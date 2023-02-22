Samsung'un sesli asistanı Bixby daha akıllı ve daha hızlı hale geliyor

Bixby'nin yeni güncellemesi sayesinde sesli asistan artık özel uyandırma cümlesini destekliyor. Kullanıcılar bunu Bixby’nin Ayarlar bölümünden özelleştirebilecek. Bunun yanında Bixby artık önceki konuşmaları da hatırlayabilecek. Böylece bağlamdan kopmadan aradan belirli bir süre geçse bile aynı konuda konuşmaya devam edilebilecek.
Örneğin, Samsung Health'te başlatmasını istediğiniz egzersize bağlı olarak ondan müzik çalmasını isteyebilirsiniz. Başka bir örnek daha vermek gerekirse, Bixby'ye bir sporcu hakkında soru sorduğunuz ve ardından "boyu kaç?" dediğinizde yine sporcu hakkında size ilgili cevabı verecek. Bixby ayrıca gelişmiş cihaz içi yapay zeka desteği alıyor. Böylece aktif bir internet bağlantısı olmasa da bazı önemli komutlar çalıştırılabilecek. Böylece ekran görüntüsü almak veya el fenerini açmak gibi temel komutlar çevrimdışı olarak çalıştırılabilecek.
Bixby Metin Araması, şimdilik sadece One UI 5.1 çalıştıran Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerinde mevcut olacak. Bir yazılım güncellemesiyle, tüm yeni Bixby özellikleri bu ayın sonunda uyumlu akıllı telefonlara ve tabletlere gelecek.Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-announces-enhancement-of-bixby https://www.sammobile.com/news/bixby-faster-more-intelligent-upcoming-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.