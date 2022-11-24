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    Samsung Galaxy A34’ün render görüntüleri ortaya çıktı: Nasıl bir tasarıma sahip olacak?

    Gelecek sene Galaxy A serisini güncelleyecek olan Samsung’un yeni cihazlarından bilgiler gelmeye devam ediyor. 2023’ün orta seviye cihazı Galaxy A34’ün görselleri ortaya çıktı.
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    Samsung Galaxy A34'ün görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Başarılı ve popüler akıllı telefon serisi Galaxy A’yı her yıl güncelleyen Samsung, 2023 itibari ile Galaxy Ax4 ürünlerini tanıtacak. Birçok açıdan Galaxy S23’ün tasarım çizgilerini taşıması beklenen serinin ürünlerinden Galaxy A34’ün render görselleri ortaya çıktı.

    Derinlik sensörüne elveda

    OnLeaks tarafından paylaşılan görseller, Samsung Galaxy A34’ün tasarımını ve kamera sistemini gözler önüne seriyor. Render görseli, firma tarafından oluşturulmamış olsa da gerçek cihazın replikası olduğu belirtiliyor. Görselde de görüldüğü gibi Samsung, Galaxy A34’te 3 sensörlü bir kamera sistemine yer vermiş. Bu doğrultuda firmanın düşük kaliteli derinlik sensörlerine elveda edeceği düşünülüyor.

    Samsung Galaxy A34'ün görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Cihazın lensleri tıpkı Galaxy S23 serisi gibi gözükürken ön tarafında düşük seviyeli Infinity-U çentiğe yer verilmiş. 6.5 inç AMOLED ekrana, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine ve Exynos 1380 işlemcisine sahip olması beklenen Galaxy A34 muhtemelen 2023’ün mart ayında tanıtılacak.
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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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