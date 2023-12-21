Samsung Galaxy S24'ün ilk resmi görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Samsung'un yakında duyuracağı Galaxy S24 serisinin baz modelinin resmi render görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce Galaxy S24 Ultra'ya ait detaylı görüntüler ortaya çıkmıştı. Şimdi de baz modelini dört farklı renk seçeneğiyle yakından görme şansına eriştik.

Tam Boyutta Gör Sarı, mor, grafit ve gümüş renk seçenekleri ortaya çıkan telefon beklendiği gibi Galaxy S23 serisine oldukça benzer. Önceki nesilden farklı olarak düz kenarlara sahip telefonun arka cam panelinin kenarlarda hafif eğimli yapıda olduğunu görüyoruz. Kamera lenslerinin etrafı da beklendiği üzere metal halkalar ile çevrilmiş.

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Samsung Galaxy S24 serisinin beklenen özellikleri

Galaxy S24 serisi, geçmişte olduğu gibi bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanırken geri kalan bölgelerde Exynos 2400 yongasını kullanacak. Yeni gelen bilgiler ise ailenin tüm versiyonlarıana ışık tutuyor. Buna göre Samsung Galaxy S24 modeli 8GB RAM/128GB depolama ve 8GB RAM/256GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Plus ise 12 GB RAM/256 GB depolama ve 12 GB RAM/512 GB depolama seçeneğiyle piyasaya çıkacak. Bu model, küçük kardeşiyle aynı renk seçeneklerine sahip olacak. Serinin tepe modeli Galaxy S24 Ultra, 12GB RAM/256GB depolama, 12GB RAM/512GB depolama ve 12GB RAM/1TB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Yine burada da renkler aynı. Ancak Samsung, çevrimiçi satışlar için bazı ek renk seçeneklerine yer verebilir.

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Samsung Galaxy S24'ün 17 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni seri, kısa süre önce duyurulan Samsung Gauss AI yazılımına dayanan çok sayıda yapay zeka özelliğini bir araya getirecek. Gerçek zamanlı çeviri, metin oluşturma/özetleme ve duvar kağıdı oluşturma gibi AI özellikleri bulunacak. Son bilgilere göre ise Galaxy S24, 799 dolar, Galaxy S24 Plus, 999 dolar ve Galaxy S24 Ultra ise 1.119 dolar fiyat ile satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy S24'ün ilk resmi görselleri ortaya çıktı