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    Samsung Galaxy A15 tasarımı sızdı: Yenileniyor

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A15'in tasarımı ortaya çıktı. Yaklaşmakta olan telefon, hem Galaxy A, hem de Galaxy S serisinden esintiler taşıyacak. İşte Galaxy A15 hakkında tüm bildiklerimiz
    Samsung Galaxy A15 tasarımı sızdı: Yenileniyor Tam Boyutta Gör
     Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Öyle ki daha önce Galaxy A05 modelinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Şimdi de benzer bir haber Galaxy A15'ten geldi. Akıllı telefonun tasarımını ortayan koyan görüntüler paylaşıldı.

    Galaxy A15 (2023) tasarımı sızdı

    Paylaşılan görüntülere göre 60,2 x 76,8 x 8,4 mm ölçülerinde olacak Galaxy A15, arka bölümde Galaxy A14'ü andıran üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ön bölümde ise çentikli bir ekran yerine 6,4 inçlik Infinity-U ekran tercih edilmiş. Ayrıca bütçe telefonu Galaxy A14'te karşımıza çıkan yuvarlatılmış çerçeveler yerine, düz bir tasarımda geliyor.

    Samsung Galaxy A15 tasarımı sızdı: Yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Cihazın sağ bölümünde ise ilginç bir tasarım söz konusu. Bir çıkıntı içerisinde güç tuşuna entegre parmak izi tarayıcı ve ses açma kısma tuşları konumlandırılmış. Cihazın alt bölümünde birincil mikrofon (alt ve üst), hoparlör ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. SIM kart yuvası ise sol üst bölüme taşınmış.

    Galaxy A15 hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Bilmeyenler için Galaxy A14 4G ve A14 5G, özellikle bütçe rekabetinde rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu bağlamda Galaxy A15'in de benzer bir performans sergilediğini görebiliriz. Önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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