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    Samsung durmuyor: Şimdi de Galaxy A42 5G için Android 13 güncellemesi başladı

    Samsung tarafından 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy A42 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini almaya başladı. İşte Galaxy A42 5G için Andorid 13 güncellemesinin detayları
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    Samsung durmuyor: Galaxy A42 için Android 13 güncellemesi başladı Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında başarılı işlere imza atan Samsung, geçtiğimiz günlerde 2022 yılı sona ermeden 30’dan fazla cihazın Android 13 sürümüne kavuşacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren teknoloji devi, an itibariyle orta segment modelleri güncellemeye devam ediyor. Bu modeller arasından Galaxy A42 5G , Güney Kore’de Android 13 güncellemesini almaya başladı.

    Galaxy A42 5G için Andorid 13 ve One UI 5.0 güncellemesi yayınlandı

    Android 13 güncellemesi Galaxy A42 5G için A426NKSU2DVK2 yapı numaralarıyla geliyor ve Kasım 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yeni güncellemenin, tüm cihaz sahipleri için çok yakında kullanıma sunulması bekleniyor. One UI 5.0'a gelecek olursak, yeni sürüm daha fazla özelleştirme seçeneği, widget'lar için akıllı öneriler ve Bixby için bazı yeni özellikler içeren yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ile geliyor.

    Yeni sürüm ile beraber Galaxy A43 5G, 2023'ten önce Android 13 desteğine kavuşan 40'tan fazla Galaxy cihaz arasına katılmış durumda. Böylece Samsung'un güncelleme takvimi konusunda sözünü tuttuğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde birden fazla orta segment cihazın yeni sürüme kavuşması bekleniyor. 

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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