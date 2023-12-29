Tüm Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi
Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntı ise, seride yer alacak üç modele erken bir bakış sunuyor. Ayrıca şu ana kadarki en net görüntüler.
Samsung Galaxy S24 serisinin, 18 Ocak 2024 tarihli Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. TSİ 21:00’da gerçekleşecek etkinlikte, sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz.
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.