Samsung Galaxy S25 Edge veri tabanlarında ortaya çıktı

Samsung Galaxy S25 Edge model numaraları belli oldu
Hindistan Standartları Birliği’ne yapılan başvuruya göre Samsung Galaxy S25 Edge modeli SM-S937B numarasını taşıyacak. Bu numara standart telefona işaret ederken, SM-S937B/DS ise çift SIM kartlı versiyona işaret ediyor. Hindistan’da çift SIM kartlı versiyonun satışa çıkacağı belirtiliyor.
6.65 inçlik ultra ince çerçeveli bir ekrana sahip olan Galaxy S25 Edge, Snapdragon 8 Elite for Galaxy ile daha yüksek bir performansa imza atacak. 5.84mm kalınlık değeri olan telefonda 120Hz ekran tazeleme, 200MP ana sensör, 3900mAh batarya gibi özellikler yer alacak. Galaxy S25 Edge modelinin Nisan ayında ön siparişe açılacağı ve 999$ başlangıç fiyatı olacağı aktarılıyor. Cihaz ilk etapta sadece 40000 adet üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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