Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu: Geliyor mu?

Thomas Schäfer konuyla ilgili olarak "Bazı araçlar artık miadını doldurdu. Onları geri getirmek mantıklı olmaz" dedi. Geriye değil ileriye bakmak önemli diyen Schäfer'ın sözlerine bakılırsa Arteon ve Scirocco gibi modeller de artık beklenmemeli.
Animasyon filminde görünmesi heyecan yarattı
Volkswagen Beetle'ın elektrikli olarak yeniden dirileceğiyle ilgili söylentiler Netflix'te yayınlanacak bir animasyon filminde görünmesiyle yeniden alevlendi. Elektrikli konsept otomobil geçtiğimiz günlerde filmin prömiyeri için Paris'te ortaya çıkmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D