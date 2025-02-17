Samsung'dan üç modele güncelleme sürprizi: One UI 7 Beta 4 başlıyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu süreçte ise One UI 7 beta programı son aşamaya gelirken, One UI 6.1 için güvenlik güncellemeleri sürüyor. Son olarak Şubat yaması üç model için daha erişime açıldı.

Galaxy S24 serisi için Şubat 2025 güncellemesi yayınlandı

Samsung, Güney Kore'deki Galaxy S24 modelleri için paylaştığı Şubat 2025 yamasını Avrupa‘daki modellere sunmaya başladı. Biri kritik olmak üzere 34’ten fazla güvenlik açığını gideren yeni güncelleme, 470 MB büyüklüğünde ve kullanıcıların cihazlarını daha güvenli hale getiriyor. Yama, ilk etapta bazı Avrupa ülkelerinde mevcut olsa da ilerleyen günlerde ülkemize de gelecek.

S928BXXS4AYB2 – Galaksi S24

– Galaksi S24 S926BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Plus

– Galaxy S24 Plus S921BXXS4AYB2 – Galaxy S24 Ultra

Ayrıca Samsung, Şubat güncellemesine ek olarak One UI 7 Beta 4'ün önümüzdeki günlerde hazır olacağını duyurdu. Güncellemeleri Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Samsung One UI 8.0 güncellemesi, beklenenden erken gelebilir 1 gün önce eklendi

Samsung'un One UI Beta Programına başvurmak için Samsung Members uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Bunun ardından Beta programı açıldığında ilk deneyenler biri olabilirsiniz. Ancak bu sürümlerin çeşitli hatalar ve güvenlik sorunları içerebileceğini unutmamak gerek. Genel kullanıcılar için kararlı sürümü beklemek daha akıllıca olabilir.

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Samsung'dan üç modele güncelleme sürprizi: One UI 7 Beta 4 hazır