Samsung Exynos Modem 5300 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör 2018 yılında dünyanın ilk 3GPP standardıyla uyumlu 5G modemi Exynos 5100 ile sahneye çıkan Samsung, bir süredir modelin halefi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün ise sessizliğini bozan teknoloji devi, yeni 5G modemi Exynos Modem 5300'ü tanıttı.

Samsung Exynos Modem 5300 özellikleri

Samsung Foundry'nin 4nm EUV işlem teknolojisini temel alan Exynos Modem 5300, hem SA (bağımsız) hem de NSA (sabit) 5G ağlarında 10Gbps'ye kadar indirme ve 3,87 Gbps yükleme hızları sunacak. Bu rakamların şu anda halihazırda bulunan en hızlı 4G sabit hat bağlantısından 10 kat daha hızlı olduğunun altını çizelim.

Ayrıca son nesil 3GPP 5G NR Sürüm 16 standardı ve yerleşik PCIe arabirimi ile desteklenen Exynos Modem 5300'ün, telekom ağları ve akıllı telefon üreticilerinin yanı sıra daha fazla cihaz tarafından beninsenmesi bekleniyor. Bu bağlamda yeni çözümün, nesnelerin interneti (IoT), ultra yüksek çözünürlüklü videolar, hologram ve otonom araçlar için de önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Peki, Samsung Exynos 5300 tüketiciler ile ne zaman buluşacak? Samsung yeni çözümün hangi yonga setlerine eşlik edeceğini henüz açıklanmadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, Google'ın yeni nesil Tensor 3 platformundan güç alacak Google Pixel 8 serisine işaret ediyor.

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Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformunda yer verdi. Öte yandan Galaxy S24 ailesi, yeni 5G modem ile desteklenen bir Exynos platformu ile karşımıza çıkabilir.

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