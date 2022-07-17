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    Samsung, BOE’yi tedarik zincirinden çıkarıyor: Peki ama neden?

    Samsung, Çinli ekran üreticisi BOE’yi LCD TV paneli tedarik zincirinden çıkarıyor. Şirket, bu yıl toplam siparişleri artırırken Çinli tedarikçiden LCD siparişlerini azalttı.
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    samsung boe lcd tv sipariş

    Samsung, Çinli ekran üreticisi BOE'ye eskisi kadar LCD TV panel siparişi vermeyecek.

    BOE, Samsung’un LCD TV paneli siparişlerini kaybediyor

    BOE, TV’ler için Samsung’un en önemli LCD panel tedarikçilerinden biri oldu. Güney Koreli şirket dünyanın en büyük TV üreticilerinden biri olduğundan bu iş birliği onlar için çok önemliydi. BOE, Samsung’un küresel varlığından faydalandı ve pazarlama amacıyla adını kullandı. İki şirket bu yılın başından beri telif hakkı yapısıyla ilgili görüşmelerde bulunuyor ancak bir anlaşmaya varamadılar. Telif hakkı yapısını mı çözemediler yoksa BOE, telif ücreti ödemeyi tamamen reddetti mi bilinmiyor. Her iki durumda da Samsung, BOE’yi tedarik zincirinden çıkararak misilleme yapıyor.

    Araştırma şirketi Omdia’ya göre Samsung, BOE’nin LCD TV serisindeki payını %17’den %13’e düşürdü. Şirketin toplam siparişlerini 47.8 milyondan 53.8 milyona -neredeyse %13- artırdığı bir dönemde bu %4’lük düşüş gerçekleşti. BOE’nin kaybı CSOT, HKC, Sharp ve LG Display dahil Samsung'un diğer tedarikçileri için büyük kazançlar anlamına geliyor.

    CSOT, %21 payla Samsung’un LCD TV panellerinin en büyük tedarikçisi olmaya devam ediyor. HKC, payını %15’ten %20’ye çıkararak BOE’yi geride bıraktı.

    BOE’nin yakın zamanda Apple’ın iPhone 14 serisi için ekran özelliklerinde yetkisiz değişiklikler yaparken yakalandığını belirtmekte fayda var. Çinli şirket, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max için 30 milyon OLED ekran siparişi almıştı. Ancak Apple’ın bilgisi olmadan ekranın özelliklerini sessiz sedasız değiştirdi. Değişiklikler BOE’ye üretimi durdurmasını isteyen Apple tarafından fark edilmedi. Şirket şimdi tüm iPhone 14 serisinin ekranlarını Samsung Display ve LG Display’den alabilir.

    Samsung Display’in Samsung LCD TV’lerindeki payı azalıyor

    Samsung’un LCD TV panel siparişlerini kaybeden tek marka BOE değil. Güney Koreli devin kardeş şirketi Samsung Display, geçen yıl 6.9 milyon adet sipariş alırken bu yıl 4.3 milyon sipariş aldı. Bunun nedeni; Samsung Display’in QD-OLED panellere geçiş yapması. Şirket, LCD üretimini tamamen durdurmayı planlıyor.

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    juanmata09 2 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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