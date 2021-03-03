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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, rakiplerinin yüksek performanslı işlemcileriyle rekabet edebilmek için Exynos yonga setlerini geliştirmeye odaklandı. Şirket bu yıl üç yeni yonga seti çıkaracak.
    03 Mart 2021, 12:30 (5 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek
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    Samsung kendi yonga setini üreten nadir şirketlerden biri konumunda. Güney Koreli dev, rakiplerinin yüksek performanslı çözümleriyle rekabet edebilmek için işlemcilerini daha da geliştirmeye odaklanmaya başladı.

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    Ayrıca Bkz. "Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi"

    Şirketin bu yıl orta sınıf 800 serisi, yüksek performanslı 1200 serisi ve amiral gemisi 2200 serisi kapsamında üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlardan ikisi yani 1200 ve 2200 serisi yonga setleri AMD'nin RDNA mimarisini temel alan GPU ünitesine sahip olacak.

    Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek
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    Exynos 2200'ün iki farklı versiyonu yolda

    Samsung'un Android akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için Exynos 2200 yonga setinin iki farklı versiyonu üzerinde çalıştığına dair raporlar da var. Her ikisinin de benzer mimariyi temel alacağı ancak farklı form faktörleri için konfigüre edilecekleri bildiriliyor.

    Exynos 2200'ün dizüstü versiyonu, Windows 10 dizüstü bilgisayarlara güç sağlamak için kullanılacak. Bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde resmiyet kazanabilir. Samsung şu ana kadar ARM üzerine kurulu Windows 10 dizüstü bilgisayarlarında Qualcomm'un yonga setlerini kullanıyordu.



    https://www.gsmarena.com/samsung_will_unveil_three_exynos_chipsets_this_year_claims_leakster-news-48014.php
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalde Kolay Kolay Yorum Yazmam Ama Exynos Kullanan Samsung Cihazlarda Kamera Daha Iyi Performans Veriyor Bunun Sebebi Samsungun Kendi İşlemcisi Bunu Geçtim Onceki Modellerde Exynos Bataryası Ve Performansı Gercekten Rezildi Ama Son Çıkan Exynos 2100 Ve Snapdragon 888 İle Neredeyse Aynı Güçte Hatta Batarya Kamera Özellikleriyle Geçiyor Ama Snapdragon Fps Daha istikrarlı. Ben Şahsen Yeni Çıkacak Exynos Serisini Merakla Bekliyorum 2022 De AMD ile yapılacak olan anlaşma ile exynos işlemci amd cpulari nasil olacak merak ediyorum umarım Samsung Exynos 2100 Gibi Guzel Bir İşlemci Çıkarmaya Devam Ederse tüketiciler memnun kalır
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    ARAGORNyeg 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Samsung telefon bakarken Exynos olmamasına dikkat ediyorum
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    isakoc (isa koç) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Artık şu saçmalığı bıraksın samsung. En azından snapdragon ve exynos seçme hakkı versin tüm müşterilete. S21 ultra snapdragon lu işlemcisi ile en iyi kamerada 2. sırada ama aynı telefon exynos lu işlemcisi ile gerçekten berbat çekimler yapıyor. Yani dxomark dan düşük puan almasına şaşmamalı, eğer dxomark testleri exynoslu model ile yaptılarsa normal ve gerçekçi değerlendirme olmuş.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    B Bloody Roar 4 gün ( Mesaj Silindi ) isakoc
    Snapdragon işlemci'leri tsmc mi üretiyor?
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    A Ahmetoyunbros 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) isakoc
    İşlemci bu, kamerayı nasıl etkilesin?
    O, DXOMARK'ı saçmalaması ve bence Samsung asıl Snapdragon'u bırakıp, sadece Exynos'a odaklanmalı bence, bak Note 10+ Exynos'lu model kullanıyordum Volkan puanı 400 lü birşeydi ama yeni optimizasyon güncellemeleri ile 2400 filan oldu ya da Samsung üretimi Exynos üretimini durdurup full Snapdragon'a geçirsin ama Snapdragon işlemciler pahalıya geliyor diye de biliyorum.
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