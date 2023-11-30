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    Anlık Bildirim

    Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda yüksek performansı hedefliyor

    Samsung, LLW DRAM'in mobil yapay zeka işleme ve oyun için mükemmel olduğunu iddia ediyor. Firma yeni LLW belleği geleneksel DRAM yongalarıyla birlikte kullanmayı planlıyor.
    Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda fark yaratabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, bir süre önce mobil yapay zeka ve oyun uygulamaları için mükemmel olduğunu iddia ettiği "özel bir DRAM türünü" tanıttı. Yeni bellek, Low Latency Wide IO'nun kısaltması olan LLW DRAM olarak adlandırılıyor. Bu teknolojinin gerçek zamanlı verilerin işlenmesinde şu anda çoğu mobil cihazda kullanılan LPDDR modüllerinden daha verimli olduğu bildiriliyor.

    Samsung’tan LLW DRAM atağı

    Daha düşük gecikme süresi nedeniyle Samsung, bu özel LLW DRAM türünün oyun ve yapay zeka uygulamaları için mükemmel bir seçim olduğunu iddia ediyor. Samsung LLW DRAM'i geliştirdiğini ilk olarak bu yılın Ocak ayında Tech Day'de duyurmuştu. Şirket ayrıca Ekim ayında HBM3E Shinebolt ve LPDDR5X CAMM2 çözümlerini tanıttığı Memory Tech Day'de LLW hakkında kısaca konuşmuştu.

    Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda fark yaratabilir Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise Samsung, LLW DRAM'in olanaklarını sergileyen bir video paylaştı. Kısa videoda akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve XR cihazları olmak üzere bu özellikten faydalanabilecek dört tür cihaz gösteriliyor. Bu videoya bakılırsa, LLW çözümü genellikle bir SoC üzerinde CPU'nun hemen yanında yer alıyor ve bu da "Düşük Gecikme" iddiaları göz önüne alındığında mantıklı. Ancak ilginç bir şekilde video, LLW yongalarının geleneksel DRAM'in yerini almak yerine CPU ile birlikte çalışacağı vurgulanıyor.

    Galaxy S24 serisini pas geçebilir

    Samsung videoda bir akıllı telefon sergilemesine rağmen, bu yeni teknolojinin piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir zaman aralığı belirtmedi. Veya teknolojinin detaylı özelliklerine de değinilmedi. Öte yandan, yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisi bu noktada temel olarak hazır ve gelecek yıl Ocak ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

    Yukarıda da dediğimiz gibi LLW modülü SoC’nin hemen yanında gösteriliyor. Yani, SoC'nin bunu içinde barındırması gerekecek. Galaxy S24 serisinin hem Qualcomm hem de Exynos yongalarını kullandığı düşünüldüğünde LLW modülünün bu nesilde olması pek muhtemel durmuyor. Dolayısıyla, kullanıcıların LLW DRAM teknolojisini deneyimlemek için en azından Galaxy S25 serisini beklemeleri gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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