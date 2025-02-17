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    Samsung'dan üç modele güncelleme sürprizi: One UI 7 Beta 4 başlıyor

    Samsung, Galaxy S24 serisi için beklenen Şubat 2025 güncellemesini yayınladı. One UI 7.0 beta programı ise genişlemeye devam ediyor. İşte güncelleme alacak telefonlar...
    Samsung'dan üç modele güncelleme sürprizi: One UI 7 Beta 4 hazır Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu süreçte ise One UI 7 beta programı son aşamaya gelirken, One UI 6.1 için güvenlik güncellemeleri sürüyor. Son olarak Şubat yaması üç model için daha erişime açıldı. 

    Galaxy S24 serisi için Şubat 2025 güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Güney Kore'deki Galaxy S24 modelleri için paylaştığı Şubat 2025 yamasını Avrupa‘daki modellere sunmaya başladı. Biri kritik olmak üzere 34’ten fazla güvenlik açığını gideren yeni güncelleme, 470 MB büyüklüğünde ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli hale getiriyor. Yama, ilk etapta bazı Avrupa ülkelerinde mevcut olsa da ilerleyen günlerde ülkemize de gelecek.

    • S928BXXS4AYB2 – Galaksi S24
    • S926BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Plus
    • S921BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Ultra

    Ayrıca Samsung, Şubat güncellemesine ek olarak One UI 7 Beta 4'ün önümüzdeki günlerde hazır olacağını duyurdu. Güncellemeleri Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

    Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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