Samsung durmuyor: Şimdi de Galaxy A42 5G için Android 13 güncellemesi başladı

Galaxy A42 5G için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı
Android 13 güncellemesi Galaxy A42 5G için A426NKSU2DVK2 yapı numaralarıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yeni güncellemenin, tüm cihaz sahipleri için çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. One UI 5.0'a gelecek olursak, yeni sürüm daha fazla özelleştirme seçeneği, widget'lar için akıllı öneriler ve Bixby için bazı yeni özellikler içeren yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor.
Yeni sürüm ile beraber Galaxy A43 5G, 2023'ten önce Android 13 desteğine kavuşan 40'tan fazla Galaxy cihaz arasına katılmış durumda. Böylece Samsung'un güncelleme takvimi konusunda sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birden fazla orta segment cihazın yeni sürüme kavuşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım