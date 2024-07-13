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    Anlık Bildirim

    Galaxy Z Flip 6, Expert RAW desteğiyle geliyor

    Samsung, mobil fotoğrafçılığı geliştiren yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 6'yı Unpacked 2024 etkinliğinde tanıttı. Z Flip 6'nın öne çıkan kamera özelliklerinden biri de Expert RAW desteği.
    samsung galaxy z flip 6 expert raw desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy telefonlarda mümkün olan en iyi çekimleri yapmak isteyen amatör ve uzmanlar için “Expert RAW” olarak adlandırılan gelişmiş kamera uygulaması sunuyor. Ancak her Samsung telefonda Expert RAW uygulaması desteği yok. Galaxy Z Flip serisi de bunlardan biriydi ancak bu durum Galaxy Z Flip 6 modeliyle değişecek.

    Expert RAW, RAW görüntü formatında fotoğraf çekmeyi temel alan bir kamera uygulaması. Bu fotoğraflar, standart kamera uygulamasındaki JPEG’lerden çok daha fazla yer kaplıyor ancak fotoğrafın parlak ve karanlık alanlarında daha fazla detay sağlamak için daha geniş bir dinamik aralık sağlıyor. Uygulama aynı zamanda kullanıcıların mükemmel çekimi yapmasına yardımcı olmak için ISO, enstantane hızı, EV ve ölçüm gibi çok sayıda manuel kontrol de sağlıyor.

    Samsung, profesyonel fotoğrafçıların yüksek kaliteli görüntü verileri nedeniyle tercih ettiği bir format olan DNG dosyalarında gürültü seviyesini de optimize etti. Z Flip 6, gürültü seviyelerini daha akıllıca ayarlayarak ince ayrıntılar ve netlik sunuyor. Katlanabilir telefonun bir diğer öne çıkan özelliği ise; hem JPG hem de DNG görsellerini otomatik olarak geliştiren yapay zeka teknolojisinin entegrasyonu. Z Flip 6, yapay zekayı kullanarak optimize edilmiş sonuçlar sunmak için görüntüleri akıllıca işliyor.

    Samsung Galaxy Z Flip 6, Türkiye’de de ön siparişe açıldı. Telefonun başlangıç fiyatı 60.000 TL seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 20 saat önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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