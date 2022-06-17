Samsung, Çin'in Premium TV pazarını Huawei'e kaptırdı

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Akıllı televizyon sektöründe LCD QLED modellerden yavaş yavaş OLED TV'lere geçiş yapan Samsung, Çin'in QLED Premium TV pazarını Huawei'e kaptırmış olabilir. Bugün analist şirketi Display Supply Chain Consultant (DSCC), Güney Kore merkezli devin Çin pazarında büyük bir pazar kaybı yaşadığını ortaya çıkardı.

TV pazarında Huawei'nin yükselişi sürüyor

Bildirilenlere göre 2020'nin dördüncü çeyreğinde ilk kez pazar payı yüzde 20'nin altına düşen Samsung, 2021'in dördüncü çeyreğinde bu payını yüzde 13'e kadar kaybetti. Samsung'un hızlı düşüşü devam ederken Çin'li teknoloji devi Huawei ise, pazar konumunda ciddi bir artış yakaladı ve 2019'da sahip olduğu yüzde 10'luk pazar payını 2021'de yüzde 20'ye kadar arrttırdı.

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Ayrıca aynı dönemde TCL ve Hisense gibidiğer TV üreticilerinin de pazar kaybı yaşadığı bildirilirken, akıllı telefon sektöründe darbeler alan Huawei'in diğer teknoloji kategorilerinde hala güçlü olduğunu söyleyebiliriz.

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