Jetgiller gerçek oluyor: Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics, bir süredir tüketici sınıfı robotik pazarını yakından izliyor ve CES 2023 kapsamında şirket, bu alanı yeni bir büyüme motoru olarak gördüklerini açıkladı. Hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce Samsung bir başka CES’te robot hizmetçisini tanıtmıştı ve görünen o ki olay bu sefer gerçeğe dönüşüyor.

Samsung, EX1 robotunu bu yıl piyasaya sürecek

Samsung, CES 2021’de Bot Handy adını verdiği bir hizmetçi robotunu tanıtmıştı. Bu robot geleceğe bir bakış niteliğindeydi ve gerçek bir ürün haline gelmemişti. Ancak Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, Las Vegas'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl içinde EX1 adlı bir insan yardımcı robotu piyasaya sürmeyi planlıyoruz" dedi.

Tam Boyutta Gör CES 2021’de tanıtılan Bot Handy konseptinin gerçek olup olmayacağı belirsiz ancak o dönemde tanıtılan robot bulaşık ve çamaşır yıkayabiliyor, sahibi içecek doldurabiliyor ve evin diğer işlerini gerçekleştirebiliyordu. Kısacası çocukluğumuzda izlediğimiz Jetgiller’deki ailenin hizmetçi robotu Rosie’nin yaptıklarını yapıyordu.

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Jong-hee, bahsettiği EX1 robotu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Dolayısıyla elimizde net bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de bulunmuyor. Öte yandan Samsung Electronics artık robotları potansiyel yeni bir gelir kaynağı olarak görüyor ve geçen yıl firma, robot iş gücünü daha yüksek bir seviyeye yükseltti. Hatta firma bir hafta önce daha çok endüstriyel robotlarıyla ön plana çıkan Rainbow Robotics'e 47 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Bu arada Samsung, Bot Handy'nin tanıtım videolarını silmiş gibi görünüyor ancak aşağıdan farklı bir versiyonunu izleyebilirsiniz.

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Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek