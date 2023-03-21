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    Anlık Bildirim

    Samsung, mobil ve otomotiv cihazlar için ilk UWB çipini tanıttı

    Samsung, kısa mesafe iletişimi hedefleyen ilk ultra geniş bant (UWB) çipini tanıttı. Samsung Exynos Connect U100 özellikleri ile neler sunuyor bakalım.          
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    samsung Exynos Connect U100 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, ilk UWB çipi Exynos Connect U100’ü tanıttı. Yeni yonga seti ile Bluetooth, WiFi, UWB gibi kısa menzilli kablosuz bağlantı sunan yarı iletken çipler için Exynos Connect markası da duyurulmuş oldu. İleride Exynos Connect serisine daha fazla kablosuz bağlantı çipi eklenebilir.

    Yüksek doğruluk, kesin yön bilgisi

    Samsung, Exynos Connect U100’ün tek basamaklı cm doğruluğu ve ve kesin yön bilgileri (5 dereceden daha az açı) ile ultra geniş bant bağlantısı sunduğunu söylüyor.

    Çip, akıllı telefonlar, tabletler, arabalar, nesnelerin interneti cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. UWB, kısa mesafelerde düşük güçte hızlı veri aktarımın izin veren geniş frekans spektrumu üzerinde çalışıyor. Yön bilgisi sağlama özelliyle dijital anahtar ve konum izleyicilerine bağlanmak için kullanılabilir. Ayrıca mobil ödemelerde, akıllı evlerde de kullanılabilir.

    Hack'e karşı önlem

    Samsung’un yeni UWB çipi, GPS’in etkisiz olduğu AVM’ler gibi iç mekanlarda konum takibinde faydalı olabilir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarında doğruluğu artırmada da yardımı olacak. Exynos Connect U100, radyo frekansı, temel bant, yerleşik flash bellek ve güç yönetimini tek çipte bir araya getiriyor. Samsung, hack olaylarını önlemek için donanım şifreleme dahil bir dizi güvenlik özelliklerine sahip.

    Onaylandı

    Exynos Connect U100’ün UWB standart kuruluşu FiRa Konsorsiyumu ve dijital anahtar standardı Araç Bağlantısı Konsorsiyumu Dijital Anahtar Sürümü 3.0 tarafından onaylandığı belirtildi.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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