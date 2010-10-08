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Samsung, Bada OS destekli GT-S5750 ile Wave ailesini genişletiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,2b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Bada OS destekli GT-S5750 ile Wave ailesini genişletiyor
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Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung, Bada OS mobil platformunun gücünü arkasına alan GT-S5750'i (Wave 575) duyurarak Wave ailesini genişletiyor.

11.9 mm kalınlığında ve 100 gram ağırlığındaki sade tasarımıyla dikkat çeken Wave 575, Wave 525'in aksine GSM şebekesinin yanısıra kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA'ya (3.6 Mbps) da destek vermekte. 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda ve WQVGA (240x400 piksel) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen telefonda 100 MB dahili bellek bulunuyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 16 GB'a kadar microSD kartlar yardımınıza yetişiyor.

Samsung'un orta segmentte konumlandırdığı akıllı telefonda Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, aGPS, 3.2 megapiksel kamera, TouchWIZ 3.0 arayüzü gibi özelliklerin de mevcut olduğunu; yeni modelin siyah, beyaz ve pembe-siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle önümüzdeki kasım ayının ortasına doğru satışa sunulacağını belirtelim.

Basın duyurusu için tıklayın

Samsung, Bada OS destekli GT-S5750 ile Wave ailesini genişletiyor
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http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=501590&lmv=A03 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GulecKubilay 7 yıl
Bende bir Wave 525 kullanıcısıyım.Telefonumdan çok memnunum özellikleri yetiyorda artıyor ama Bada markete biraz önem verilmesi lazım :)
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séquestre 9 yıl
Samsung güzel işler yapıyor fakat en son kullandığım Samsung akıllı telefonumla aramız bozuktu,yazılım ve donanımlar arasında birtakım sorunları vardı..Umarım yeni modellerde bu sorunlar yoktur..
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Batuist 9 yıl
insanlar yazılımdan çok yazılımın desteklediği uygulamalara ve oyunlara bakıyor.. zaten iphone iphone yapanda bu değil mi!!
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damn2u 9 yıl
İyi bir adım olmuş, alt/orta segmentte bada os ve androidli cihazları görmek gerçekten samsungu bir adım daha ileriye taşıyıp kullanıcılarını mutlu edecektir.
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Chidori 9 yıl
Güzel bence.
2. telefon olarak alınabilir.
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