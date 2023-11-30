Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda yüksek performansı hedefliyor

Samsung’tan LLW DRAM atağı
Daha düşük gecikme süresi nedeniyle Samsung, bu özel LLW DRAM türünün oyun ve yapay zeka uygulamaları için mükemmel bir seçim olduğunu iddia ediyor. Samsung LLW DRAM'i geliştirdiğini ilk olarak bu yılın Ocak ayında Tech Day'de duyurmuştu. Şirket ayrıca Ekim ayında HBM3E Shinebolt ve LPDDR5X CAMM2 çözümlerini tanıttığı Memory Tech Day'de LLW hakkında kısaca konuşmuştu.
Galaxy S24 serisini pas geçebilir
Samsung videoda bir akıllı telefon sergilemesine rağmen, bu yeni teknolojinin piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir zaman aralığı belirtmedi. Veya teknolojinin detaylı özelliklerine de değinilmedi. Öte yandan, yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisi bu noktada temel olarak hazır ve gelecek yıl Ocak ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.
Yukarıda da dediğimiz gibi LLW modülü SoC’nin hemen yanında gösteriliyor. Yani, SoC'nin bunu içinde barındırması gerekecek. Galaxy S24 serisinin hem Qualcomm hem de Exynos yongalarını kullandığı düşünüldüğünde LLW modülünün bu nesilde olması pek muhtemel durmuyor. Dolayısıyla, kullanıcıların LLW DRAM teknolojisini deneyimlemek için en azından Galaxy S25 serisini beklemeleri gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.