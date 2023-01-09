Jetgiller gerçek oluyor: Samsung bu yıl EX1 adlı hizmetçi robotunu piyasaya sürecek

Samsung, EX1 robotunu bu yıl piyasaya sürecek
Samsung, CES 2021’de Bot Handy adını verdiği bir hizmetçi robotunu tanıtmıştı. Bu robot geleceğe bir bakış niteliğindeydi ve gerçek bir ürün haline gelmemişti. Ancak Samsung Electronics'in başkan yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee, Las Vegas'ta düzenlediği basın toplantısında, "Bu yıl içinde EX1 adlı bir insan yardımcı robotu piyasaya sürmeyi planlıyoruz" dedi.
Jong-hee, bahsettiği EX1 robotu hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Dolayısıyla elimizde net bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi de bulunmuyor. Öte yandan Samsung Electronics artık robotları potansiyel yeni bir gelir kaynağı olarak görüyor ve geçen yıl firma, robot iş gücünü daha yüksek bir seviyeye yükseltti. Hatta firma bir hafta önce daha çok endüstriyel robotlarıyla ön plana çıkan Rainbow Robotics'e 47 milyon dolarlık bir yatırımda bulundu. Bu arada Samsung, Bot Handy'nin tanıtım videolarını silmiş gibi görünüyor ancak aşağıdan farklı bir versiyonunu izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..