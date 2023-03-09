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    Anlık Bildirim

    Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama

    Samsung Electronics Türkiye, deprem bölgesindeki yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi. İhtiyaç sahiplerine beyaz eşya teslim edildi. Mobil onarım merkezi kuruldu.
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    Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında yeni bir açıklama yaptı. Koreli teknoloji devi İskenderun’da AFAD binası önüne “Mobil Servis Onarım Merkezi” kurdu. Burada cihazların ücretsiz onarımı yapılıyor. Ayrıca powerbank, şarj cihazı gibi ürünler ücretsiz dağıtılıyor. Mobil servis merkezi, belirli aralıklarla yer değiştirerek deprem bölgesindeki farklı noktalarda hizmet veriyor.

    Buna ek olarak ilgili kurumların yönlendirmesiyle Kahramanmaraş ve Hatay’daki ihtiyaç sahiplerine buzdolabı, çamaşır makinesi ve kurutma makinesi teslim edildi. Beyaz eşyaların kurulumu yapıldı.

    Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    Samsung tarafından tedarik edilen portatif ultrason cihazları, deprem bölgesindeki hastanelere teslim edildi. Şu anda Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’daki çeşitli hastanelerde Samsung’un portatif ultrason cihazlarıyla yaralıların tedavisi yapılıyor.

    Samsung'dan deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında açıklama Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Samsung Global Goals bağış uygulaması aracılığıyla tüm dünyadaki Samsung Galaxy kullanıcılarını Türkiye'deki depremin felaketi için bağış yapabiliyor. Samsung, 9 Şubat 2023 tarihinde yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki ihtiyaçların giderilmesi için 1,5 milyon dolar nakit ve 1,5 milyon dolar değerinde ürün desteği olmak üzere 3 milyon dolarlık destek sağlayacağını açıklamıştı.
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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