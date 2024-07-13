Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy telefonlarda mümkün olan en iyi çekimleri yapmak isteyen amatör ve uzmanlar için “Expert RAW” olarak adlandırılan gelişmiş kamera uygulaması sunuyor. Ancak her Samsung telefonda Expert RAW uygulaması desteği yok. Galaxy Z Flip serisi de bunlardan biriydi ancak bu durum Galaxy Z Flip 6 modeliyle değişecek.

Samsung, Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6'dan daha yüksek satış bekliyor 1 gün önce eklendi

Expert RAW, RAW görüntü formatında fotoğraf çekmeyi temel alan bir kamera uygulaması. Bu fotoğraflar, standart kamera uygulamasındaki JPEG’lerden çok daha fazla yer kaplıyor ancak fotoğrafın parlak ve karanlık alanlarında daha fazla detay sağlamak için daha geniş bir dinamik aralık sağlıyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların mükemmel çekimi yapmasına yardımcı olmak için ISO, enstantane hızı, EV ve ölçüm gibi çok sayıda manuel kontrol de sağlıyor.

Samsung, profesyonel fotoğrafçıların yüksek kaliteli görüntü verileri nedeniyle tercih ettiği bir format olan DNG dosyalarında gürültü seviyesini de optimize etti. Z Flip 6, gürültü seviyelerini daha akıllıca ayarlayarak ince ayrıntılar ve netlik sunuyor. Katlanabilir telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise; hem JPG hem de DNG görsellerini otomatik olarak geliştiren yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu. Z Flip 6, yapay zekayı kullanarak optimize edilmiş sonuçlar sunmak için görüntüleri akıllıca işliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6, Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Telefonun başlangıç fiyatı 60.000 TL seviyesinde.

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Galaxy Z Flip 6, Expert RAW desteğiyle geliyor