Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama

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Buna ek olarak ilgili kurumların yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ve Hatay’daki ihtiyaç sahiplerine buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi teslim edildi. Beyaz eşyaların kurulumu yapıldı.
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez