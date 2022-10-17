Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, AR başlıklar için yeni MicroLED teknolojisini duyurdu

    Ekran teknolojileri konusunda sektörün lider isimlerinden Samsung, AR başlıklar için Silikon üzerinde MicroLed (LEDoS) olarak adlandırılan yeni bir panel teknolojisini duyurdu. İşte detaylar
    Oy Ver

    Samsung, AR başlıklar için yeni MicroLED teknolojisini duyurdu Tam Boyutta Gör

    The Elec'in haberine göre Samsung Display grubunun lideri Kim Min-woo, şirketin MicroLED tabanlı AR başlıklar için yeni bir ekran teknolojisi geliştirdiğini duyurdu. Silikon üzerinde MicroLed (LEDoS) olarak adlandırılan yeni teknoloji, AR başlıkların parlaklık ve pixel yoğunluğunu bir üst noktaya taşımayı hedefliyor.

    LEDoS teknolojisi neler sunacak?

    Bilindiği üzere sanal nesneleri gerçek dünya ile bütünleştiren AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisi, güçlü ortam aydınlatmaları ile karşılaşması sebebiyle yüksek bir ekran parlaklığı ve pixel yoğunluğuna ihtiyaç duyuyor. İşte tam bu noktada mevcut görüntülerin tipik olarak silikon yerine bir cam alt tabaka üzerinde işlenmesini sağlayacak LEDoS teknolojisi, Kim Min-woo'ya göreekran pixel yoğunluğunu 6.6000 PPI'a kadar yükseltmeyi hedefliyor. Paylaşılan değer, güncel ekranların oldukça ötesinde diyebiliriz.

    Samsung, AR başlıklar için yeni MicroLED teknolojisini duyurdu
    Açıklamalarının devamında ise AR ekranlar için minimum piksel yoğunlunun 5.000 ppi olduğunu belirten Kim, ''pikseller arasındaki genel mesafenin 5 mikrometre, kırmızı, yeşil ve mavi alt piksel mesafesinin 3 mikrometre veya daha küçük olmalısı gerektiğini'' söyledi.

    Ayrıca Samsung, AR teknolojisi için MicroLED ekranları daha parlak hale getirmeyi de planlıyor. Şirket LEDoS'a ek olarak OLED tabanlı (OLEDoS) paneller üzerinde de çalıştığını bildirdi. Samsung cephesinden yeni geliştirilecek paneller hakkında herhangi bir tarih bilgisi paylaşılmamış olsa da, teknolojinin AR başlıklar için bir kilometre taşını temsil ettiğini söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Windows Not Defteri'nde Doom

    R
    rayonrx 2 gün önce

    https://www.btcminer.gold/20944719 BTCMiner, Bedava ve yatırımsız BTC

    Profil resmi
    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A02
    SAMSUNG GALAXY A02
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız