Samsung Galaxy A34’ün render görüntüleri ortaya çıktı: Nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Derinlik sensörüne elveda
OnLeaks tarafından paylaşılan görseller, Samsung Galaxy A34’ün tasarımını ve kamera sistemini gözler önüne seriyor. Render görseli, firma tarafından oluşturulmamış olsa da gerçek cihazın replikası olduğu belirtiliyor. Görselde de görüldüğü gibi Samsung, Galaxy A34’te 3 sensörlü bir kamera sistemine yer vermiş. Bu doğrultuda firmanın düşük kaliteli derinlik sensörlerine elveda edeceği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yapay zeka değil.makine öğrenmesi.