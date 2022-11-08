Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    5G hızlarında kırsal kesim rekoru kırıldı

    Samsung ve Avusturalyalı NBN Co. Yazılım firması yaptıkları testlerde 5G altyapı hızlarını 10Km mesafelere kadar 2.7Gbps pik seviyelere ulaştırmayı başardı.     
    1
    5G Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de yavaş yavaş ilk testleri başlayan 5G iletişim teknolojileri önceki nesillerde olduğu gibi yakın mesafe içerisinde çok daha yüksek aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Kırsal kesimlerde ise hızlar düşüyor. Bununla birlikte 5G teknolojisinin en büyük avantajı zaman içerisinde kırsal kesimde de hız rekoru kırmak olacak.

    5G kırsal kesimde rekor kırdı

    Samsung bilindiği üzere 5G teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Son olarak Avusturalya’da 750 milyon dolar yatırımla 5G teknolojilerini geliştirme çalışmalarını başlatmıştı. Yatırım kapsamında yer alan yazılım firması NBN Co. ile çeşitli testler yapılıyor.

    Ay içerisinde yapılan testlerde 5G altyapısı 10km mesafeye kadar 1.75Gbps ortalama indirme ve 61.5Mbps yükleme hızlarına erişmeyi başarmış. Pik zamanda ise bu hız 2.7Gbps olmuş. Özellikle uzun mesafede bu hızların elde edilmesi çok önemli.

    Testler 5G mmWave standardı altında yapılmış yani normalde yakın alanda yüksek hızlar elde edilebilen bu standart yazılım optimizasyonları ve donanım iyileştirmeleri ile kırsal alana kadar ulaşabilmiş. Elbette bu testlerin anlık olarak gerçek hayata yansıması beklenmiyor ancak teknolojilerin potansiyelini ve ilerlemesini göstermek adına umut verici.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız