Samsung Galaxy S25, fiziksel bir tuşa sahip olmayabilir

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Apple’ın telefonlardan kulaklık girişi çıkarmasını ve kutudan şarj aleti çıkarmasını eleştiren Samsung, Apple’a benzer bir adım atabilir. @OreXda tarafından gelen söylentilere göre Samsung, yakın zamanda telefonlarındaki fiziksel tuşları tamamen terk etmeyi düşünüyor.

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Fiziksel tuşlar yerine yazılımsal yöntemler kullanılacak

Mobil dünyada yakın kaynakları ile bilinen OreXda, Samsung’un gelecek telefonları hakkında önemli bir bilgi paylaştı. İddiaya göre Samsung, telefonlarında bulunan fiziksel tuşları tamamen yok etmeyi düşünüyor. Böylece telefonlarda açma/kapama ve ses kontrolleri tamamen yazılım ile idare edilecek. OreXda, bu planın yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ve Galaxy S25’in ilk fiziksel tuşsuz Samsung telefonu olabileceğini belirtti.

Daha önce Samsung Galaxy Note 10 için de benzer söylemler yapılmıştı ve firma, tuşsuz telefona işaret eden birçok patente sahip ancak gerçekten fiziksel bir tuşsuz telefon görür müyüz, söylemesi zor. OreXda, fiziksel tuşu olmayan Galaxy S25 modelinin Güney Kore’deki KT operatörüne özel bir model olabileceğini de belirtti. Umarız Samsung, kusursuz yazılımsal çözümler üretmeden fiziksel tuşları terk etmez.

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