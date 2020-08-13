Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor

Bugün bir akıllı telefon üreticisinin kendi işlemcisine sahip olması dikey entegrasyon açısından oldukça önemli. Huawei devre dışı kaldığı için pazarda sadece Apple ve Samsung hem telefon hem de işlemci üretiyor. Qualcomm, MediaTek ve UNISOC gibi firmalar ise tasarım yaparak bunları mobil cihaz üreticilerine tedarik ediyor.

En iyisi olacak

Mobil cihaz pazarında Qualcomm liderliği elinde bulunduruyor ve Android tarafında eline su dökülmeyecek tasarımlar üretiyor. Sandpragon 865 Plus hali hazırda Android tarafının en güçlüsü ve hızına yetişebilen yok.

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Samsung uzun süredir amiral gemilerinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerine bölgeye göre yer veriyordu ancak ortaya çıkan performans farkı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyordu. Hatta Galaxy Note 20 serisinde en yeni Snapdragon 865 Plus yonga setinin yanına Exynos 990 yonga setinin konması çok eleştiri almıştı.

Samsung’un Exynos yonga setlerinde çıtayı yükseltmek için AMD ile iş birliği yaptığı biliniyordu. Güney Kore medyası ARM’ın da bu iş birliğine dahil olduğu ve Android tarafının en iyisi olmak için çalışmaların başladığını gündeme getirdi.

Tam Boyutta Gör

Peki bu iş birliğinden neler çıkacak? Bunu şimdilik söylemek pek mümkün değil ancak ARM cephesinden özelleştirilmiş Cortex-X çekirdekleri ve AMD cephesinden Navi 2x grafik birimi sürece dahil olacak. AMD’nin bir süre önce ARM X çekirdekleri ve Navi 2x grafik birimi barındıran bir Ryzen mobil yongası internete düşmüştü. Muhtemelen bu yonganın bir benzerini Samsung cephesinde göreceğiz.

Eğer iddialar doğruysa gelecek yıl Samsung açısından verimli geçecektir. Performans ve verimlilik dengesini çok iyi tutturan ARM ile Navi mimarileri sayesinde Samsung hem rakibi hem de müşterisi olan Qualcomm’un pabucunu dama atabilir. Gelecek yıl bununla ilgili daha fazla bilgi internete düşecektir.

https://www.gizmochina.com/2020/08/12/samsung-partners-amd-arm-custom-chips-to-rival-qualcomm/

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