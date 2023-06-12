Eski Samsung çalışanı Çin'e çip teknolojisi sızdırmakla suçlanıyor

Tam Boyutta Gör Güney Kore'nin eski bir Samsung Electronics çalışanını Samsung'a ait gizli bilgileri Çin'e sızdırmakla suçladığı bildirildi. Eski çalışanın Samsung'un yarı iletken çiplerle ilgili teknolojisini çaldığı ve Çin'de bir çip fabrikası kurmaya çalıştığı iddia ediliyor.

Samsung'ta teknoloji casusluğu

Savcılığa göre, ismi gizli tutulan eski yönetici 18 yıl boyunca Samsung'un çip bölümünde çalıştı ve aynı zamanda Samsung'dan sonra dünyanın en büyük ikinci bellek çipi üreticisi olan SK hynix'te başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Güney Koreli savcılar, çalışanın Samsung'un gizli bilgilerini yasadışı yollarla elde ettiğini, yarı iletken bir çip firması kurduğunu ve 2018-2019 yılları arasında Çin'in Xian kentinde bir çip fabrikası kurmaya çalıştığını söyledi. Fabrika, Samsung'un Xian'daki çip fabrikasına 1,5 km uzaklıktaydı.

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Belirtilenlere göre gerekli olan iddianame hazırlanmış durumda fakat henüz duruşmalar başlamadı. Güney Koreli savcılar ayrıca altı kişiyi daha bu endüstri casusluğuna karıştıkları gerekçesiyle suçladı. Samsung'un bu bilgi sızıntısı nedeniyle en az 300 milyar KRW (yaklaşık 233 milyon $) değerinde zarara uğradığı bildiriliyor. Bahsi geçen sanığın 28 yıl boyunca Güney Koreli yarı iletken çip firmaları için çalıştığı da belirtiliyor.

Savcılık, "Bu, çip üretiminde rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde yerli çip endüstrisinin temelini sarsarak ekonomik güvenliğimize ağır bir darbe indirebilecek ciddi bir suçtur" dedi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Çin-ABD geriliminin arttığı bir dönemde sektördeki rekabeti "topyekûn bir savaş" olarak nitelendirmişti. Bu arada, dünyanın en büyük iki bellek çipi üreticisi olan Güney Koreli Samsung ve SK Hynix, Çin'deki çip fabrikalarına milyarlarca dolar yatırım yapmıştı.

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Samsung çalışanı Çin'e çip teknolojisi sızdırmakla suçlanıyor