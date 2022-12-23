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    Anlık Bildirim

    Samsung, Apple karşıtı reklamıyla yine alay konusu oldu

    Samsung, kullanıcıların fazla ilgi göstermediği katlanır telefonları üzerinden Apple karşıtı reklamlarına devam ediyor. Şirket, Dünya Kupası temalı yeni reklamında yine katlanır iPhone'u hedef aldı.

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    samsung apple reklamı dünya kupası Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Dünya Kupası temalı reklamında katlanabilir iPhone modeli çıkarmadığı için Apple ile bir kez daha alay ediyor. Samsung’un Weibo üzerinden paylaştığı reklam, “Birlikte katlanma zamanı” başlığıyla yayınlandı ve TikTok, Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

    Samsung’nun Apple’a gönderme yaptığı yeni reklam videosunda Dünya Kupası heyecanını yaşayan taraftarları görüyoruz. Samsung katlanabilen telefonlar, Meksika dalgasıyla coşkuyu yaşarken, iPhone’lar katlanamadıklarından üzülüyor.

    Samsung'un satışları düşüyor

    Samsung, katlanan iPhone’un çıkmamasıyla dalga geçmeye devam ederken, verilere göre katlanır akıllı telefon satışları pek de iyi değil. Şirketin katlanabilir akıllı telefon üretimindeki payı geçen yıla kıyasla önemli ölçüde düştü; 2022 son çeyrek itibarıyla %7’ye düştü. Telefon satışlarında da aynı durum söz konusu.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 6 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 6 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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