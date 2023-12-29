Tüm Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sürülecek Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil Galaxy ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm Galaxy S24 modellerini içeren yeni görüntüler internete sızdı.

Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi

Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntı ise, seride yer alacak üç modele erken bir bakış sunuyor. Ayrıca şu ana kadarki en net görüntüler.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra'dan başlayacak olursak, amiral gemisi model büyük oranda selefine benziyor. Kaçınlar için buradaki en büyük yükseltme, titanyum tasarıma geçiş olacak. Dolayısıyla daha az kavisli ve S Pen'in alt kısmı dahil daha düz bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca 8,6mm kalınlığa ek olarak daha büyük güç ve ses tuşları ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 ve S24+ modelleri, düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşe hatları ile dikkat çekiyor. Telefonun arka panelinde ise, hafif eğimli kenarlara yer verilmiş. Kamera lenslerinin etrafı da beklendiği üzere metal halkalar ile çevrili. Akıllı telefonlar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı.

İşte Galaxy S24'ün tanıtım tarihi, görselleri ve özellikleri 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy S24 serisinin, 18 Ocak 2024 tarihli Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. TSİ 21:00’da gerçekleşecek etkinlikte, sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz.

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Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi! İşte tasarımı