Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Koreli teknoloji devi İskenderun’da AFAD binası önüne “Mobil Servis Onarım Merkezi” kurdu. Burada cihazların ücretsiz onarımı yapılıyor. Ayrıca powerbank, şarj cihazı gibi ürünler ücretsiz dağıtılıyor. Mobil servis merkezi, belirli aralıklarla yer değiştirerek deprem bölgesindeki farklı noktalarda hizmet veriyor.

Buna ek olarak ilgili kurumların yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ve Hatay’daki ihtiyaç sahiplerine buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi teslim edildi. Beyaz eşyaların kurulumu yapıldı.

Tam Boyutta Gör Samsung tarafından tedarik edilen portatif ultrason cihazları, deprem bölgesindeki hastanelere teslim edildi. Şu anda Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’daki çeşitli hastanelerde Samsung’un portatif ultrason cihazlarıyla yaralıların tedavisi yapılıyor.

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Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Samsung Global Goals bağış uygulaması aracılığıyla tüm dünyadaki Samsung Galaxy kullanıcılarını Türkiye'deki depremin felaketi için bağış yapabiliyor. Samsung, 9 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için 1,5 milyon dolar nakit ve 1,5 milyon dolar değerinde ürün desteği olmak üzere 3 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıklamıştı.

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