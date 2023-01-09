Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jetgiller gerçek oluyor: Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek

    Türkiye’de Jetgiller olarak yayınlanan çizgi film gerçek olmaya çok yakın. Samsung bir süre önce bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu 2023 yılı içinde piyasaya süreceklerini açıkladı.
    Oy Ver
    Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, bir süredir tüketici sınıfı robotik pazarını yakından izliyor ve CES 2023 kapsamında şirket, bu alanı yeni bir büyüme motoru olarak gördüklerini açıkladı. Hatırlayacağınız üzere birkaç yıl önce Samsung bir başka CES’te robot hizmetçisini tanıtmıştı ve görünen o ki olay bu sefer gerçeğe dönüşüyor.

    Samsung, EX1 robotunu bu yıl piyasaya sürecek

    Samsung, CES 2021’de Bot Handy adını verdiği bir hizmetçi robotunu tanıtmıştı. Bu robot geleceğe bir bakış niteliğindeydi ve gerçek bir ürün haline gelmemişti. Ancak Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, Las Vegas'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl içinde EX1 adlı bir insan yardımcı robotu piyasaya sürmeyi planlıyoruz" dedi.

    Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    CES 2021’de tanıtılan Bot Handy konseptinin gerçek olup olmayacağı belirsiz ancak o dönemde tanıtılan robot bulaşık ve çamaşır yıkayabiliyor, sahibi içecek doldurabiliyor ve evin diğer işlerini gerçekleştirebiliyordu. Kısacası çocukluğumuzda izlediğimiz Jetgiller’deki ailenin hizmetçi robotu Rosie’nin yaptıklarını yapıyordu.

    Jong-hee, bahsettiği EX1 robotu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Dolayısıyla elimizde net bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de bulunmuyor. Öte yandan Samsung Electronics artık robotları potansiyel yeni bir gelir kaynağı olarak görüyor ve geçen yıl firma, robot iş gücünü daha yüksek bir seviyeye yükseltti. Hatta firma bir hafta önce daha çok endüstriyel robotlarıyla ön plana çıkan Rainbow Robotics'e 47 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Bu arada Samsung, Bot Handy'nin tanıtım videolarını silmiş gibi görünüyor ancak aşağıdan farklı bir versiyonunu izleyebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız