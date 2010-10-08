Samsung, Bada OS destekli GT-S5750 ile Wave ailesini genişletiyor

Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung, Bada OS mobil platformunun gücünü arkasına alan GT-S5750'i (Wave 575) duyurarak Wave ailesini genişletiyor.

11.9 mm kalınlığında ve 100 gram ağırlığındaki sade tasarımıyla dikkat çeken Wave 575, Wave 525'in aksine GSM şebekesinin yanısıra kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA'ya (3.6 Mbps) da destek vermekte. 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda ve WQVGA (240x400 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen telefonda 100 MB dahili bellek bulunuyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 16 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza yetişiyor.

Samsung'un orta segmentte konumlandırdığı akıllı telefonda Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, aGPS, 3.2 megapiksel kamera, TouchWIZ 3.0 arayüzü gibi özelliklerin de mevcut olduğunu; yeni modelin siyah, beyaz ve pembe-siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki kasım ayının ortasına doğru satışa sunulacağını belirtelim.

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