Snapdragon 888'li LG V70 ThinQ süresiz olarak ertelendi

Tam Boyutta Gör

LG'nin mobil cihaz bölümünde işlerin pek de iyi gitmediği ortada. Şirket her defasında büyük bir beklentiyle yeni akıllı telefonlar piyasaya sürse bile istediği satış rakamlarına bir türlü ulaşamıyor. Güney Koreli devin tasarım ve form faktörü ile ilgili yaptığı tüm denemeler, tüketici tarafında karşılık bulmadı.

Ayrıca Bkz. "Apple'ın iPhone 12 için çıkaracağı MagSafe özellikli powerbank, ters şarjı destekleyebilir"

LG henüz mobil cihaz bölümünün geleceği konusunda net bir karara varmış değil. Zor günler geçiren şirketin mobil cihaz bölümünü elden çıkarmayı planladığı biliniyor. Ancak satışla ilgili karar verilmedi. Şirketin piyasaya sürmeyi planladığı bir sonraki akıllı telefon Snapdragon 888 tabanlı LG V70 ThinQ olacaktı. Fakat yaşanan belirsizlikler, yeni ürünlerin çıkışını gölgeliyor.

Tam Boyutta Gör

LG Rollable için de benzer söylentiler çıktı

Amiral gemisi telefonun Mart ayında duyurulması bekleniyordu ancak gelen son bilgilere göre LG V70 ThinQ'nun çıkışı süresiz olarak ertelendi. Şirketin CES 2021'de sergilediği yuvarlanabilir ekranlı LG Rollable akıllı telefonunu da rafa kaldırdığı bildirilmişti ama Güney Koreli dev daha sonrasında bu iddiaları yalanladı.

https://news.mydrivers.com/1/742/742754.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.