Samsung'un sesli asistanı Bixby daha akıllı ve daha hızlı hale geliyor

Tam Boyutta Gör Bixby ilk hayatımıza girdiğinde Samsung, yanlış bir politika izleyerek sesli asistanı kullandırtmaya çalışıyordu. Ancak zaman içerisinde Samsung, bu zorlama yöntemini değiştirerek kullanıcılara daha esnek seçenekler sundu. Buna rağmen firma Bixby’yi geliştirmeye devam ediyor ve artık dijital asistan çok daha akıllı bir hale getiriliyor.

Bixby'nin yeni güncellemesi sayesinde sesli asistan artık özel uyandırma cümlesini destekliyor. Kullanıcılar bunu Bixby’nin Ayarlar bölümünden özelleştirebilecek. Bunun yanında Bixby artık önceki konuşmaları da hatırlayabilecek. Böylece bağlamdan kopmadan aradan belirli bir süre geçse bile aynı konuda konuşmaya devam edilebilecek.

Samsung'un Bixby'si artık çocuklar için daha güvenli 4 gün önce eklendi

Örneğin, Samsung Health'te başlatmasını istediğiniz egzersize bağlı olarak ondan müzik çalmasını isteyebilirsiniz. Başka bir örnek daha vermek gerekirse, Bixby'ye bir sporcu hakkında soru sorduğunuz ve ardından "boyu kaç?" dediğinizde yine sporcu hakkında size ilgili cevabı verecek. Bixby ayrıca gelişmiş cihaz içi yapay zeka desteği alıyor. Böylece aktif bir internet bağlantısı olmasa da bazı önemli komutlar çalıştırılabilecek. Böylece ekran görüntüsü almak veya el fenerini açmak gibi temel komutlar çevrimdışı olarak çalıştırılabilecek.

Yenilikler bunlarla da sınırlı değil. Google'ın Arama Ekranına benzeyen Bixby Metin Araması, kullanıcıların aramaları mesaj yazarak yanıtlamasına olanak tanıyacak. Bu özellik sayesinde yazdığınız metin sese dönüştürülerek arayan kişiye iletilecek.

Bixby Metin Araması, şimdilik sadece One UI 5.1 çalıştıran Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinde mevcut olacak. Bir yazılım güncellemesiyle, tüm yeni Bixby özellikleri bu ayın sonunda uyumlu akıllı telefonlara ve tabletlere gelecek.

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Samsung Bixby daha akıllı ve daha hızlı hale geliyor