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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi

    Qualcomm'un Snapdragon 888 yonga setinden güç alması beklenen LG V70 ThinQ'nun Mart ayında tanıtılacağı söyleniyordu. Gelen son bilgilere göre LG, akıllı telefonun çıkışını süresiz olarak erteledi.
    02 Mart 2021, 22:00 (5 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi
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    LG'nin mobil cihaz bölümünde işlerin pek de iyi gitmediği ortada. Şirket her defasında büyük bir beklentiyle yeni akıllı telefonlar piyasaya sürse bile istediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamıyor. Güney Koreli devin tasarım ve form faktörü ile ilgili yaptığı tüm denemeler, tüketici tarafında karşılık bulmadı.

    Ayrıca Bkz. "Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir"

    LG henüz mobil cihaz bölümünün geleceği konusunda net bir karara varmış değil. Zor günler geçiren şirketin mobil cihaz bölümünü elden çıkarmayı planladığı biliniyor. Ancak satışla ilgili karar verilmedi. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı bir sonraki akıllı telefon Snapdragon 888 tabanlı LG V70 ThinQ olacaktı. Fakat yaşanan belirsizlikler, yeni ürünlerin çıkışını gölgeliyor.

    Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi
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    LG Rollable için de benzer söylentiler çıktı

    Amiral gemisi telefonun Mart ayında duyurulması bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre LG V70 ThinQ'nun çıkışı süresiz olarak ertelendi. Şirketin CES 2021'de sergilediği yuvarlanabilir ekranlı LG Rollable akıllı telefonunu da rafa kaldırdığı bildirilmişti ama Güney Koreli dev daha sonrasında bu iddiaları yalanladı.



    https://news.mydrivers.com/1/742/742754.htm
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    clb12 (Muhammet Çelebi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    piyasa kalitesiz cin telefonlanlarina kaldi. Audiphile telefonu yok piyasada adam gibi.
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    Sirchade 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) clb12
    Son 2 senedir Xiaomi kullanıcısı, öncesinde ise LG G5,V10,G3 kullanıcısı olarak kesinlikle katılıyorum. Xiaomi'yi severim ama LG eskisi gibi olsa Xiaomi'nin yüzüne bakmam. Hele o V10'daki kaliteyi hala hiçbir cihazda bulamıyorum. Öyle bir kulaklık çıkışı vardı ki akıllara ziyan.
    Son 2 senedir Xiaomi kullanıcısı, öncesinde ise LG G5,V10,G3 kullanıcısı olarak kesinlikle katılıyorum. Xiaomi'yi severim ama LG eskisi gibi olsa Xiaomi'nin yüz...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    T tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Lg v30 plus kullanıyorum çok kaliteli telefon arkadaşlarımda olan diğer markaların telefonları lg lerin yanında kalitesiz duruyor aynı zamanda darbelere karşı da çok dayanıklı sanayi de çalışırken makinenin fırlattığı parça allahtan lg v 30 a isbet etti telefon beni korudu ama ortadan yamuldu ekran kırıldı fakat telefon hiç bir eksiği olmadan çalışmaya devam etti tamirci ekranın üstündeki fabrikasyon camı zar zor söktü ve kasasını çekiç ile en az elli kere vurarak düzeltti o derece sağlam ve sağlam darbe almış düşünün yani ve o şekilde bir sene daha kullandım daha yeni ekranını değiştirdim hiç donma sorunu olmadı hiç bir eksiği yok ha kamera tabi eski kaldı artık tabi yeni telefonlar fotoğrafı iyi çekiyor ama video da hiç bir eksiği yok hatta ben telefonu ses performansı için almıştım çoğu taşınabilir müzik çalarsan çok daha iyi hatta kendi fiyatı kadar olan müzik çalarlar dan da daha iyi diyebilirim. lg inşallah üretime devam eder.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    AslaLG DEN SASMAM boyle bır chazyok ben lg g7 thınq kullanıyorm. Bırtane yedek alıcam bulamadım fıyatıda guzel sık vesaglam cıhazekran net tek suya toza darbelerr dayannıklızarıf. Cın tellerı bes para ejtmez lg ayfondan da guzel ıyı reklam veyanıtım yok ınsallah devam ederler yokss yazık olur saygılar
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    LG hani telefon bölümünü kapatıyordu ?
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    clb12 (Muhammet Çelebi) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    piyasa kalitesiz cin telefonlanlarina kaldi. Audiphile telefonu yok piyasada adam gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Sirchade 5 gün ( Mesaj Silindi ) clb12
    Son 2 senedir Xiaomi kullanıcısı, öncesinde ise LG G5,V10,G3 kullanıcısı olarak kesinlikle katılıyorum. Xiaomi'yi severim ama LG eskisi gibi olsa Xiaomi'nin yüzüne bakmam. Hele o V10'daki kaliteyi hala hiçbir cihazda bulamıyorum. Öyle bir kulaklık çıkışı vardı ki akıllara ziyan.
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