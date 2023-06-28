Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu: Geliyor mu?

Tam Boyutta Gör Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Autocar'a verdiği röportajda ikonik Beetle'ın elektrikli bir otomobil olarak yeniden canlandırılacağı yönündeki söylentileri reddetti. Deneyimli yönetici 2019 yılında emekliye ayrılan model için "çıkmaz sokak" tabirini kullandı.

Fiat artık gri otomobil üretmeyeceğini duyurdu: İşte nedeni 1 gün önce eklendi

Thomas Schäfer konuyla ilgili olarak "Bazı araçlar artık miadını doldurdu. Onları geri getirmek mantıklı olmaz" dedi. Geriye değil ileriye bakmak önemli diyen Schäfer'ın sözlerine bakılırsa Arteon ve Scirocco gibi modeller de artık beklenmemeli.

Tam Boyutta Gör

Animasyon filminde görünmesi heyecan yarattı

Volkswagen Beetle'ın elektrikli olarak yeniden dirileceğiyle ilgili söylentiler Netflix'te yayınlanacak bir animasyon filminde görünmesiyle yeniden alevlendi. Elektrikli konsept otomobil geçtiğimiz günlerde filmin prömiyeri için Paris'te ortaya çıkmıştı.

Tam Boyutta Gör Bu arada Schäfer'ın selefi Herbert Diess'in Volkswagen Beetle'ı diriltme fikrine açık olduğunu hatırlatalım. Yeni Beetle o dönem Volkswagen ID elektrikli otomobillerde kullanılan МЕВ platformuna dayalı retro bir elektrikli araç olarak planlanmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu