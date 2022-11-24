Samsung Galaxy A34’ün render görüntüleri ortaya çıktı: Nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Tam Boyutta Gör Başarılı ve popüler akıllı telefon serisi Galaxy A’yı her yıl güncelleyen Samsung, 2023 itibari ile Galaxy Ax4 ürünlerini tanıtacak. Birçok açıdan Galaxy S23’ün tasarım çizgilerini taşıması beklenen serinin ürünlerinden Galaxy A34’ün render görselleri ortaya çıktı.

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Derinlik sensörüne elveda

OnLeaks tarafından paylaşılan görseller, Samsung Galaxy A34’ün tasarımını ve kamera sistemini gözler önüne seriyor. Render görseli, firma tarafından oluşturulmamış olsa da gerçek cihazın replikası olduğu belirtiliyor. Görselde de görüldüğü gibi Samsung, Galaxy A34’te 3 sensörlü bir kamera sistemine yer vermiş. Bu doğrultuda firmanın düşük kaliteli derinlik sensörlerine elveda edeceği düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın lensleri tıpkı Galaxy S23 serisi gibi gözükürken ön tarafında düşük seviyeli Infinity-U çentiğe yer verilmiş. 6.5 inç AMOLED ekrana, USB-C ve 3.5mm kulaklık girişine ve Exynos 1380 işlemcisine sahip olması beklenen Galaxy A34 muhtemelen 2023’ün mart ayında tanıtılacak.

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