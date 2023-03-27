Samsung Exynos Modem 5300 tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung Exynos Modem 5300 özellikleri
Samsung Foundry'nin 4nm EUV işlem teknolojisini temel alan Exynos Modem 5300, hem SA (bağımsız) hem de NSA (sabit) 5G ağlarında 10Gbps'ye kadar indirme ve 3,87 Gbps yükleme hızları sunacak. Bu rakamların şu anda halihazırda bulunan en hızlı 4G sabit hat bağlantısından 10 kat daha hızlı olduğunun altını çizelim.
Ayrıca son nesil 3GPP 5G NR Sürüm 16 standardı ve yerleşik PCIe arabirimi ile desteklenen Exynos Modem 5300'ün, telekom ağları ve akıllı telefon üreticilerinin yanı sıra daha fazla cihaz tarafından beninsenmesi bekleniyor. Bu bağlamda yeni çözümün, nesnelerin interneti (IoT), ultra yüksek çözünürlüklü videolar, hologram ve otonom araçlar için de önem taşıdığını söyleyebiliriz.
Peki, Samsung Exynos 5300 tüketiciler ile ne zaman buluşacak? Samsung yeni çözümün hangi yonga setlerine eşlik edeceğini henüz açıklanmadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, Google'ın yeni nesil Tensor 3 platformundan güç alacak Google Pixel 8 serisine işaret ediyor.
Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformunda yer verdi. Öte yandan Galaxy S24 ailesi, yeni 5G modem ile desteklenen bir Exynos platformu ile karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)