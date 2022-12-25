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    Samsung, çamaşır makinelerini geri çağırıyor: Yangın vakaları yaşanıyor

    Samsung, yangına sebebiyet veren bazı çamaşır makinesi modellerini geri çağırmaya başladı. Şirket, WiFi özellikli olan-olmayan tüm çamaşır makineleri için uyarıda bulundu.
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    samsung çamaşır makineleri geri çağırıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, yangın tehlikesi nedeniyle bazı çamaşır makinelerini geri çağırmaya başladı. Aşırı ısınma nedeniyle yangın riski oluşturan çamaşır makinelerinin sayısının 660.000 olduğu belirtildi.

    660.000 çamaşır makinesi geri çağrıldı

    Samsung, çamaşır makinelerinin arızalanıp duman çıkardığı, erimeye veya aşırı ısınmaya başladığı 51 farklı durumun tespit edildiğini söylüyor. Şirket, yangın şikayetleri de aldıklarını ve maddi hasara yol açan en az 10 vakanın yaşandığını söylüyor. Duman soluması nedeniyle sağlık durumları iyi olmayan müşterilerin de olduğu bildirildi.

    Tehlikeyi önlemek adına, tüketicilere çamaşır makinelerinin yazılımlarını kontrol etmeleri, güncel değilse güncellemeleri yönünde talimat verildi. Tüm WiFi özellikli çamaşır makineleri internete bağlandıklarında otomatik olarak yazılımlarını güncelliyor. WiFi özelliği olmayan veya internete bağlanamayan çamaşır makineleri için de kullanımının derhal bırakılması, Samsung ile iletişime geçilmesi yönünde talimat verildi.

    Etkilenen model serisinin WA49B, WA50B, WA51A, WA52A, WA54A ve WA55A olduğu açıklandı.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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