Samsung, mobil ve otomotiv cihazlar için ilk UWB çipini tanıttı

Yüksek doğruluk, kesin yön bilgisi
Samsung, Exynos Connect U100’ün tek basamaklı cm doğruluğu ve ve kesin yön bilgileri (5 dereceden daha az açı) ile ultra geniş bant bağlantısı sunduğunu söylüyor.
Çip, akıllı telefonlar, tabletler, arabalar, nesnelerin interneti cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. UWB, kısa mesafelerde düşük güçte hızlı veri aktarımın izin veren geniş frekans spektrumu üzerinde çalışıyor. Yön bilgisi sağlama özelliyle dijital anahtar ve konum izleyicilerine bağlanmak için kullanılabilir. Ayrıca mobil ödemelerde, akıllı evlerde de kullanılabilir.
Hack'e karşı önlem
Samsung’un yeni UWB çipi, GPS’in etkisiz olduğu AVM’ler gibi iç mekanlarda konum takibinde faydalı olabilir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarında doğruluğu artırmada da yardımı olacak. Exynos Connect U100, radyo frekansı, temel bant, yerleşik flash bellek ve güç yönetimini tek çipte bir araya getiriyor. Samsung, hack olaylarını önlemek için donanım şifreleme dahil bir dizi güvenlik özelliklerine sahip.
Onaylandı
Exynos Connect U100’ün UWB standart kuruluşu FiRa Konsorsiyumu ve dijital anahtar standardı Araç Bağlantısı Konsorsiyumu Dijital Anahtar Sürümü 3.0 tarafından onaylandığı belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)