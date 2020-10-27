Samsung Display; Huawei ile ticaret için lisans aldı

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Geçen yıldan bu yana Huawei markasına ağır ambargolar uygulayan ve kendi teknolojisini kullanan tüm firmaların Huawei ile ticaretini lisansa bağlayan ABD’nin bu tavrına rağmen üreticiler şartları zorlamaya çalışıyor.

Samsung da lisans aldı

Huawei gibi akıllı telefon pazarının ikincisi, telekom sektörünün lideri ve bilgisayar pazarının önemli isimlerinden birisi ile ilişkilerini sürdürmek isteyen firmalar lisans başvurusu yapmaya başladı.

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Geçtiğimiz aylarda Intel, AMD ve TSMC belirli şartlar altında Huawei ile ticaret yapabilmek için lisans almıştı. Şimdi de Samsung Display; ekran tedariği yapabilmek için ABD’den lisansını almış durumda.

Huawei uzun süredir Samsung’un önemli bir müşterisi konumundaydı. Özellikle OLED tarafında yüksek siparişler geliyordu ancak ambargo sonrasında durgunluğa girmişti. Lisans ile birlikte en azından belirli bir kapsamda ekran tedariği yine yapılacak.

Kesin şartlar bilinmese de ABD’nin en fazla yüzde 10 kendi teknolojisini kullanan bantlardan üretim yapılmasına izin verdiği tahmin ediliyor. Bu da tedarik edilen teknolojinin biraz eski olmasına neden oluyor.

https://www.gizmochina.com/2020/10/27/samsung-display-license-supply-huawei/

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