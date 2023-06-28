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    Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu: Geliyor mu?

    Volkswagen'in ikonik Beetle modelini elektrikli bir otomobil olarak yeniden dirilteceğine yönelik söylentiler çıkmıştı. Alman markanın patronu şirketin bu konudaki planını net bir dille açıkladı.
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    Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Autocar'a verdiği röportajda ikonik Beetle'ın elektrikli bir otomobil olarak yeniden canlandırılacağı yönündeki söylentileri reddetti. Deneyimli yönetici 2019 yılında emekliye ayrılan model için "çıkmaz sokak" tabirini kullandı.

    Thomas Schäfer konuyla ilgili olarak "Bazı araçlar artık miadını doldurdu. Onları geri getirmek mantıklı olmaz" dedi. Geriye değil ileriye bakmak önemli diyen Schäfer'ın sözlerine bakılırsa Arteon ve Scirocco gibi modeller de artık beklenmemeli.

    Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu Tam Boyutta Gör

    Animasyon filminde görünmesi heyecan yarattı

    Volkswagen Beetle'ın elektrikli olarak yeniden dirileceğiyle ilgili söylentiler Netflix'te yayınlanacak bir animasyon filminde görünmesiyle yeniden alevlendi. Elektrikli konsept otomobil geçtiğimiz günlerde filmin prömiyeri için Paris'te ortaya çıkmıştı.

    Volkswagen'in patronu elektrikli Beetle için net konuştu Tam Boyutta Gör
    Bu arada Schäfer'ın selefi Herbert Diess'in Volkswagen Beetle'ı diriltme fikrine açık olduğunu hatırlatalım. Yeni Beetle o dönem Volkswagen ID elektrikli otomobillerde kullanılan МЕВ platformuna dayalı retro bir elektrikli araç olarak planlanmıştı.
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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