Samsung durmuyor: Şimdi de Galaxy A42 5G için Android 13 güncellemesi başladı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında başarılı işlere imza atan Samsung, geçtiğimiz günlerde 2022 yılı sona ermeden 30’dan fazla cihazın Android 13 sürümüne kavuşacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren teknoloji devi, an itibariyle orta segment modelleri güncellemeye devam ediyor. Bu modeller arasından Galaxy A42 5G , Güney Kore’de Android 13 güncellemesini almaya başladı.

Galaxy A42 5G için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

Android 13 güncellemesi Galaxy A42 5G için A426NKSU2DVK2 yapı numaralarıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yeni güncellemenin, tüm cihaz sahipleri için çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. One UI 5.0'a gelecek olursak, yeni sürüm daha fazla özelleştirme seçeneği, widget'lar için akıllı öneriler ve Bixby için bazı yeni özellikler içeren yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor.

Samsung Galaxy A51 için Andorid 13 güncellemesi başladı 1 gün önce eklendi

Yeni sürüm ile beraber Galaxy A43 5G, 2023'ten önce Android 13 desteğine kavuşan 40'tan fazla Galaxy cihaz arasına katılmış durumda. Böylece Samsung'un güncelleme takvimi konusunda sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birden fazla orta segment cihazın yeni sürüme kavuşması bekleniyor.

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Samsung durmuyor: Galaxy A42 için Android 13 güncellemesi başladı