5G hızlarında kırsal kesim rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de yavaş yavaş ilk testleri başlayan 5G iletişim teknolojileri önceki nesillerde olduğu gibi yakın mesafe içerisinde çok daha yüksek aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Kırsal kesimlerde ise hızlar düşüyor. Bununla birlikte 5G teknolojisinin en büyük avantajı zaman içerisinde kırsal kesimde de hız rekoru kırmak olacak.

5G kırsal kesimde rekor kırdı

Samsung bilindiği üzere 5G teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Son olarak Avusturalya’da 750 milyon dolar yatırımla 5G teknolojilerini geliştirme çalışmalarını başlatmıştı. Yatırım kapsamında yer alan yazılım firması NBN Co. ile çeşitli testler yapılıyor.

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Ay içerisinde yapılan testlerde 5G altyapısı 10km mesafeye kadar 1.75Gbps ortalama indirme ve 61.5Mbps yükleme hızlarına erişmeyi başarmış. Pik zamanda ise bu hız 2.7Gbps olmuş. Özellikle uzun mesafede bu hızların elde edilmesi çok önemli.

Testler 5G mmWave standardı altında yapılmış yani normalde yakın alanda yüksek hızlar elde edilebilen bu standart yazılım optimizasyonları ve donanım iyileştirmeleri ile kırsal alana kadar ulaşabilmiş. Elbette bu testlerin anlık olarak gerçek hayata yansıması beklenmiyor ancak teknolojilerin potansiyelini ve ilerlemesini göstermek adına umut verici.

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