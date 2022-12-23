Samsung, Apple karşıtı reklamıyla yine alay konusu oldu

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni Dünya Kupası temalı reklamında katlanabilir iPhone modeli çıkarmadığı için Apple ile bir kez daha alay ediyor. Samsung’un Weibo üzerinden paylaştığı reklam, “Birlikte katlanma zamanı” başlığıyla yayınlandı ve TikTok, Twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ile dalga geçti 6 gün önce eklendi

Samsung’nun Apple’a gönderme yaptığı yeni reklam videosunda Dünya Kupası heyecanını yaşayan taraftarları görüyoruz. Samsung katlanabilen telefonlar, Meksika dalgasıyla coşkuyu yaşarken, iPhone’lar katlanamadıklarından üzülüyor.

Samsung'un satışları düşüyor

Samsung, katlanan iPhone’un çıkmamasıyla dalga geçmeye devam ederken, verilere göre katlanır akıllı telefon satışları pek de iyi değil. Şirketin katlanabilir akıllı telefon üretimindeki payı geçen yıla kıyasla önemli ölçüde düştü; 2022 son çeyrek itibarıyla %7’ye düştü. Telefon satışlarında da aynı durum söz konusu.

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