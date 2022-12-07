Samsung Galaxy Book 2 Go serisi geliyor: Snapdragon işlemci, Wi-Fi 6 ve 45W şarj

Her iki cihaz da ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanmış durumda. Galaxy Book 2 Go varyantı NP340XNA model numarasına sahipken, Galaxy Book 2 Go 5G NP345XNA model numarası ile karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayarlar geliştirilmiş 14 inç ekranlarla donatılacak.
Snapdragon işlemci ve Wi-Fi 6 desteği
Galaxy Book 2 Go serisinde hızlı şarj gücü mevcut versiyonlara kıyasla 25W'dan 45W'a yükselecek. İşlemci konusunda ise Qualcomm Snapdragon 7C+ Gen 3 yonga setinden bahsediliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı desteği sunacaklar. Her iki cihaz da 224 x 15 x 324 mm boyutlarında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım