Samsung, amiral gemilerinde One UI 6.0 testlerine başladı

Samsung, One UI 6.0 testlerine başladı
Belirtilenlere göre Twitter kullanıcısı @tarunvats33 Samsung'un sunucularında ilk One UI 6 test yapısını tespit etti. Tespit edilen ürün yazılımı Galaxy S23 Ultra üzerinde dahili testler için tasarlanmış ve S918BXXU1BWE2 (sondan dördüncü harf yeni sürümü ifade ediyor, A'dan B'ye yükseltiliyor) tanımlamasını taşıyor gibi görünüyor. Galaxy S23 serisine ek olarak, Samsung'un Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ü kullanarak One UI 6.0'ı dahili olarak test ettiğine dair kanıtlar da bulunmuş durumda.
Teorik olarak bu, Galaxy S23 serisi ve 2022 yılında çıkan katlanabilir amiral gemisi telefonların bu yılın sonlarında Android 14 beta test programına ilk giren telefonlar olacağı ve aynı zamanda kararlı One UI 6.0 güncellemesini ilk alan telefonlar olabileceği anlamına geliyor. Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6.0 güncellemeleri ne zaman başlayacak bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl olduğu gibi son çeyrekte güncellemelerin dağıtıldığını görebiliriz. Bu arada Google, Türkiye saati ile saat 20:00'da I/O 2023 konferansı gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Android 14’ün yanı sıra yeni Pixel telefonlarının ve çeşitli yapay zeka duyurularının yapılması da bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.