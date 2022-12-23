Samsung, Apple karşıtı reklamıyla yine alay konusu oldu

Samsung’nun Apple’a gönderme yaptığı yeni reklam videosunda Dünya Kupası heyecanını yaşayan taraftarları görüyoruz. Samsung katlanabilen telefonlar, Meksika dalgasıyla coşkuyu yaşarken, iPhone’lar katlanamadıklarından üzülüyor.
Samsung'un satışları düşüyor
Samsung, katlanan iPhone’un çıkmamasıyla dalga geçmeye devam ederken, verilere göre katlanır akıllı telefon satışları pek de iyi değil. Şirketin katlanabilir akıllı telefon üretimindeki payı geçen yıla kıyasla önemli ölçüde düştü; 2022 son çeyrek itibarıyla %7’ye düştü. Telefon satışlarında da aynı durum söz konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d