 testlerine başladı

Belirtilenlere göre Twitter kullanıcısı @tarunvats33 Samsung'un sunucularında ilk One UI 6 test yapısını tespit etti. Tespit edilen ürün yazılımı Galaxy S23 Ultra üzerinde dahili testler için tasarlanmış ve S918BXXU1BWE2 (sondan dördüncü harf yeni sürümü ifade ediyor, A'dan B'ye yükseltiliyor) tanımlamasını taşıyor gibi görünüyor. Galaxy S23 serisine ek olarak, Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü kullanarak One UI 6.0'ı dahili olarak test ettiğine dair kanıtlar da bulunmuş durumda.

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Teorik olarak bu, Galaxy S23 serisi ve 2022 yılında çıkan katlanabilir amiral gemisi telefonların bu yılın sonlarında Android 14 beta test programına ilk giren telefonlar olacağı ve aynı zamanda kararlı One UI 6.0 güncellemesini ilk alan telefonlar olabileceği anlamına geliyor. Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemeleri ne zaman başlayacak bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi son çeyrekte güncellemelerin dağıtıldığını görebiliriz. Bu arada Google, Türkiye saati ile saat 20:00'da I/O 2023 konferansı gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Android 14’ün yanı sıra yeni Pixel telefonlarının ve çeşitli yapay zeka duyurularının yapılması da bekleniyor.

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