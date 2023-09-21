Samsung Galaxy A15 tasarımı sızdı: Yenileniyor

Galaxy A15 (2023) tasarımı sızdı
Paylaşılan görüntülere göre 60,2 x 76,8 x 8,4 mm ölçülerinde olacak Galaxy A15, arka bölümde Galaxy A14'ü andıran üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ön bölümde ise çentikli bir ekran yerine 6,4 inçlik Infinity-U ekran tercih edilmiş. Ayrıca bütçe telefonu Galaxy A14'te karşımıza çıkan yuvarlatılmış çerçeveler yerine, düz bir tasarımda geliyor.
Galaxy A15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Bilmeyenler için Galaxy A14 4G ve A14 5G, özellikle bütçe rekabetinde rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu bağlamda Galaxy A15'in de benzer bir performans sergilediğini görebiliriz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.