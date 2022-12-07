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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Book 2 Go serisi geliyor: Snapdragon işlemci, Wi-Fi 6 ve 45W şarj

    Samsung, 2021'de piyasaya sürdüğü Galaxy Book Go ve Galaxy Book Go 5G dizüstü bilgisayarlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Book 2 Go serisi FCC tarafından onaylandı.
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    Samsung'dan Galaxy Book 2 Go serisi dizüstü bilgisayarlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung önümüzdeki Şubat ayında merakla beklenen Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Güney Koreli şirket lansmanda sadece yeni amiral gemilerini değil aynı zamanda Galaxy Book 2 Go ve Galaxy Book 2 Go 5G dizüstü bilgisayarlarını da duyurabilir.

    Her iki cihaz da ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından onaylanmış durumda. Galaxy Book 2 Go varyantı NP340XNA model numarasına sahipken, Galaxy Book 2 Go 5G NP345XNA model numarası ile karşımıza çıkıyor. Dizüstü bilgisayarlar geliştirilmiş 14 inç ekranlarla donatılacak.

    Samsung'dan Galaxy Book 2 Go serisi dizüstü bilgisayarlar geliyor Tam Boyutta Gör

    Snapdragon işlemci ve Wi-Fi 6 desteği

    Galaxy Book 2 Go serisinde hızlı şarj gücü mevcut versiyonlara kıyasla 25W'dan 45W'a yükselecek. İşlemci konusunda ise Qualcomm Snapdragon 7C+ Gen 3 yonga setinden bahsediliyor. Aynı zamanda Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı desteği sunacaklar. Her iki cihaz da 224 x 15 x 324 mm boyutlarında olacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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