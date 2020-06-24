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    Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu

    Samsung'un orta segment yeni telefonu Galaxy A21s Türkiye'de satışa çıktı. Samsung Galaxy A21s'nin Türkiye fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    12 dk.
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    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu
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    Samsung’un geçen ay tanıttığı dört kameralı orta seviye telefonu Samsung Galaxy A21s, Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy A21s’nin Türkiye fiyatı 3199 TL olarak belirlendi.

    Telefon ülkemize kırmızı haricindeki 3 renk seçeneğiyle geldi. Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle satılıyor.

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    Galaxy A21s özellikleri

    Telefonda 6.5” boyutunda, 720p çözünürlüğünde, PLS TFT LCD ekran bulunuyor. Ön kamera ekran üzerine yerleştirilmiş. Samsung bu tasarıma Sonsuz-O ekran adını veriyor.

    Performans tarafında Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 850 yonga setine yer veriliyor. 2.0 GHz frekansta çalışan 8 çekirdekli işlemciye ARM Mali-G52 GPU ve 4 GB RAM eşlik ediyor. 64 GB depolama alanı sunan telefona MicroSD kart takabiliyoruz.

    Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu
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    Galaxy A21s’nin dört sensörlü arka kamerası; 48 MP çözünürlüğünde ana sensör, 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2 MP makro sensörü ve 2 MP derinlik sensörü bir araya getiriyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet kameraya yer veriliyor. 1080p 30 fps video çeken telefonda 60 fps desteği bulunmuyor. Hem ön hem de arka kamera canlı odak özelliğine sahip.

    Telefon 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. 15W hızlı şarj desteği var. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.0 arayüzü ile çıkıyor.

    Samsung Galaxy A21s, 3199 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuldu.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    muratozgulz (Murat Özgül) 6 dk.
    Fiyata bak ahahahahsjdf yaşadığımız hayat mı be
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