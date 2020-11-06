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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması

    Samsung yaptığı açıklamada ülkemiz akıllı telefon pazarında asıl liderin kendisi olduğunu duyurdu ve GFK raporlarına işaret etti. Peki hangi rapor doğruyu söylüyor?
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’dan “GFK’ya göre birinci biziz” açıklaması
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    Canalys tarafından geçtiğimiz gün Xiaomi’nin ülkemizde lider olduğunu belirttiği üçüncü çeyrek pazar analizi ortalığı karıştırdı. Olaya müdahil olan Samsung tam aksine ülkemiz pazarının lideri olduğunu açıkladı.

    Samsung lider olduğunu belirtiyor

    Samsung yaptığı açıklamada; GFK tarafından yapılan üçüncü çeyrek pazar analizine göre ülkemizde adet bazında yüzde 40.4 pay ile lider olduklarını belirtti. Böylece Canalys raporu boşa düşmüş oldu.

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    Analiz platformlarının kendi çaplarında oluşturduğu perakende ağları ile veriler topladığı biliniyor ancak zaman zaman arada bariz farklar ortaya çıkabiliyor. Canalys raporunda Xiaomi yüzde 26 ile lider durumdaydı ve yüzde 40 seviyesine ulaşabilen herhangi bir marka yer almıyordu.

    Diğer bir analiz platformu StatCounter ise Samsung’un payını yüde 44-45 aralığında gösteriyor. Xiaomi ise yüzde 10-11 civarında geziniyor. Apple yüzde 15, Huawei ise yüzde 14 civarında pazar payına sahip.

    Bu durumda GFK ve StatCounter analizlerinin birbirine yakın olduğunu söyleyebiliriz. Canalys ise ikisinden çok farklı bir noktada analiz hazırlamış. Bu bakımdan Samsung’un ülkemizde liderliği daha gerçeğe yakın gibi duruyor. Samsung'un tam açıklaması şu şekilde:

    "Dünyaya ilham veren ve geleceği bugünden şekillendiren teknoloji devi Samsung olarak, insanların yaşamını kolaylaştıran, fiziksel ve dijital dünyaların mekânsal sınırlarını ortadan kaldıran ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bu yaklaşımla sunduğumuz akıllı telefonlarımızın, bağımsız araştırma kuruluşlarının da ortaya koyduğu üzere, kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin de haklı gururunu yaşıyoruz.

    Bağımsız araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan rapora göre, Türkiye akıllı telefon pazarında üçüncü çeyrekte, adet bazında yüzde 40,4 pazar payına sahip olmamız Türkiye’deki güçlü konumumuzun önemli bir kanıtı niteliğindedir.

    Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanların yaşamını renklerinden, onlar için yeni ufuklar açan akıllı cihazlarımızla tüketicilerimizin yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."



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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi mahkemeye gidip satışların tekrar sayılmasını isteyecekmiş.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    khytr89 (Hakan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu çinlerin işi dalavere hep , Trump ı gider ayak daha iyi anlamaya başladım..







    Virüsü de başa bela ettiler, Uygur Türklerine işkence yapıyorlar ama biz telefonu geçtim pirinci bile çinden ithal ediyoruz..







    Ne ara onursuz gurursuz vefasiz sefil insanlar olduk..







    Kore ise Azerbaycan dan sonra değer olarak gözümdeki 2.ülke.. Mutfaktan, banyodan, salona a dan z ye herşeyim Samsung ve gayette memnunum
    Bu çinlerin işi dalavere hep , Trump ı gider ayak daha iyi anlamaya başladım.. Virüsü de başa bela ettiler, Uygur Türklerine ...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    AribyAriana 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    A markası fiyatı segmentinde rekabetçi ürün sunabiliyor mu? Buna bakarım. Pazar payında bir markanın birinci olması kağıt üzerinden başka bir ibare değil.
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    yolyordam35 (yol yordam) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    galaxy m51le topladılar tabii yüzdeleri
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    joven 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bizi paylaşamıyorlar aslında çok ironik bir durum.
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    khytr89 (Hakan ) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu çinlerin işi dalavere hep , Trump ı gider ayak daha iyi anlamaya başladım..







    Virüsü de başa bela ettiler, Uygur Türklerine işkence yapıyorlar ama biz telefonu geçtim pirinci bile çinden ithal ediyoruz..







    Ne ara onursuz gurursuz vefasiz sefil insanlar olduk..







    Kore ise Azerbaycan dan sonra değer olarak gözümdeki 2.ülke.. Mutfaktan, banyodan, salona a dan z ye herşeyim Samsung ve gayette memnunum
    Yanıtla +5
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    CyberDiamond (Bahadır Haydar Elmas) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İnternet satışlarını bilmem de mağazalarda samsung un dominasyonu devam ediyor hala.
    Yanıtla +2
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Xiaomi mahkemeye gidip satışların tekrar sayılmasını isteyecekmiş.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dimsum (sami asis) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Eninde sonunda Xiaomi birinci olacak bu gidişle.
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