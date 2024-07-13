Galaxy Z Flip 6, Expert RAW desteğiyle geliyor

Expert RAW, RAW görüntü formatında fotoğraf çekmeyi temel alan bir kamera uygulaması. Bu fotoğraflar, standart kamera uygulamasındaki JPEG’lerden çok daha fazla yer kaplıyor ancak fotoğrafın parlak ve karanlık alanlarında daha fazla detay sağlamak için daha geniş bir dinamik aralık sağlıyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların mükemmel çekimi yapmasına yardımcı olmak için ISO, enstantane hızı, EV ve ölçüm gibi çok sayıda manuel kontrol de sağlıyor.
Samsung, profesyonel fotoğrafçıların yüksek kaliteli görüntü verileri nedeniyle tercih ettiği bir format olan DNG dosyalarında gürültü seviyesini de optimize etti. Z Flip 6, gürültü seviyelerini daha akıllıca ayarlayarak ince ayrıntılar ve netlik sunuyor. Katlanabilir telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise; hem JPG hem de DNG görsellerini otomatik olarak geliştiren yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu. Z Flip 6, yapay zekayı kullanarak optimize edilmiş sonuçlar sunmak için görüntüleri akıllıca işliyor.
Samsung Galaxy Z Flip 6, Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Telefonun başlangıç fiyatı 60.000 TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.