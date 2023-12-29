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    Anlık Bildirim

    Tüm Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung Galaxy S24 serisinin tasarımını gösteren yeni basın görüntüleri sızdırıldı. Yeni sızıntı, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'yı yan yana getiriyor. İşte görüntüler
    Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki Ocak ayında piyasaya sürülecek Galaxy S24 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere yeni nesil Galaxy ailesi, önemli tasarımsal yenilikler ve gelişmiş kamera sensörleri ile karşımıza çıkacak. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, tüm Galaxy S24 modellerini içeren yeni görüntüler internete sızdı.

    Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi

    Kaçıranlar için daha önce Galaxy S24 serisine ait birçok sızıntı paylaşıldı. Hatta geçtiğimiz saatlerde akıllı telefonların muhtemel fiyatlarına değindik. Yeni sızıntı ise, seride yer alacak üç modele erken bir bakış sunuyor. Ayrıca şu ana kadarki en net görüntüler.

    Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Ultra'dan başlayacak olursak, amiral gemisi model büyük oranda selefine benziyor. Kaçınlar için buradaki en büyük yükseltme, titanyum tasarıma geçiş olacak. Dolayısıyla daha az kavisli ve S Pen'in alt kısmı dahil daha düz bir tasarım tercih edilmiş. Ayrıca 8,6mm kalınlığa ek olarak daha büyük güç ve ses tuşları ile karşılaşacağız.
    Samsung Galaxy S24 modelleri yan yana görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 ve S24+ modelleri, düz çerçeve ve yuvarlatılmış köşe hatları ile dikkat çekiyor. Telefonun arka panelinde ise, hafif eğimli kenarlara yer verilmiş. Kamera lenslerinin etrafı da beklendiği üzere metal halkalar ile çevrili. Akıllı telefonlar hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. 

    Samsung Galaxy S24 serisinin, 18 Ocak 2024 tarihli Galaxy Unpacked 2024 etkinliğinde sahne alması bekleniyor. TSİ 21:00’da gerçekleşecek etkinlikte, sürpriz duyurularla da karşılaşabiliriz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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