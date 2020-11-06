Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması

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Canalys tarafından geçtiğimiz gün Xiaomi’nin ülkemizde lider olduğunu belirttiği üçüncü çeyrek pazar analizi ortalığı karıştırdı. Olaya müdahil olan Samsung tam aksine ülkemiz pazarının lideri olduğunu açıkladı.

Samsung lider olduğunu belirtiyor

Samsung yaptığı açıklamada; GFK tarafından yapılan üçüncü çeyrek pazar analizine göre ülkemizde adet bazında yüzde 40.4 pay ile lider olduklarını belirtti. Böylece Canalys raporu boşa düşmüş oldu.

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Analiz platformlarının kendi çaplarında oluşturduğu perakende ağları ile veriler topladığı biliniyor ancak zaman zaman arada bariz farklar ortaya çıkabiliyor. Canalys raporunda Xiaomi yüzde 26 ile lider durumdaydı ve yüzde 40 seviyesine ulaşabilen herhangi bir marka yer almıyordu.

Diğer bir analiz platformu StatCounter ise Samsung’un payını yüde 44-45 aralığında gösteriyor. Xiaomi ise yüzde 10-11 civarında geziniyor. Apple yüzde 15, Huawei ise yüzde 14 civarında pazar payına sahip.

Bu durumda GFK ve StatCounter analizlerinin birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Canalys ise ikisinden çok farklı bir noktada analiz hazırlamış. Bu bakımdan Samsung’un ülkemizde liderliği daha gerçeğe yakın gibi duruyor. Samsung'un tam açıklaması şu şekilde:

"Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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