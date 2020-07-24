Samsung’dan GlobalFoundries’e yatırım iddiası

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Döküm teknolojilerine yaptığı önemli yatırımlar ile sayısız müşteri kazanan ve yarı iletken sektörünün en değerli firması haline gelen TSMC, gelecek dönem adına da umutlu. Bununla birlikte bazı dinamikler değişmek üzere.

Samsung farklı düşünüyor

ABD’nin yerli üretim konusundaki düşünceleri yıllardır gündemde. Trump hükümeti teknoloji devlerinin Çin’den üretimi kaydırmasını isterken ABD’de üretim konusunda yatırım yapmalarını da tavsiye ediyor.

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Yaşanan gelişmeler ile birlikte ABD sınırları içerisinde üretim yapan girişimlere veya firmalara yakın dönemde önemli avantajlar ve vergi muafiyetleri tanınacağı kesin gibi. Samsung da bu avantajı kaçırmak istemiyor.

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Gelen bilgilere göre Samsung, eski döküm ortağı GlobalFoundries’in Almanya’daki tesislerine yatırım yapma kararı aldı. Tesislerin güç kapasitesi 63MW seviyesinden 100MW seviyesine çıkacak ve sadece Samsung’a özel üretim yapan bir hat kurulacak.

GlobalFoundries bir Arap yatırımı ancak merkezi ABD’de. Uzun süre Samsung ile ortaklık yaptı ve AMD’nin döküm ortağı oldu. Ne var ki Samsung kendi tesislerine daha fazla yatırım yapmaya başlayınca GF geride kaldı ve mali krize girdi. 10nm ilerisine geçemeyen firma bazı tesislerini de elden çıkardı.

Şimdi ise Samsung yatırımı ile ikinci bir şans elde edecek gibi görünüyor. Elbette ABD’nin yeni dönemdeki yerli üretim teşviği ve ABD’li firmaların göstereceği ilgi de bunda baş rol oynayacak zira ABD’de pek çok önemli yonga girişimi yer alıyor.

https://www.techpowerup.com/270221/samsung-rumored-to-make-investment-in-globalfoundries

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