Samsung Galaxy S24'ün ilk resmi görselleri ortaya çıktı

Galaxy S24 serisi, geçmişte olduğu gibi bazı bölgelerde Snapdragon 8 Gen 3’ü kullanırken geri kalan bölgelerde Exynos 2400 yongasını kullanacak. Yeni gelen bilgiler ise ailenin tüm versiyonlarıana ışık tutuyor. Buna göre Samsung Galaxy S24 modeli 8GB RAM/128GB depolama ve 8GB RAM/256GB depolama seçenekleriyle piyasaya çıkacak.
Samsung Galaxy S24'ün 17 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni seri, kısa süre önce duyurulan Samsung Gauss AI yazılımına dayanan çok sayıda yapay zeka özelliğini bir araya getirecek. Gerçek zamanlı çeviri, metin oluşturma/özetleme ve duvar kağıdı oluşturma gibi AI özellikleri bulunacak. Son bilgilere göre ise Galaxy S24, 799 dolar, Galaxy S24 Plus, 999 dolar ve Galaxy S24 Ultra ise 1.119 dolar fiyat ile satışa sunulacak.
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