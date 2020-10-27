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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı

    Samsung Display; ABD ticaret ofisinden elde ettiği yeni lisans ile birlikte belirli teknolojileri kapsayan ekran panellerini Huawei’ye tedarik etmeye devam edecek.
    2 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı
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    Geçen yıldan bu yana Huawei markasına ağır ambargolar uygulayan ve kendi teknolojisini kullanan tüm firmaların Huawei ile ticaretini lisansa bağlayan ABD’nin bu tavrına rağmen üreticiler şartları zorlamaya çalışıyor.

    Samsung da lisans aldı

    Huawei gibi akıllı telefon pazarının ikincisi, telekom sektörünün lideri ve bilgisayar pazarının önemli isimlerinden birisi ile ilişkilerini sürdürmek isteyen firmalar lisans başvurusu yapmaya başladı.

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    Geçtiğimiz aylarda Intel, AMD ve TSMC belirli şartlar altında Huawei ile ticaret yapabilmek için lisans almıştı. Şimdi de Samsung Display; ekran tedariği yapabilmek için ABD’den lisansını almış durumda.

    Huawei uzun süredir Samsung’un önemli bir müşterisi konumundaydı. Özellikle OLED tarafında yüksek siparişler geliyordu ancak ambargo sonrasında durgunluğa girmişti. Lisans ile birlikte en azından belirli bir kapsamda ekran tedariği yine yapılacak.

    Kesin şartlar bilinmese de ABD’nin en fazla yüzde 10 kendi teknolojisini kullanan bantlardan üretim yapılmasına izin verdiği tahmin ediliyor. Bu da tedarik edilen teknolojinin biraz eski olmasına neden oluyor.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/27/samsung-display-license-supply-huawei/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

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    2 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    2 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    2 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    2 gün önce
    guneyk

    xd

    3 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    4 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    4 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    4 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    4 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    4 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    4 gün önce
    hareketliperde

    v

    4 gün önce
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