Samsung Galaxy A21s Türkiye'de satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör

Samsung’un geçen ay tanıttığı dört kameralı orta seviye telefonu Samsung Galaxy A21s, Türkiye’de satışa çıktı. Galaxy A21s’nin Türkiye fiyatı 3199 TL olarak belirlendi.

Telefon ülkemize kırmızı haricindeki 3 renk seçeneğiyle geldi. Siyah, beyaz ve mavi renk seçeneğiyle satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab S4 için Android 10 güncellemesi yayınlandı"

İlginizi Çekebilir

Huawei Y5p ve Y6p'nin Türkiye fiyatları belli oldu

Galaxy A21s özellikleri

Telefonda 6.5” boyutunda, 720p çözünürlüğünde, PLS TFT LCD ekran bulunuyor. Ön kamera ekran üzerine yerleştirilmiş. Samsung bu tasarıma Sonsuz-O ekran adını veriyor.

Performans tarafında Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 850 yonga setine yer veriliyor. 2.0 GHz frekansta çalışan 8 çekirdekli işlemciye ARM Mali-G52 GPU ve 4 GB RAM eşlik ediyor. 64 GB depolama alanı sunan telefona MicroSD kart takabiliyoruz.

Tam Boyutta Gör

Galaxy A21s’nin dört sensörlü arka kamerası; 48 MP çözünürlüğünde ana sensör, 8 MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2 MP makro sensörü ve 2 MP derinlik sensörü bir araya getiriyor. Önde ise 13 MP çözünürlüğünde bir adet kameraya yer veriliyor. 1080p 30 fps video çeken telefonda 60 fps desteği bulunmuyor. Hem ön hem de arka kamera canlı odak özelliğine sahip.

Telefon 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. 15W hızlı şarj desteği var. Kutudan Android 10 işletim sistemi ve One UI 2.0 arayüzü ile çıkıyor.

Samsung Galaxy A21s, 3199 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.