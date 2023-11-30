Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda yüksek performansı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, bir süre önce mobil yapay zeka ve oyun uygulamaları için mükemmel olduğunu iddia ettiği "özel bir DRAM türünü" tanıttı. Yeni bellek, Low Latency Wide IO'nun kısaltması olan LLW DRAM olarak adlandırılıyor. Bu teknolojinin gerçek zamanlı verilerin işlenmesinde şu anda çoğu mobil cihazda kullanılan LPDDR modüllerinden daha verimli olduğu bildiriliyor.

Samsung’tan LLW DRAM atağı

Daha düşük gecikme süresi nedeniyle Samsung, bu özel LLW DRAM türünün oyun ve yapay zeka uygulamaları için mükemmel bir seçim olduğunu iddia ediyor. Samsung LLW DRAM'i geliştirdiğini ilk olarak bu yılın Ocak ayında Tech Day'de duyurmuştu. Şirket ayrıca Ekim ayında HBM3E Shinebolt ve LPDDR5X CAMM2 çözümlerini tanıttığı Memory Tech Day'de LLW hakkında kısaca konuşmuştu.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise Samsung, LLW DRAM'in olanaklarını sergileyen bir video paylaştı. Kısa videoda akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu ve XR cihazları olmak üzere bu özellikten faydalanabilecek dört tür cihaz gösteriliyor. Bu videoya bakılırsa, LLW çözümü genellikle bir SoC üzerinde CPU'nun hemen yanında yer alıyor ve bu da "Düşük Gecikme" iddiaları göz önüne alındığında mantıklı. Ancak ilginç bir şekilde video, LLW yongalarının geleneksel DRAM'in yerini almak yerine CPU ile birlikte çalışacağı vurgulanıyor.

Galaxy S24 serisini pas geçebilir

Samsung videoda bir akıllı telefon sergilemesine rağmen, bu yeni teknolojinin piyasaya sürülmesine ilişkin herhangi bir zaman aralığı belirtmedi. Veya teknolojinin detaylı özelliklerine de değinilmedi. Öte yandan, yaklaşmakta olan Galaxy S24 serisi bu noktada temel olarak hazır ve gelecek yıl Ocak ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını aldı 2 gün önce eklendi

Yukarıda da dediğimiz gibi LLW modülü SoC’nin hemen yanında gösteriliyor. Yani, SoC'nin bunu içinde barındırması gerekecek. Galaxy S24 serisinin hem Qualcomm hem de Exynos yongalarını kullandığı düşünüldüğünde LLW modülünün bu nesilde olması pek muhtemel durmuyor. Dolayısıyla, kullanıcıların LLW DRAM teknolojisini deneyimlemek için en azından Galaxy S25 serisini beklemeleri gerekebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung, LLW DRAM ile yapay zeka ve oyunlarda fark yaratabilir