Samsung bu yıl üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürecek

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Samsung kendi yonga setini üreten nadir şirketlerden biri konumunda. Güney Koreli dev, rakiplerinin yüksek performanslı çözümleriyle rekabet edebilmek için işlemcilerini daha da geliştirmeye odaklanmaya başladı.

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Şirketin bu yıl orta sınıf 800 serisi, yüksek performanslı 1200 serisi ve amiral gemisi 2200 serisi kapsamında üç yeni Exynos yonga seti piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunlardan ikisi yani 1200 ve 2200 serisi yonga setleri AMD'nin RDNA mimarisini temel alan GPU ünitesine sahip olacak.

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Exynos 2200'ün iki farklı versiyonu yolda

Samsung'un Android akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar için Exynos 2200 yonga setinin iki farklı versiyonu üzerinde çalıştığına dair raporlar da var. Her ikisinin de benzer mimariyi temel alacağı ancak farklı form faktörleri için konfigüre edilecekleri bildiriliyor.

Exynos 2200'ün dizüstü versiyonu, Windows 10 dizüstü bilgisayarlara güç sağlamak için kullanılacak. Bu yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde resmiyet kazanabilir. Samsung şu ana kadar ARM üzerine kurulu Windows 10 dizüstü bilgisayarlarında Qualcomm'un yonga setlerini kullanıyordu.

https://www.gsmarena.com/samsung_will_unveil_three_exynos_chipsets_this_year_claims_leakster-news-48014.php

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