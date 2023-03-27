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    Anlık Bildirim

    Samsung Exynos Modem 5300 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı telefon ve cihazlara güç vermesi beklenen Exynos Modem 5300'ü tanıttı. Yeni çözüm 10Gbps indirme hızları ve daha uzun pil ömrü sunacak. İşte detaylar
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    Samsung Exynos Modem 5300 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    2018 yılında dünyanın ilk 3GPP standardıyla uyumlu 5G modemi Exynos 5100 ile sahneye çıkan Samsung, bir süredir modelin halefi üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün ise sessizliğini bozan teknoloji devi, yeni 5G modemi Exynos Modem 5300'ü tanıttı.

    Samsung Exynos Modem 5300 özellikleri

    Samsung Foundry'nin 4nm EUV işlem teknolojisini temel alan Exynos Modem 5300, hem SA (bağımsız) hem de NSA (sabit) 5G ağlarında 10Gbps'ye kadar indirme ve 3,87 Gbps yükleme hızları sunacak. Bu rakamların şu anda halihazırda bulunan en hızlı 4G sabit hat bağlantısından 10 kat daha hızlı olduğunun altını çizelim. 

    Ayrıca son nesil 3GPP 5G NR Sürüm 16 standardı ve yerleşik PCIe arabirimi ile desteklenen Exynos Modem 5300'ün, telekom ağları ve akıllı telefon üreticilerinin yanı sıra daha fazla cihaz tarafından beninsenmesi bekleniyor. Bu bağlamda yeni çözümün, nesnelerin interneti (IoT), ultra yüksek çözünürlüklü videolar, hologram ve otonom araçlar için de önem taşıdığını söyleyebiliriz.

    Peki, Samsung Exynos 5300 tüketiciler ile ne zaman buluşacak? Samsung yeni çözümün hangi yonga setlerine eşlik edeceğini henüz açıklanmadı. Ancak yakın zamanlı sızıntılar, Google'ın yeni nesil Tensor 3 platformundan güç alacak Google Pixel 8 serisine işaret ediyor.

    Bilindiği üzere Samsung, Galaxy S23 serisinde Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy platformunda yer verdi. Öte yandan Galaxy S24 ailesi, yeni 5G modem ile desteklenen bir Exynos platformu ile karşımıza çıkabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ahmetkaraci 2 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 4 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 4 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 1 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    kpss zor mu araba satarken dolandırılmamak için ikiz sim kart shippuuden ne demek motor şase numarası yazdırma fiyatı

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