Samsung Galaxy Book 2 Go serisi geliyor: Snapdragon işlemci, Wi-Fi 6 ve 45W şarj

Tam Boyutta Gör Samsung önümüzdeki Şubat ayında merakla beklenen Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket lansmanda sadece yeni amiral gemilerini değil aynı zamanda Galaxy Book 2 Go ve Galaxy Book 2 Go 5G dizüstü bilgisayarlarını da duyurabilir.

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Her iki cihaz da ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanmış durumda. Galaxy Book 2 Go varyantı NP340XNA model numarasına sahipken, Galaxy Book 2 Go 5G NP345XNA model numarası ile karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayarlar geliştirilmiş 14 inç ekranlarla donatılacak.

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Snapdragon işlemci ve Wi-Fi 6 desteği

Galaxy Book 2 Go serisinde hızlı şarj gücü mevcut versiyonlara kıyasla 25W'dan 45W'a yükselecek. İşlemci konusunda ise Qualcomm Snapdragon 7C+ Gen 3 yonga setinden bahsediliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı desteği sunacaklar. Her iki cihaz da 224 x 15 x 324 mm boyutlarında olacak.

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Samsung'dan Galaxy Book 2 Go serisi dizüstü bilgisayarlar geliyor