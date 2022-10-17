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The Elec'in haberine göre Samsung Display grubunun lideri Kim Min-woo, şirketin MicroLED tabanlı AR başlıklar için yeni bir ekran teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Silikon üzerinde MicroLed (LEDoS) olarak adlandırılan yeni teknoloji, AR başlıkların parlaklık ve pixel yoğunluğunu bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

LEDoS teknolojisi neler sunacak?

Bilindiği üzere sanal nesneleri gerçek dünya ile bütünleştiren AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi, güçlü ortam aydınlatmaları ile karşılaşması sebebiyle yüksek bir ekran parlaklığı ve pixel yoğunluğuna ihtiyaç duyuyor. İşte tam bu noktada mevcut görüntülerin tipik olarak silikon yerine bir cam alt tabaka üzerinde işlenmesini sağlayacak LEDoS teknolojisi, Kim Min-woo'ya göreekran pixel yoğunluğunu 6.6000 PPI'a kadar yükseltmeyi hedefliyor. Paylaşılan değer, güncel ekranların oldukça ötesinde diyebiliriz.

Açıklamalarının devamında ise AR ekranlar için minimum piksel yoğunlunun 5.000 ppi olduğunu belirten Kim, ''pikseller arasındaki genel mesafenin 5 mikrometre, kırmızı, yeşil ve mavi alt piksel mesafesinin 3 mikrometre veya daha küçük olmalısı gerektiğini'' söyledi.

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Ayrıca Samsung, AR teknolojisi için MicroLED ekranları daha parlak hale getirmeyi de planlıyor. Şirket LEDoS'a ek olarak OLED tabanlı (OLEDoS) paneller üzerinde de çalıştığını bildirdi. Samsung cephesinden yeni geliştirilecek paneller hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmamış olsa da, teknolojinin AR başlıklar için bir kilometre taşını temsil ettiğini söyleyebiliriz.

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Samsung, AR başlıklar için yeni MicroLED teknolojisini duyurdu