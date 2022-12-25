Samsung, çamaşır makinelerini geri çağırıyor: Yangın vakaları yaşanıyor

Samsung Galaxy S23 Ultra nasıl olacak? İşte tasarımı 1 sa. önce eklendi

660.000 çamaşır makinesi geri çağrıldı

Samsung, çamaşır makinelerinin arızalanıp duman çıkardığı, erimeye veya aşırı ısınmaya başladığı 51 farklı durumun tespit edildiğini söylüyor. Şirket, yangın şikayetleri de aldıklarını ve maddi hasara yol açan en az 10 vakanın yaşandığını söylüyor. Duman soluması nedeniyle sağlık durumları iyi olmayan müşterilerin de olduğu bildirildi.

Tehlikeyi önlemek adına, tüketicilere çamaşır makinelerinin yazılımlarını kontrol etmeleri, güncel değilse güncellemeleri yönünde talimat verildi. Tüm WiFi özellikli çamaşır makineleri internete bağlandıklarında otomatik olarak yazılımlarını güncelliyor. WiFi özelliği olmayan veya internete bağlanamayan çamaşır makineleri için de kullanımının derhal bırakılması, Samsung ile iletişime geçilmesi yönünde talimat verildi.

Etkilenen model serisinin WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A ve WA55A olduğu açıklandı.

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