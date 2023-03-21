Samsung, mobil ve otomotiv cihazlar için ilk UWB çipini tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, ilk UWB çipi Exynos Connect U100’ü tanıttı. Yeni yonga seti ile Bluetooth, WiFi, UWB gibi kısa menzilli kablosuz bağlantı sunan yarı iletken çipler için Exynos Connect markası da duyurulmuş oldu. İleride Exynos Connect serisine daha fazla kablosuz bağlantı çipi eklenebilir.

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Yüksek doğruluk, kesin yön bilgisi

Samsung, Exynos Connect U100’ün tek basamaklı cm doğruluğu ve ve kesin yön bilgileri (5 dereceden daha az açı) ile ultra geniş bant bağlantısı sunduğunu söylüyor.

Çip, akıllı telefonlar, tabletler, arabalar, nesnelerin interneti cihazlarında kullanılmak üzere tasarlanmış. UWB, kısa mesafelerde düşük güçte hızlı veri aktarımın izin veren geniş frekans spektrumu üzerinde çalışıyor. Yön bilgisi sağlama özelliyle dijital anahtar ve konum izleyicilerine bağlanmak için kullanılabilir. Ayrıca mobil ödemelerde, akıllı evlerde de kullanılabilir.

Hack'e karşı önlem

Samsung’un yeni UWB çipi, GPS’in etkisiz olduğu AVM’ler gibi iç mekanlarda konum takibinde faydalı olabilir. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulamalarında doğruluğu artırmada da yardımı olacak. Exynos Connect U100, radyo frekansı, temel bant, yerleşik flash bellek ve güç yönetimini tek çipte bir araya getiriyor. Samsung, hack olaylarını önlemek için donanım şifreleme dahil bir dizi güvenlik özelliklerine sahip.

Onaylandı

Exynos Connect U100’ün UWB standart kuruluşu FiRa Konsorsiyumu ve dijital anahtar standardı Araç Bağlantısı Konsorsiyumu Dijital Anahtar Sürümü 3.0 tarafından onaylandığı belirtildi.

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