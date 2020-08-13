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    Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor

    Exynos yonga setleri Snapdragon karşısında geride kalan Samsung düğmeye bastı. AMD ve ARM ile birlikte Android dünyasının en iyi işlemcisini üretmeye kararlı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor

    Bugün bir akıllı telefon üreticisinin kendi işlemcisine sahip olması dikey entegrasyon açısından oldukça önemli. Huawei devre dışı kaldığı için pazarda sadece Apple ve Samsung hem telefon hem de işlemci üretiyor. Qualcomm, MediaTek ve UNISOC gibi firmalar ise tasarım yaparak bunları mobil cihaz üreticilerine tedarik ediyor.

    En iyisi olacak

    Mobil cihaz pazarında Qualcomm liderliği elinde bulunduruyor ve Android tarafında eline su dökülmeyecek tasarımlar üretiyor. Sandpragon 865 Plus hali hazırda Android tarafının en güçlüsü ve hızına yetişebilen yok.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung Exynos 1000, AMD GPU ile gelebilir

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 20 Ultra tüm detayları ile karşımızda: İşte özellikleri ve tasarımı"

    Samsung uzun süredir amiral gemilerinde Exynos ve Snapdragon yonga setlerine bölgeye göre yer veriyordu ancak ortaya çıkan performans farkı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratıyordu. Hatta Galaxy Note 20 serisinde en yeni Snapdragon 865 Plus yonga setinin yanına Exynos 990 yonga setinin konması çok eleştiri almıştı.

    Samsung’un Exynos yonga setlerinde çıtayı yükseltmek için AMD ile iş birliği yaptığı biliniyordu. Güney Kore medyası ARM’ın da bu iş birliğine dahil olduğu ve Android tarafının en iyisi olmak için çalışmaların başladığını gündeme getirdi.

    Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor
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    Peki bu iş birliğinden neler çıkacak? Bunu şimdilik söylemek pek mümkün değil ancak ARM cephesinden özelleştirilmiş Cortex-X çekirdekleri ve AMD cephesinden Navi 2x grafik birimi sürece dahil olacak. AMD’nin bir süre önce ARM X çekirdekleri ve Navi 2x grafik birimi barındıran bir Ryzen mobil yongası internete düşmüştü. Muhtemelen bu yonganın bir benzerini Samsung cephesinde göreceğiz.

    Eğer iddialar doğruysa gelecek yıl Samsung açısından verimli geçecektir. Performans ve verimlilik dengesini çok iyi tutturan ARM ile Navi mimarileri sayesinde Samsung hem rakibi hem de müşterisi olan Qualcomm’un pabucunu dama atabilir. Gelecek yıl bununla ilgili daha fazla bilgi internete düşecektir.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/12/samsung-partners-amd-arm-custom-chips-to-rival-qualcomm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdaryıldırım1 1 hf.
    rekabet kızışıyor desenize
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    High Sierra 1 hf. (düzenlendi)
    Keşke yalnızca Qualcomm Sd865'in gerisinde kalsa.
    Kirin 985 5G bile ağır yük altında Exynos 990'ı geçiyor. Çok büyük bir problem bu.
    Daha Mediatek'in parlayan yıldızı Dimensity 5G çipsetlerine değinmiyoruz bile. Dimensity 800 bile Snapdragon 765G'yi geçiyor çoğu aşamada.
    Apple deseniz ARM çekirdeklerini özelleştirdiği Thunder + Lightning çekirdekleri en azından 2 yıl önünde Qualcomm ile diğer Android çip üreticilerinin. Şimdi Intel'in 5G modem bölümünü satın aldığından Qualcomm'a son darbe de Apple'dan geliyor. Zaten Apple TV harici Imaginations ile GPU ortaklığı da kalmadı Apple'ın. Belki Apple Silicon for Macs projesinde bir araya gelirler ancak yine uzak ihtimal. Apple üretim harici her senaryoyu (modem, GPU, custom Cpu cores) kendi evine taşımış oldu, dışarıya ihtiyacı sıfırlandı. Asıl şimdi masaüstünde Apple Metal API'in faydalarını göreceğiz, tüm Mac uygulamaları Apple'ın evinden çıkan işlemci ile işletim sisteminin üzerinde çalışacak. AXX serisinin gerçek potansiyelini göreceğiz.
    Bu saatten sonra Mediatek ile Apple harici bir Amlogic ile bir iki Çinli üreticinin alt segmentte yaşayabileceği bir pazarla karşılaşacağız. Huawei teslim bayrağını çekip Mediatek safına geçti. Xiaomi, Redmi 10 serisinde tamamen Dimensity 5G'ye geçiş yapmayı planlamakta. Oppo, Find serisi harici tüm serilerini Mediatek ile donatıyor. Vivo da aynı durumda.
    Samsung'un son denemeleri bunlar, önce Custom Core Mongoose'dan vazgeçildi, birkaç aya da GPU projesinin iptalini duyarız.
    Mediatek pazarın AMD'si, Qualcomm ise 2-3 yıldır duraklama yaşıyor Samsung'un gerilemesini fırsat bilerek. Samsung istese S6'daki Exynos 7420 ile S7'deki Exynos 8890'ın üstüne koyarak emin biçimde ilerleyebilirdi. Yapamadı, aksine her nesili birbirinden problemli çipsetler geliştirdi.
    Bu saatten sonra Qualcomm da Mediatek'e karşı atakta bulunamaz. Eğer bir yasaklatma söz konusu olmazsa.
    Mediatek pazarın tartışmasız lideri oldu. Helio P serisi denen geçiş dönemi, bir neslin başarısızlığı sayılacak Mt6792 ile Mt6752 felaketinin üstüne güzel bir yeni sayfa açtı, Helio G ile Dimensity 5G ise firmanın son halini oluşturdu. Yeni üst segment şeklinde belirttikleri segmentte Qualcomm'un problemli S6XX serisinin yerine hızlıca G serilerini kattı, çoğu firma bunu benimsedi. Şimdi ise S7XX serisinin azılı rakibi Dimensity 5G ile Qualcomm'un orta segmentteki son kalesini rakip olarak seçti Mediatek.
    Bir zamanlar Mediatek ile Samsung'un ABD'ye 4G modem donanımı kullanmasını yasaklatmış bir firmadır Qualcomm da. Lisans, patent bahanesi ile.
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    zero fear 1 hf.
    Rekabet fena kızışıyor
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    Amd64x2 1 hf.
    "Exynos yonga setleri Snapdragon karşısında geride kalan Samsung düğmeye bastı."

    Noktalama işaretlerini ve bağlaçları biz koyarız. Siz google kullanarak yeteri kadar zahmet ediyorsunuz zaten.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 hf.
    Amd arm ayağında güzel bir iş yapar rekabetçi olursa piyasa karışır.

    Yoksa intelin mobil yongada yaptığı hataları hepimiz biliyoruz.
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 1 hf.
    AMD Mobil cihazlar için Ryzen Mobile İşlemci yapsa daha iyi olur. Hem Apple hem snapdragon hem kirin hem mediatek hem de samsungun pabucu dama atılır.
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    cangunner (Can G) 1 hf.
    Apple hala yedi düvele meydan okuyor :)
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    435 1 hf. cangunner
    Apple yerli ve milli markamız mı? neyin gururu bu anlamıyorum. Ha Samsung ha Apple ha qualcomm bizim için hangisi fiyat performans sunar ona bakarız, gururlanacağımız veya fan olacağımız bir durum yok.
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    firat_kilic 1 hf. cangunner
    opensource'u closed source yap bakalım ne oluyor dünyada :)
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