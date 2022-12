Samsung Galaxy Book 2 Go serisi geliyor: Snapdragon işlemci, Wi-Fi 6 ve 45W şarj

Samsung, 2021'de piyasaya sürdüğü Galaxy Book Go ve Galaxy Book Go 5G dizüstü bilgisayarlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Book 2 Go serisi FCC tarafından onaylandı.