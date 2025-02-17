Samsung'dan üç modele güncelleme sürprizi: One UI 7 Beta 4 başlıyor

Galaxy S24 serisi için Şubat 2025 güncellemesi yayınlandı
Samsung, Güney Kore'deki Galaxy S24 modelleri için paylaştığı Şubat 2025 yamasını Avrupa‘daki modellere sunmaya başladı. Biri kritik olmak üzere 34’ten fazla güvenlik açığını gideren yeni güncelleme, 470 MB büyüklüğünde ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli hale getiriyor. Yama, ilk etapta bazı Avrupa ülkelerinde mevcut olsa da ilerleyen günlerde ülkemize de gelecek.
- S928BXXS4AYB2 – Galaksi S24
- S926BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Plus
- S921BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Ultra
Ayrıca Samsung, Şubat güncellemesine ek olarak One UI 7 Beta 4'ün önümüzdeki günlerde hazır olacağını duyurdu. Güncellemeleri Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.
Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!